Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9a34d1db-e13b-4e1f-80c0-a41b940791a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszámoló alapján a 41,55 millió eurós adózás előtti eredmény kevesebb mint 6 százalékát kellett csak leadóznia a cégnek. A többi mehet a német anyavállalathoz.","shortLead":"A beszámoló alapján a 41,55 millió eurós adózás előtti eredmény kevesebb mint 6 százalékát kellett csak leadóznia...","id":"20210526_mercedes_2020as_beszamolo_osztalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a34d1db-e13b-4e1f-80c0-a41b940791a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6967994d-9fd1-4951-b384-f1eb1e740f37","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_mercedes_2020as_beszamolo_osztalek","timestamp":"2021. május. 26. 20:17","title":"Több mint 13 milliárd volt a magyar Mercedes nyeresége, osztalékként kifizetik az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c416f59-1230-4e7e-be3b-7d2a7b1588aa","c_author":"Lengyel Tibor","category":"kkv","description":"A nyomozás folyik, gyanúsítottja azonban továbbra sincs a négy évvel ezelőtti több száz milliós betörésnek.","shortLead":"A nyomozás folyik, gyanúsítottja azonban továbbra sincs a négy évvel ezelőtti több száz milliós betörésnek.","id":"20210526_Negy_ev_utan_sincs_gyanusitottja_az_Arton_Capital_rablasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c416f59-1230-4e7e-be3b-7d2a7b1588aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb933368-6bc2-4933-ad3c-48f9c2bf9d05","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_Negy_ev_utan_sincs_gyanusitottja_az_Arton_Capital_rablasnak","timestamp":"2021. május. 26. 11:20","title":"Négy év után sincs gyanúsítottja a letelepedési kötvény-bizniszben érdekelt Arton Capital kirablásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24741392-6ff5-41b8-8156-6df1e91843f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több per is folyamatban van a Bp2017 Kft. ellen a tartozások miatt.","shortLead":"Több per is folyamatban van a Bp2017 Kft. ellen a tartozások miatt.","id":"20210527_vizes_vb_2017_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24741392-6ff5-41b8-8156-6df1e91843f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148bc543-e409-4306-ba73-78fe7adea5e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_vizes_vb_2017_dragulas","timestamp":"2021. május. 27. 12:59","title":"Még egy kicsit drágulhat a 2017-es vizes vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Korom Ferenc utódjáról még nem született döntés.","shortLead":"Korom Ferenc utódjáról még nem született döntés.","id":"20210527_honvedelmi_miniszterium_honvedseg_felmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f1700e-5499-48a0-8343-8f2b858068e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_honvedelmi_miniszterium_honvedseg_felmentes","timestamp":"2021. május. 27. 11:35","title":"Honvédelmi Minisztérium: A Honvédség parancsnoka maga kérte a felmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fehéroroszországi hatóságok akciója minden emberi szempontot és jogi alapot nélkülözött – írja közleményében a fideszes képviselőcsoport.","shortLead":"A fehéroroszországi hatóságok akciója minden emberi szempontot és jogi alapot nélkülözött – írja közleményében...","id":"20210525_fidesz_ep_elitelte_belarusz_gepelteritest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3893c2fe-5451-4081-8fd5-398d6d38eb86","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_fidesz_ep_elitelte_belarusz_gepelteritest","timestamp":"2021. május. 25. 21:14","title":"A Fidesz EP-képviselői is elítélték a belarusz állami gépeltérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fef0261-7ee5-4bc4-bcf8-c3ebac9f9ee6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szicíliai rendőrség tette közzé ezt a felvételt.","shortLead":"A szicíliai rendőrség tette közzé ezt a felvételt.","id":"20210527_Felelmetes_felvetel_arrol_ahogyan_exkavatorral_rabolnak_el_egy_ATMet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fef0261-7ee5-4bc4-bcf8-c3ebac9f9ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa03f87-ea4b-4142-b4e2-aa3b8cadca43","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Felelmetes_felvetel_arrol_ahogyan_exkavatorral_rabolnak_el_egy_ATMet","timestamp":"2021. május. 27. 17:46","title":"Mint egy rémes sci-fiben: videó, ahogyan exkavátorral törnek be egy ATM automatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e49e996-e505-4b32-8842-7b7625efcaf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korom Ferenc 2023-ig lehetett volna a Magyar Honvédség parancsnoka, de idén június 1-jei hatállyal felmentették.","shortLead":"Korom Ferenc 2023-ig lehetett volna a Magyar Honvédség parancsnoka, de idén június 1-jei hatállyal felmentették.","id":"20210527_Magyar_Honvedseg_parancsnok_Korom_Ferenc_felmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e49e996-e505-4b32-8842-7b7625efcaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fac9d57-5812-44ab-a215-6312ac9efc80","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Magyar_Honvedseg_parancsnok_Korom_Ferenc_felmentes","timestamp":"2021. május. 27. 06:04","title":"Áder János felmentette a Magyar Honvédség parancsnokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd6f25e-d50b-4307-a462-b46889722a56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 4 és 10 év közötti magyar gyerekek közel negyedének súlyfeleslege van.","shortLead":"A 4 és 10 év közötti magyar gyerekek közel negyedének súlyfeleslege van.","id":"20210526_Zoldseg_gyumolcs_magyar_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdd6f25e-d50b-4307-a462-b46889722a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892477b7-4262-42b1-9238-6bcf4a1f94f0","keywords":null,"link":"/elet/20210526_Zoldseg_gyumolcs_magyar_gyerek","timestamp":"2021. május. 26. 13:50","title":"Túl kevés zöldséget és gyümölcsöt esznek a magyar gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]