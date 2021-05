Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A témában készülő bizottsági véleményt várhatóan júniusban teszi közzé az Európai Gyógyszerügynökség (EMA). A Pfizer–BioNTech oltóanyaga jelenleg csak a 16 éveseknél idősebbeknél engedélyezett.","shortLead":"A témában készülő bizottsági véleményt várhatóan júniusban teszi közzé az Európai Gyógyszerügynökség (EMA...","id":"20210503_pfizer_biontech_oltas_12_15_eves_korosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930d850b-c0d4-46a1-8741-73a744d0e72f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_pfizer_biontech_oltas_12_15_eves_korosztaly","timestamp":"2021. május. 03. 16:07","title":"Már vizsgálják, hogy lehet-e használni a Pfizer oltását a 12-15 éveseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mintha visszaszorulóban lenne a járvány harmadik hulláma, de Karikó Katalin még nem ünnepel, Dániának a Johnson & Johnson vakcinája sem jó. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Mintha visszaszorulóban lenne a járvány harmadik hulláma, de Karikó Katalin még nem ünnepel, Dániának a Johnson &...","id":"20210504_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5058dd-db12-4b16-94c0-e193b7e2370b","keywords":null,"link":"/360/20210504_Radar360","timestamp":"2021. május. 04. 08:00","title":"Radar360: A kormány a legrosszabbra is felkészül, arra, ha újra oltani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa70d478-7f98-4a99-a629-d5ef7765742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírusnak ez a változata a környező országokban már felbukkant, nálunk viszont továbbra sem azonosították. Az országos tiszti főorvos szerint ez azonban csak idő kérdése.","shortLead":"A vírusnak ez a változata a környező országokban már felbukkant, nálunk viszont továbbra sem azonosították. Az országos...","id":"20210505_muller_cecilia_operativ_torzs_indiai_mutans","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa70d478-7f98-4a99-a629-d5ef7765742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bf8ea1-6bb3-43a7-951d-e06cdcb00e70","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_muller_cecilia_operativ_torzs_indiai_mutans","timestamp":"2021. május. 05. 12:38","title":"Müller Cecília: Csak idő kérdése, hogy az indiai mutáns is megjelenjen Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd82c0c-dda2-4a4e-bc57-659b2fac349f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fehérváriak nem értették, minek köszönget.","shortLead":"A fehérváriak nem értették, minek köszönget.","id":"20210503_orban_viktor_szekesfehervar_koszones","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cd82c0c-dda2-4a4e-bc57-659b2fac349f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424aa3ed-926d-438b-a3bd-20579a7360e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_orban_viktor_szekesfehervar_koszones","timestamp":"2021. május. 03. 20:08","title":"Orbán, amikor beköltözött Székesfehérvárra, minden szembejövőnek köszönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68455242-e0cb-4cc3-ab73-10672bcc39b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csaknem 30 éven át vezette a késő esti műsorát.","shortLead":"Csaknem 30 éven át vezette a késő esti műsorát.","id":"20210505_Veget_er_egy_korszak_az_utolso_keso_esti_adasara_keszul_Conan_OBrien","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68455242-e0cb-4cc3-ab73-10672bcc39b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e25239-5a34-46a4-a897-6056e340d435","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Veget_er_egy_korszak_az_utolso_keso_esti_adasara_keszul_Conan_OBrien","timestamp":"2021. május. 05. 10:12","title":"Véget ér egy korszak: az utolsó késő esti adására készül Conan O’Brien","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dán hatóság szerint az oltóanyag előnyei nem múlják felül a lehetséges mellékhatások kockázatait.","shortLead":"A dán hatóság szerint az oltóanyag előnyei nem múlják felül a lehetséges mellékhatások kockázatait.","id":"20210503_dania_johnson_and_johnson_vakcina_janssen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2edaee-214b-42a9-a33a-75515a134298","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_dania_johnson_and_johnson_vakcina_janssen","timestamp":"2021. május. 03. 19:21","title":"Dánia nem alkalmazza többé a Johnson & Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7779dbf-4266-4073-b66a-dc04dc5b17ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy új-zélandi könyvfesztiválnak évek óta az egyik legnépszerűbb programja volt a Harry Potter-regényekről szóló kvíz, de idén inkább nem rendezik meg az írónő transzneműekról szóló megjegyzései miatt.","shortLead":"Egy új-zélandi könyvfesztiválnak évek óta az egyik legnépszerűbb programja volt a Harry Potter-regényekről szóló kvíz...","id":"20210504_Lefujtak_egy_nepszeru_Harry_Potterkvizt_J_K_Rowling_transzfobiajara_hivatkozva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7779dbf-4266-4073-b66a-dc04dc5b17ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba2e1c7-b54c-4abb-86e5-8ac4d80b76e2","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Lefujtak_egy_nepszeru_Harry_Potterkvizt_J_K_Rowling_transzfobiajara_hivatkozva","timestamp":"2021. május. 04. 12:43","title":"Lefújtak egy népszerű Harry Potter-kvízt J. K. Rowling transzfóbiájára hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d156ad-d131-433b-ac7e-9a11c8422640","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagyot nőtt az Erste nyeresége az év első három hónapjában - hangzott el a bank online sajtótájékoztatóján. Ugyan kevesebb új hitelt helyeztek ki, mint egy éve ilyenkor, a kisvállalkozásoknak adott hitelek száma nagyot nőtt, ami a válság utáni visszapattanás jele is lehet.","shortLead":"Nagyot nőtt az Erste nyeresége az év első három hónapjában - hangzott el a bank online sajtótájékoztatóján. Ugyan...","id":"20210505_erste_bank_hitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d156ad-d131-433b-ac7e-9a11c8422640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c54194b-c373-451e-a380-79943507f5e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_erste_bank_hitel","timestamp":"2021. május. 05. 10:25","title":"Erste-vezér: Ha valaki bajba kerül a hitelmoratórium vége után, nem küldik egyből a követeléskezelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]