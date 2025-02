Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b0710314-d08c-413d-ab4e-b4f1cfee2593","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Számos munkahely bánja Románia csatlakozását.","shortLead":"Számos munkahely bánja Románia csatlakozását.","id":"20250221_hvg-Nagylakon-bezart-ibusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0710314-d08c-413d-ab4e-b4f1cfee2593.jpg","index":0,"item":"5cf174a7-e0c7-40f6-ba97-e4cd965c9f75","keywords":null,"link":"/360/20250221_hvg-Nagylakon-bezart-ibusz","timestamp":"2025. február. 21. 07:30","title":"Utolérte a schengeni csatlakozás az IBUSZ-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46faaa6f-d57b-4342-ac5c-52cf671bf28a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Ahogy a második világháború után az Egyesült Államok szerepet vállalt az új világrend kialakításában a Szovjetunió ellenében és Európa védelmében, most is ezt teszi, csak éppen fordított előjellel.","shortLead":"Ahogy a második világháború után az Egyesült Államok szerepet vállalt az új világrend kialakításában a Szovjetunió...","id":"20250220_hvg-eronek-erejevel-amerika-europa-1945-szovetsegi-viszony-nato-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46faaa6f-d57b-4342-ac5c-52cf671bf28a.jpg","index":0,"item":"f83a074d-2dc6-4f94-9680-b40f453340b7","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-eronek-erejevel-amerika-europa-1945-szovetsegi-viszony-nato-eu","timestamp":"2025. február. 20. 17:30","title":"Az atlantizmus emlékére: amikor az USA még nem az orosz birodalmi érdekek kiszolgálója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebb12da-0d5c-47c4-81f0-ce8186df0312","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Már eddig is a kissé szokatlan kommunikációjáról volt híres a Duolingo, de most szintet léptek: eljátszották, hogy az ikonikus baglyukat elgázolta egy Tesla. De hogy jön ehhez Dua Lipa és a WHO? És biztos, hogy meghalt a kabala? Mutatjuk a válaszokat, és azt, hogy mennyire bevált a szokatlan marketing.","shortLead":"Már eddig is a kissé szokatlan kommunikációjáról volt híres a Duolingo, de most szintet léptek: eljátszották...","id":"20250219_duolingo-bagoly-halal-marketing-felhasznalok-szama-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ebb12da-0d5c-47c4-81f0-ce8186df0312.jpg","index":0,"item":"89d7f7e8-ab25-46e1-9a16-3660aaacee19","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_duolingo-bagoly-halal-marketing-felhasznalok-szama-adatok","timestamp":"2025. február. 19. 15:53","title":"Működik a Duolingo bizarr halálmarketingje: özönlenek a felhasználók, mióta meghalt a híres bagoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a050c9-39e0-4248-a859-169d5c29a765","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Radoslaw Sikorski amerikai kollégájával, Marco Rubióval tárgyal majd.","shortLead":"Radoslaw Sikorski amerikai kollégájával, Marco Rubióval tárgyal majd.","id":"20250220_ukrajna-sikorski-washington-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6a050c9-39e0-4248-a859-169d5c29a765.jpg","index":0,"item":"aed1f4b3-9914-4ff3-8206-cd1b832a564e","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_ukrajna-sikorski-washington-targyalas","timestamp":"2025. február. 20. 15:06","title":"Ukrajna megmentése érdekében Washingtonba repült a lengyel külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca37480-49b5-474b-8f48-d13ecf5d1c97","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évszázados gyakorlatot vizsgált felül a vízügy: már a földek elárasztására biztatja a gazdákat ahelyett, hogy szó nélkül elvezetné a víztöbbletet. Aki bevállalja, csütörtöktől jelentkezhet vízborításra szánt parcelláival az erre fejlesztett online felületen. Készüljön azonban, hogy nem választhatja meg, mikor jöjjön a víz, és az sem biztos, hogy könnyen le tudja majd ereszteni, ha itt lenne az ideje. A fejleményt ettől a független szakértő is korszakalkotónak tartja: érdemi párbeszéd indulhat az agráriummal az aszályos időszakok legkárosabb hatásainak kivédését segítő vízmegtartásról. ","shortLead":"Évszázados gyakorlatot vizsgált felül a vízügy: már a földek elárasztására biztatja a gazdákat ahelyett, hogy szó...","id":"20250219_vizmegtartas-vizvisszatartas-aszaly-ovf-arviz-belviz-talajviz-tajba-mezogazdasag-klimavaltozas-gazda-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca37480-49b5-474b-8f48-d13ecf5d1c97.jpg","index":0,"item":"950c23d6-21a9-4168-b628-9ed57723243e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250219_vizmegtartas-vizvisszatartas-aszaly-ovf-arviz-belviz-talajviz-tajba-mezogazdasag-klimavaltozas-gazda-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 18:00","title":"Eljött az évtizedek óta várt fordulat: pofonegyszerű módszerrel küzdene az aszály ellen a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe516b5-2b3e-482b-820d-b7d6902d51e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Aki nem tudja elolvasni az egyszavas választ, annak felolvasás is van.","shortLead":"Aki nem tudja elolvasni az egyszavas választ, annak felolvasás is van.","id":"20250219_kyiv-independent-ki-kezdte-a-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afe516b5-2b3e-482b-820d-b7d6902d51e0.jpg","index":0,"item":"086433fd-34b7-4ca1-a949-4948036ad0e5","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_kyiv-independent-ki-kezdte-a-haborut","timestamp":"2025. február. 19. 12:58","title":"Trumpra abszolút ráférne az az egymondatos gyorstalpaló, amit egy ukrán lap készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca94f7de-9d1d-42e2-935f-c83ea4147441","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. ","shortLead":"A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. ","id":"20250221_Normaflore-reklam-gvh-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca94f7de-9d1d-42e2-935f-c83ea4147441.jpg","index":0,"item":"b049972d-cc39-4e8d-b1b5-fb997861019b","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_Normaflore-reklam-gvh-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 21. 11:40","title":"A GVH vizsgálja, hogy a Normaflore igazat állít-e magáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cce0520-3d08-4e96-84df-7874f0081d25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Scorsese és DiCaprio fantáziát látnak Johnson filmtervében. ","shortLead":"Scorsese és DiCaprio fantáziát látnak Johnson filmtervében. ","id":"20250221_Martin-Scorsese-beszallna-Dwayne-Johnson-filmjebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cce0520-3d08-4e96-84df-7874f0081d25.jpg","index":0,"item":"3f08bb40-2b01-416e-9eed-cf5f1c05e9ae","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_Martin-Scorsese-beszallna-Dwayne-Johnson-filmjebe","timestamp":"2025. február. 21. 11:52","title":"Martin Scorsese beszállna Dwayne Johnson filmjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]