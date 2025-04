Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2390b6bf-54f8-4d77-88bf-f91e26aea90d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Olasz birodalom jön létre a Prada és a Versace egyesülésével, miközben a globálisan meghatározó európai luxusipart – élén az LVMH-val – visszaesés sújtja. Az ügylet újabb konszolidáció kezdete lehet, de az amerikai elnök kiszámíthatatlansága bármikor súlyos helyzetbe hozhatja a luxusmárkák tulajdonosait.","shortLead":"Olasz birodalom jön létre a Prada és a Versace egyesülésével, miközben a globálisan meghatározó európai luxusipart –...","id":"20250428_hvg-prada-versace-lvmh-felvasarlasi-hullam-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2390b6bf-54f8-4d77-88bf-f91e26aea90d.jpg","index":0,"item":"000cddd3-1f29-41fc-9a40-bb3b0e83c4b9","keywords":null,"link":"/360/20250428_hvg-prada-versace-lvmh-felvasarlasi-hullam-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 28. 13:30","title":"Már a gazdagoknak is túl drága a luxus, és az ágazatot még Trump is sújtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea96d0d2-aec6-4590-90b5-64645347e688","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Fradit búcsúztató Odense a Metzcel kezd.","shortLead":"A Fradit búcsúztató Odense a Metzcel kezd.","id":"20250428_gyor-esbjerg-kezilabda-bajnokok-ligaja-elodonto-final-four","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea96d0d2-aec6-4590-90b5-64645347e688.jpg","index":0,"item":"5026c76b-0cca-456c-9114-0496f8ca169a","keywords":null,"link":"/sport/20250428_gyor-esbjerg-kezilabda-bajnokok-ligaja-elodonto-final-four","timestamp":"2025. április. 28. 17:50","title":"Az Esbjergen át vezet a Győr útja a BL-döntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hamarosan a piperecikkeket is bevághatja a kormány az árrésstop hatálya alá. A Google-keresések alapján a hír nem hozza lázba a vásárlókat.","shortLead":"Hamarosan a piperecikkeket is bevághatja a kormány az árrésstop hatálya alá. A Google-keresések alapján a hír nem hozza...","id":"20250429_nagy-marton-arres-rossmann-dm-muller-google-trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"afdccc81-a5a1-41b8-95c2-42b7fcfae0e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_nagy-marton-arres-rossmann-dm-muller-google-trends","timestamp":"2025. április. 29. 05:45","title":"Hidegen hagyja a magyarokat, hogy Nagy Márton új frontot nyitna az árháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48a9372-60e1-42df-b9d0-6b0cc889de52","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Hogyan kell élelmezni egy holdbázis lakóit, vagy miben kell jártasnak lennie egy űrdiplomatának? Ilyen kérdésekre is választ kaphatnak azok, akik beiratkoznak a magyar űripari képzések valamelyikére. A programot a világon egyedülálló módon 21 hazai egyetem konzorciuma szervezi.","shortLead":"Hogyan kell élelmezni egy holdbázis lakóit, vagy miben kell jártasnak lennie egy űrdiplomatának? Ilyen kérdésekre is...","id":"20250429_urkutatas-magyar-kepzesek-egyetemek-unispace-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e48a9372-60e1-42df-b9d0-6b0cc889de52.jpg","index":0,"item":"b0ba6d93-60e9-4916-a762-625a0efb4d02","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_urkutatas-magyar-kepzesek-egyetemek-unispace-program","timestamp":"2025. április. 29. 10:03","title":"Űrmérnök, űrpolitikus, űrpszichológus: kozmikus képzések is működnek már a magyar egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a7ff53-88f7-49df-a941-cd7adc1ff8c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a mesterséges intelligencia tudását senki sem vitatja, a megbízhatóságát illetően már nem ennyire egyértelmű a helyzet. Ezért is lehet elgondolkodtató a hír, amely szerint mesterséges intelligenciát kezdtek el alkalmazni egy amerikai atomerőműben. Most még ugyan csak dokumentumkeresési célokra, azonban több olyan vállalkozás is van, amely már keresi a MI bevezetésének egyéb lehetőségét az atomenergia területére.","shortLead":"Bár a mesterséges intelligencia tudását senki sem vitatja, a megbízhatóságát illetően már nem ennyire egyértelmű...","id":"20250428_mesterseges-intelligencia-amerika-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a7ff53-88f7-49df-a941-cd7adc1ff8c4.jpg","index":0,"item":"46c417f3-01a2-4cd4-a453-aa86f815ddb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_mesterseges-intelligencia-amerika-atomeromu","timestamp":"2025. április. 28. 20:03","title":"Mert ugye mi baj lehet? Egy atomerőműben elkezdték használni a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac87b9ba-454b-4ed9-adb3-ccb8765cded1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A javaslattal egy csomó gond van – például, hogy nem lehet csak úgy kirúgni egy képviselőt.","shortLead":"A javaslattal egy csomó gond van – például, hogy nem lehet csak úgy kirúgni egy képviselőt.","id":"20250429_kollar-kinga-tisza-fidesz-etikai-kodex-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac87b9ba-454b-4ed9-adb3-ccb8765cded1.jpg","index":0,"item":"cf347aa4-67e3-466c-8f6c-79ad490606e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_kollar-kinga-tisza-fidesz-etikai-kodex-budapest","timestamp":"2025. április. 29. 08:32","title":"Etikai kódexet dolgoztatna ki és kirúgatná a tiszás Kollár Kingát a budapesti Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cbe2dcc-d0a3-4413-863b-e38b1446a4d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megszakadt a kapcsolat a grönlandi szolgáltató spanyol berendezéseivel, így több helyen is szünetelt a netszolgáltatás.","shortLead":"Megszakadt a kapcsolat a grönlandi szolgáltató spanyol berendezéseivel, így több helyen is szünetelt a netszolgáltatás.","id":"20250429_gronlan-spanyol-aramszunet-telefon-internet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cbe2dcc-d0a3-4413-863b-e38b1446a4d9.jpg","index":0,"item":"eaf8a899-b9bc-4748-b8cb-e5ad54b34794","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_gronlan-spanyol-aramszunet-telefon-internet","timestamp":"2025. április. 29. 14:06","title":"Grönlandig ért a spanyol áramszünet, több régióban is elment a telefon és az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Május végén várható döntés az ügyben.","shortLead":"Május végén várható döntés az ügyben.","id":"20250428_nagy-marton-arresstop-kiterjesztes-meghosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"ec981736-d629-4f63-a9ef-8f16db8e32f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_nagy-marton-arresstop-kiterjesztes-meghosszabbitas","timestamp":"2025. április. 28. 12:07","title":"Nagy Márton szerint nagy az esély arra, hogy a kormány meghosszabbítja az árrésstopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]