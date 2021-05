Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint búcsút inthetünk a maszkunknak, mert megvan az ötmilliomodik beoltott.","shortLead":"Orbán Viktor szerint búcsút inthetünk a maszkunknak, mert megvan az ötmilliomodik beoltott.","id":"20210522_orban_maszk_5_millio_beoltott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac88162-07e1-4ac8-b7ad-19e6c8ddedd5","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_orban_maszk_5_millio_beoltott","timestamp":"2021. május. 22. 18:09","title":"Orbán: Kedves maszk, goodbye!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzések alapján továbbra is a fiatalok és az alacsony végzettségűek a legelutasítóbbak a kérdésben.","shortLead":"Az elemzések alapján továbbra is a fiatalok és az alacsony végzettségűek a legelutasítóbbak a kérdésben.","id":"20210521_oltasi_hajlandosag_ksh_24_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b53a481-40d9-4123-8978-fc3cd8c98b13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_oltasi_hajlandosag_ksh_24_het","timestamp":"2021. május. 21. 18:07","title":"Ismét rekordszinten az oltási hajlandóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f06c95-eafa-4258-a512-139f64a46d13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi is belépett azon gyártók sorába, akik a cserélhető alkatrészekben látják egy-egy okostelefon-modell jövőjét. Egyelőre csak egy szabadalom árulkodik a kínai gyártó elképzeléséről.","shortLead":"A Xiaomi is belépett azon gyártók sorába, akik a cserélhető alkatrészekben látják egy-egy okostelefon-modell jövőjét...","id":"20210522_xiaomi_modularis_telefon_szabadalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7f06c95-eafa-4258-a512-139f64a46d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f28d7d6-a439-43aa-a6c6-9c3f7bce311a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_xiaomi_modularis_telefon_szabadalom","timestamp":"2021. május. 22. 08:03","title":"A Xiaomi új ötlete a telefon, amit otthon lehet összelegózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyi kormány már utasította a közösségi oldalakat, hogy az ezzel kapcsolatos tartalmakat tüntessék el a felületekről.","shortLead":"A helyi kormány már utasította a közösségi oldalakat, hogy az ezzel kapcsolatos tartalmakat tüntessék el a felületekről.","id":"20210523_indiai_varians_mutacio_koronavirus_kozossegi_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddee01e-d7a1-4947-b56f-3e73887f326e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_indiai_varians_mutacio_koronavirus_kozossegi_media","timestamp":"2021. május. 23. 10:05","title":"Az indiai kormány betiltja az \"indiai variáns\" kifejezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db99b748-d726-47c3-a702-796281c0e356","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben egyre nagyobb igény mutatkozik a környezetbarát módon előállított friss élelmiszerekre, a járványkezdete óta felértékelődött a hosszabb távú eltarthatóság szempontja is. Mindkét igényt kiszolgálhatja a nagy hidrosztatikus nyomású eljárás, mellyel hosszabb ideig tarthatók el az ételek, és kevésbé veszítenek tápértékükből, mint a hagyományos tartósító eljárások esetében.","shortLead":"Miközben egyre nagyobb igény mutatkozik a környezetbarát módon előállított friss élelmiszerekre, a járványkezdete óta...","id":"20210522_nagy_hidrosztatikus_nyomasu_eljaras_tartositas_toth_adrienn_kh_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db99b748-d726-47c3-a702-796281c0e356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e90508-da7f-4085-93a2-e0f41009e510","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_nagy_hidrosztatikus_nyomasu_eljaras_tartositas_toth_adrienn_kh_bank","timestamp":"2021. május. 22. 12:03","title":"Újfajta tartósítás jöhet a hazai élelmiszeriparban, azt mondják, jobb a mostaniaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfbc7db-74d0-4998-9a89-307b52f60f95","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha nincs méh, nem csak méz nincs, hanem számtalan növény termése függ ezektől a kis rovaroktól. Világszerte egyre több ország nagyvárosa indít olyan kezdeményezéseket, amik a városokat a méhek számára is minél élhetőbbé teszik. ","shortLead":"Ha nincs méh, nem csak méz nincs, hanem számtalan növény termése függ ezektől a kis rovaroktól. Világszerte egyre több...","id":"20210522_mehlegelo_biologiai_sokszinuseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dfbc7db-74d0-4998-9a89-307b52f60f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed9a510-c4ae-4eba-b3fe-c74d73757071","keywords":null,"link":"/zhvg/20210522_mehlegelo_biologiai_sokszinuseg","timestamp":"2021. május. 22. 14:00","title":"Miért is van óriási szükség városi méhlegelőkre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese szerint amíg a koronavírus nagy számban tud szaporodni, addig újabb mutációkra lehet számítani.","shortLead":"A Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese szerint amíg a koronavírus nagy számban tud szaporodni, addig újabb...","id":"20210521_koronavirus_atoltottsag_lacza_zsombor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65c5f1e-23bd-42c0-a915-26d25dc44dc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_koronavirus_atoltottsag_lacza_zsombor","timestamp":"2021. május. 21. 16:37","title":"Egy kutatóorvos szerint 80-90 százalékos átoltottság kell a járvány megállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi igazolásuk van.","shortLead":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi...","id":"20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cce35a4-14e6-4d44-abeb-02bdde4a4e44","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","timestamp":"2021. május. 22. 21:10","title":"Elfogadják a román védettségi igazolást is a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]