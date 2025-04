Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ország 15 legfontosabb vasútvonala közül 4-ben jött össze 90 százalék fölötti pontossági arány.","shortLead":"Az ország 15 legfontosabb vasútvonala közül 4-ben jött össze 90 százalék fölötti pontossági arány.","id":"20250416_Vonat-vasut-mav-keses-marcius-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"02c5b870-7b6f-449f-ab51-2de4859e719e","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Vonat-vasut-mav-keses-marcius-pontossag","timestamp":"2025. április. 16. 11:03","title":"Volt olyan vasútvonal, ahol a vonatok 45 százaléka késett márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132b4111-5ace-4ad8-9d42-cd925af0d777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a Mathias Corvinus Collegium Brussels nem felel meg az uniós lobbiszervezetekre vonatkozó átláthatósági szabályoknak. ","shortLead":"A gyanú szerint a Mathias Corvinus Collegium Brussels nem felel meg az uniós lobbiszervezetekre vonatkozó átláthatósági...","id":"20250417_Vizsgalatot-inditott-a-Mathias-Corvinus-Collegium-brusszeli-irodaja-ellen-az-Europai-Unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/132b4111-5ace-4ad8-9d42-cd925af0d777.jpg","index":0,"item":"803cb9cc-3a60-4d12-b246-23d2d49a0b25","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_Vizsgalatot-inditott-a-Mathias-Corvinus-Collegium-brusszeli-irodaja-ellen-az-Europai-Unio","timestamp":"2025. április. 17. 07:28","title":"Vizsgálatot indított a Mathias Corvinus Collegium brüsszeli irodája ellen az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39812206-8b70-43bc-9f06-b11e9067e873","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 59-es és a 60-as kilométer között történt a baleset.","shortLead":"Az 59-es és a 60-as kilométer között történt a baleset.","id":"20250417_baleset-m3-autopalya-felborult-kamion-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39812206-8b70-43bc-9f06-b11e9067e873.jpg","index":0,"item":"ddae1c0c-4e15-4317-b2b3-f6726eabe155","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_baleset-m3-autopalya-felborult-kamion-lezaras","timestamp":"2025. április. 17. 06:43","title":"Felborult egy kamion az M3-ason, lezárták az autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c399be5-b637-49e6-8ba4-b28d2684bc75","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kedd délutánra már ötödik alkalommal hirdetett demonstrációt Hadházy Ákos a technofasiszta törvények visszavonásáért. Az Erzsébet hídon kezdték a tüntetést, majd a Karmelitához vonultak, ahol Pankotai Lili, Rainer-Micsinyei Nóra és Iványi Gábor is felszólalt. Ezután papírrepülőkkel támadták Orbán Viktor munkahelyét.","shortLead":"Kedd délutánra már ötödik alkalommal hirdetett demonstrációt Hadházy Ákos a technofasiszta törvények visszavonásáért...","id":"20250415_tuntetes-hadhazy-akos-erzsebet-hid-budai-var-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c399be5-b637-49e6-8ba4-b28d2684bc75.jpg","index":0,"item":"20e6a5d0-3290-477d-987d-ad274c68d649","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_tuntetes-hadhazy-akos-erzsebet-hid-budai-var-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 16:52","title":"„Egyszer le fogják csukni Hadházyt, de ne most” – a Várba vonultak a tüntetők az Erzsébet hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa1d668-0087-42b1-94e6-cc9201f0c1f1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jó évet zárt Rúzsa Magdi, 29 millióval keresett többet, mint 2023-ban.","shortLead":"Jó évet zárt Rúzsa Magdi, 29 millióval keresett többet, mint 2023-ban.","id":"20250415_ruzsa-magdi-plagiguel-ceg-bevetel-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9aa1d668-0087-42b1-94e6-cc9201f0c1f1.jpg","index":0,"item":"b392564a-63be-41ac-9f32-f30d353e9d90","keywords":null,"link":"/elet/20250415_ruzsa-magdi-plagiguel-ceg-bevetel-profit","timestamp":"2025. április. 15. 19:03","title":"Rúzsa Magdi idén 424 milliós bevétel mellett 88 milliót vett ki a cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5a7c7c-811c-4649-b60b-fd8128048c11","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"“A kosz és a penész a teljes főépületet kezdi belepni” – írta Magyar aa Facebookon. Az államtitkár kommentben reagált. ","shortLead":"“A kosz és a penész a teljes főépületet kezdi belepni” – írta Magyar aa Facebookon. Az államtitkár...","id":"20250416_Magyar-Peter-ujra-elment-a-korhazba-amit-az-egeszsegugyi-allamtitkar-szerint-a-Tisza-miatt-nem-tudnak-felujitani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf5a7c7c-811c-4649-b60b-fd8128048c11.jpg","index":0,"item":"18f37139-841c-4db8-bdf2-2fcff69b5ac8","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Magyar-Peter-ujra-elment-a-korhazba-amit-az-egeszsegugyi-allamtitkar-szerint-a-Tisza-miatt-nem-tudnak-felujitani","timestamp":"2025. április. 16. 20:43","title":"Magyar Péter újra elment a kórházba, amit az egészségügyi államtitkár szerint a Tisza miatt nem tudnak felújítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c0d565-7435-454d-aea1-4c95548b7201","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Analog Balaton tavalyi, Repedés című lemezének egyik dala, a Rajtad kapott különleges videoklipet, amit a hvg.hu-n már be is mutatunk.","shortLead":"Az Analog Balaton tavalyi, Repedés című lemezének egyik dala, a Rajtad kapott különleges videoklipet, amit a hvg.hu-n...","id":"20250415_Tetszett-az-a-gondolat-hogy-kimutik-az-emberbol-a-banatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35c0d565-7435-454d-aea1-4c95548b7201.jpg","index":0,"item":"a6f03b41-0fbe-4cdc-ae1b-52c65d6fae1b","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Tetszett-az-a-gondolat-hogy-kimutik-az-emberbol-a-banatot","timestamp":"2025. április. 15. 19:00","title":"„Tetszett az a gondolat, hogy kiműtik az emberből a bánatot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6067b55-5825-4786-a68e-d8942138f2d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötödik alkalommal követelik „a technofasiszta törvények visszavonását”.","shortLead":"Ötödik alkalommal követelik „a technofasiszta törvények visszavonását”.","id":"20250415_hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-hidfoglalas-erzsebet-hid-budai-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6067b55-5825-4786-a68e-d8942138f2d6.jpg","index":0,"item":"607d3ee9-5408-46ab-a92f-677d99ca9fec","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-hidfoglalas-erzsebet-hid-budai-var","timestamp":"2025. április. 15. 16:44","title":"Lezárták az Erzsébet híd egyik felét, kezdődik Hadházy újabb tüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]