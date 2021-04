Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2e951491-90a4-42b3-b9ad-f887b3dc1cdb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sarah Voss a bázeli tornász Európa-bajnokságon versenyzett a lábát is takaró ruhában.","shortLead":"Sarah Voss a bázeli tornász Európa-bajnokságon versenyzett a lábát is takaró ruhában.","id":"20210423_sarah_voss_tornadressz_szexualizaltsag_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e951491-90a4-42b3-b9ad-f887b3dc1cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901ee796-55c8-43ae-9a6d-e7dc3b52bc58","keywords":null,"link":"/sport/20210423_sarah_voss_tornadressz_szexualizaltsag_ellen","timestamp":"2021. április. 23. 21:44","title":"Az egész testét takaró dresszel állt ki a sportág átszexualizáltsága ellen egy tornásznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több szakorvos vizsgálta meg Alekszej Navalnijt, az eredményt megküldték az ellenzéki aktivista orvosainak, akik arra kérték őt, hagyja abba az éhségsztrájkot.","shortLead":"Több szakorvos vizsgálta meg Alekszej Navalnijt, az eredményt megküldték az ellenzéki aktivista orvosainak, akik arra...","id":"20210422_navalnij_ehsegsztrajk_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f451e59e-d8da-431a-8344-d932f380d034","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_navalnij_ehsegsztrajk_orvosok","timestamp":"2021. április. 22. 20:58","title":"A saját orvosai kérik Navalnijt, hogy fejezze be az éhségsztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt kérdezi az ellenzék Törökországban, ahol a gazdasági válság már évek óta csökkenti az életszínvonalat és Erdogan népszerűségét.","shortLead":"Ezt kérdezi az ellenzék Törökországban, ahol a gazdasági válság már évek óta csökkenti az életszínvonalat és Erdogan...","id":"20210423_Hova_tunt_a_torok_nemzeti_bank_128_milliard_dollarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2fa15e-4ce0-453e-8068-f9ba4f9c8240","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_Hova_tunt_a_torok_nemzeti_bank_128_milliard_dollarja","timestamp":"2021. április. 23. 14:48","title":"Hova tűnt a török nemzeti bank 128 milliárd dollárja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97acc14-8ad3-4c9c-bda0-fe99a013421d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telefonról, de akár táblagépről is elérhetővé válhat az az újfajta rendszer, amelyen a Microsoft dolgozik. 