[{"available":true,"c_guid":"ab66a3ff-5a59-4471-84be-78ed2b50f78a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA piacvédő jelszavakkal legutóbb egy évszázada kezdett vámháborúba, és annak sem lett jó vége. Az 1930-ban elfogadott törvény s az arra reagáló ellenintézkedések lefagyasztották a nemzetközi kereskedelmet, elmélyítették a gazdasági világválságot, ezzel hozzájárultak a szélsőségesek megerősödéséhez.","shortLead":"Az USA piacvédő jelszavakkal legutóbb egy évszázada kezdett vámháborúba, és annak sem lett jó vége. Az 1930-ban...","id":"20250216_hvg-trump-vamhaboruja-tortenelmi-elozmeny-onsorsrontas-a-mult-kutja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab66a3ff-5a59-4471-84be-78ed2b50f78a.jpg","index":0,"item":"f127b714-3885-4740-8c5c-6579166819eb","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-trump-vamhaboruja-tortenelmi-elozmeny-onsorsrontas-a-mult-kutja","timestamp":"2025. február. 16. 08:30","title":"Az USA utolsó vámháborújának csak vesztesei voltak, de Trumpot ez nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007cbaa8-547a-48c0-8004-9b7cddcc08d0","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A hatvanas években senki sem vette elő az aerosolos festékpalackját, hogy a falra fújja: „Bob Dylan az Isten”, a hajnali órákban a jegyzettömbje fölé görnyedő srác hamarosan mégis a markában tartotta a fél világot.","shortLead":"A hatvanas években senki sem vette elő az aerosolos festékpalackját, hogy a falra fújja: „Bob Dylan az Isten”...","id":"20250215_hvg-bob-dylan-film-sehol-se-otthon-timothee-chalamet-james-mangold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/007cbaa8-547a-48c0-8004-9b7cddcc08d0.jpg","index":0,"item":"d572657f-9b94-4634-a978-feb902cead41","keywords":null,"link":"/360/20250215_hvg-bob-dylan-film-sehol-se-otthon-timothee-chalamet-james-mangold","timestamp":"2025. február. 15. 15:00","title":"„Bármi, amit el tudok énekelni, az dal, bármi, amit nem tudok énekelni, az vers” – ezt a Bob Dylant idézi meg a Sehol se otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az orbáni példát igyekszik követni Steven Levitsky és Lucan Way szerint Donald Trump. ","shortLead":"Az orbáni példát igyekszik követni Steven Levitsky és Lucan Way szerint Donald Trump. ","id":"20250217_foreign-affair-szemle-trump-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"c99f6aa1-cec9-459a-937e-87d81c9641ff","keywords":null,"link":"/360/20250217_foreign-affair-szemle-trump-orban","timestamp":"2025. február. 17. 07:30","title":"Foreign Affairs: Versengő autokrácia válthatja a demokráciát az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cb4fb8-ed1a-4680-8b96-abd6e9b9ae42","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiakat az is érdekli, hogy mely európai országok biztosítanának csapatokat egy ukrajnai békefenntartó misszióhoz.","shortLead":"Az amerikaiakat az is érdekli, hogy mely európai országok biztosítanának csapatokat egy ukrajnai békefenntartó...","id":"20250216_ukrajna-biztonsagi-garanciak-europa-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68cb4fb8-ed1a-4680-8b96-abd6e9b9ae42.jpg","index":0,"item":"471e2471-5492-4e0e-ad28-95285eff0a37","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_ukrajna-biztonsagi-garanciak-europa-usa","timestamp":"2025. február. 16. 20:17","title":"Washington kíváncsi, hogy mire van szükségük az európaiaknak ahhoz, hogy részt vegyenek az Ukrajnának adandó biztonsági garanciák fenntartásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke országértékelő beszédében megállapította, hogy Orbán egy remegő Kádár, aki már érzi, hogy “vége van”. Magyar Péter meghirdette az Út a börtönbe programot azoknak, akik a “saját zsebükbe tömték a jövőnket”, és emellett még egy sor új, kisebb és nagyobb választási ígéretet is tett.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke országértékelő beszédében megállapította, hogy Orbán egy remegő Kádár, aki már érzi...","id":"20250215_Evet-es-orszagot-ertekel-Magyar-Peter-Tisza-Part-elo-kozvetites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"611b20ca-25ba-4955-aef5-2f817ade6288","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Evet-es-orszagot-ertekel-Magyar-Peter-Tisza-Part-elo-kozvetites-ebx","timestamp":"2025. február. 15. 16:01","title":"Magyar Péter szerint az utcai harcosból remegő Kádár lett, a Tisza elindítja az Út a börtönbe programot és még sok mást is vállalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5322d49b-48a8-4f57-8c9f-0dfc6c591b81","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évtizedekben drámai mértékben nőtt a nem fertőzésből eredő betegségek aránya a gyerekek körében. A romlásban jelentős szerepet játszhat a műanyagok fokozódó jelenléte – mutatnak rá kutatók.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben drámai mértékben nőtt a nem fertőzésből eredő betegségek aránya a gyerekek körében. A romlásban...","id":"20250217_gyerekek-muanyagok-vegyi-anyagok-kutatas-betegsegek-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5322d49b-48a8-4f57-8c9f-0dfc6c591b81.jpg","index":0,"item":"2c19d0f5-7629-425b-b88f-acc95063b2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_gyerekek-muanyagok-vegyi-anyagok-kutatas-betegsegek-veszely","timestamp":"2025. február. 17. 09:03","title":"+35% esély a rákra, háromszor annyi asztmás – ijesztő eredmény látott napvilágot arról, miket okoz az, hogy egyre több a műanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f96daa-f0d8-494f-af51-2b2371f6b932","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az orvos „egészséges étrendet” javasolt nekünk. De mit jelent ez valójában? Ebben segíthet az alábbi útmutató. Szerkesztett részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"Az orvos „egészséges étrendet” javasolt nekünk. De mit jelent ez valójában? Ebben segíthet az alábbi útmutató...","id":"20250216_Egeszseges-etkezes-egyszeruen-Ezt-erdemes-tudni-mielott-bevasarolunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f96daa-f0d8-494f-af51-2b2371f6b932.jpg","index":0,"item":"4ff9634d-f6f0-43ee-af58-79e7fe33e122","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250216_Egeszseges-etkezes-egyszeruen-Ezt-erdemes-tudni-mielott-bevasarolunk","timestamp":"2025. február. 16. 19:15","title":"Egészséges étkezés egyszerűen: Ezt érdemes tudni, mielőtt bevásárolunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0cd9b8-e28d-4dcd-8e55-caeb2fa4c3c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pravind Kumar Jugnauth tagadja az ellene felhozott vádakat.","shortLead":"Pravind Kumar Jugnauth tagadja az ellene felhozott vádakat.","id":"20250217_Orizetbe-vettek-Mauritius-volt-kormanyfojet-akit-penzmosassal-vadolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a0cd9b8-e28d-4dcd-8e55-caeb2fa4c3c4.jpg","index":0,"item":"8480d371-fb0c-44b2-b938-b870e37e3dc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Orizetbe-vettek-Mauritius-volt-kormanyfojet-akit-penzmosassal-vadolnak","timestamp":"2025. február. 17. 06:47","title":"Őrizetbe vették Mauritius volt kormányfőjét, akit pénzmosással vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]