[{"available":true,"c_guid":"70416c25-a955-4033-94d4-4b92073a930a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók 70 márka 160 fehérjeporának mintegy 47 százalékában találtak az egészségre káros mennyiségű ólmot.","shortLead":"Amerikai kutatók 70 márka 160 fehérjeporának mintegy 47 százalékában találtak az egészségre káros mennyiségű ólmot.","id":"20250114_olom-mergezo-anyagok-feherjepor-kutatas-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70416c25-a955-4033-94d4-4b92073a930a.jpg","index":0,"item":"21831b96-12ea-4059-8586-cf11bad9ed29","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_olom-mergezo-anyagok-feherjepor-kutatas-egeszseg","timestamp":"2025. január. 14. 13:03","title":"Megvizsgáltak 160 fehérjeport, kiderült, tele vannak ólommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744ec0d4-cf28-4ad3-80af-8639ccfd6978","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A macisajtos táblára sem figyelt. ","shortLead":"A macisajtos táblára sem figyelt. ","id":"20250114_hazszamokat-nezte-trolibusznak-hajtott-futar-Zugloban-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/744ec0d4-cf28-4ad3-80af-8639ccfd6978.jpg","index":0,"item":"e317fff2-d114-43aa-be1c-ec656d9c953e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_hazszamokat-nezte-trolibusznak-hajtott-futar-Zugloban-video","timestamp":"2025. január. 14. 14:28","title":"A házszámokat nézte, trolibusznak hajtott egy futár Zuglóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914d3bee-da24-42cc-9a79-ee68d93890fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250114_hvg-molly-nilsson-un-american-activities-zene-lemez-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/914d3bee-da24-42cc-9a79-ee68d93890fe.jpg","index":0,"item":"58275f44-17f3-4510-84db-8d47cb0a1ce6","keywords":null,"link":"/360/20250114_hvg-molly-nilsson-un-american-activities-zene-lemez-album","timestamp":"2025. január. 14. 18:30","title":"Az elnyomás, az üldöztetés és az ellenállás adja Molly Nilsson új lemezének központi témáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea120e90-5450-43e5-a795-0c06544f5008","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két hónap alatt negyedével nőtt a tojás fogyasztói ára, sok helyen nem is lehet kapni.","shortLead":"Két hónap alatt negyedével nőtt a tojás fogyasztói ára, sok helyen nem is lehet kapni.","id":"20250114_usa-egyesult-allamok-madarinfluenza-tojas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea120e90-5450-43e5-a795-0c06544f5008.jpg","index":0,"item":"81d1c6c0-a8f7-4a27-bfc6-dbcbff2523fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_usa-egyesult-allamok-madarinfluenza-tojas","timestamp":"2025. január. 14. 13:04","title":"Tojáshiányt okozott az USA-ban a madárinfluenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5162f906-f1ce-48f5-895e-75e31f00b44b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Magyarországra érkezett a svéd márka két új gigantikus SUV-ja, kipróbáltuk a felfrissített hibrid Volvo XC90-et és a tisztán elektromos vadonatúj Volvo EX90-et.","shortLead":"Magyarországra érkezett a svéd márka két új gigantikus SUV-ja, kipróbáltuk a felfrissített hibrid Volvo XC90-et és...","id":"20250114_a-leghatalmasabb-uj-volvok-vezettuk-hibrid-xc90-villanyos-ex90-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5162f906-f1ce-48f5-895e-75e31f00b44b.jpg","index":0,"item":"43cefc05-3a1f-4204-b5e4-60ec0769ea12","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_a-leghatalmasabb-uj-volvok-vezettuk-hibrid-xc90-villanyos-ex90-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 14. 13:29","title":"A leghatalmasabb új Volvók: vezettük a hibrid XC90-et és a villanyos EX90-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3c5c4e-1c3c-4fac-afa4-375e779b9256","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Az elmúlt években a szülők közötti gyermekfelügyeletért zajló bírósági harcok egyik visszatérő eleme lett a gyermekpornográfiával, illetve pedofíliával való vádaskodás. De mi van akkor, ha egy apa tényleg a hatóságok látókörébe kerül gyermekpornográfia miatt? Általános gyakorlat a bíróságoknál, hogy amíg a szülőt jogerősen el nem ítélik, addig az ártatlanság vélelmére hivatkozva szoros kapcsolatot tarthat a gyerekével. Akkor is, ha az ügy gyermekpornográfiáról szól.","shortLead":"Az elmúlt években a szülők közötti gyermekfelügyeletért zajló bírósági harcok egyik visszatérő eleme lett...","id":"20250115_apa-gyermekpornografia-lathatas-csaladjog-magyar-joggyakorlat-gyermekvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef3c5c4e-1c3c-4fac-afa4-375e779b9256.jpg","index":0,"item":"0457c278-5bfd-430e-9a08-5a68afa618f0","keywords":null,"link":"/360/20250115_apa-gyermekpornografia-lathatas-csaladjog-magyar-joggyakorlat-gyermekvedelem","timestamp":"2025. január. 15. 09:30","title":"Ezért viheti el láthatásra a gyerekét Péter, aki gyermekpornográfia miatt került a hatóságok látókörébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810818d4-d2b3-496b-a78e-e1853f6516f2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román autógyártás három éve döntögeti saját rekordjait. A magyar autóipar visszaesik.","shortLead":"A román autógyártás három éve döntögeti saját rekordjait. A magyar autóipar visszaesik.","id":"20250116_Mikozben-Nagy-Marton-Nemetorszagra-mutogat-a-roman-autogyartas-rekordot-dontott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/810818d4-d2b3-496b-a78e-e1853f6516f2.jpg","index":0,"item":"884c0f48-dec7-4831-afc3-36b2893b158b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Mikozben-Nagy-Marton-Nemetorszagra-mutogat-a-roman-autogyartas-rekordot-dontott","timestamp":"2025. január. 16. 08:35","title":"Miközben Nagy Márton Németországra mutogat, a román autógyártás rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4cabed-daa2-4076-8d31-ef71bf5dc45f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal nem betegként, hanem látogatóként érkezett, személyesen mondott köszönetet a dolgozóknak, és rákbetegekkel is beszélt.","shortLead":"Ezúttal nem betegként, hanem látogatóként érkezett, személyesen mondott köszönetet a dolgozóknak, és rákbetegekkel is...","id":"20250114_katalin-hercegne-korhazi-latogatas-rakkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4cabed-daa2-4076-8d31-ef71bf5dc45f.jpg","index":0,"item":"70c4beaf-9f36-49fe-86e6-eebf7c999417","keywords":null,"link":"/elet/20250114_katalin-hercegne-korhazi-latogatas-rakkezeles","timestamp":"2025. január. 14. 14:16","title":"Katalin hercegné visszatért a kórházba, ahol kezelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]