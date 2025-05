Mint arról a HVG is beszámolt, a két és fél éve alapított Simon’s Burger alapítói, Tóth Máté és öccse, Tóth Simon New York központjában, a Union Square-en nyitnak hamburgerezőt. Az előzetes tervek szerint a Smashy névre hallgató almárkájuk étterme márciusban nyílt volna meg, végül május elejére tolódott a debütálás.

A New York-i terjeszkedéshez a forrást elsősorban a tavalyi bődületes itthoni növekedés alapozta meg: a 2023-as, egymilliárd forintot megközelítő árbevételüket 2024-ben több mint triplájára, 3,3 milliárd forintra tornázták fel az előzetes adatok szerint.

Tóth Simon a Forbesnak villáminterjúban kommentálta a nyitást: „Nemcsak azt kell még feldolgozni, hogy itt van, megnyílt az étterem, hanem azt is, hogy több mint ezer ember jött el az első napra. Ez egy olyan visszajelzés, ami nemcsak az otthoni munkánkat validálja, hanem azt az elmúlt pár hónapot is, amit ideraktunk, amennyi pénzt és munkát behoztunk ide. Nagyon jó érzés, hogy ennyire jól sült el az egész dolog” – mondta a lapnak.

A tolongás persze annak is szólt, hogy a nyitás napján ezer ingyen hamburgert is szétosztottak, de ennél több vendégük volt. A New York-i előkészületeket Lehoczky Simon, a Smashy Budapest üzletvezetője vezényelte le, ő tárgyalt a beszállítókkal, és az ő feladata volt a rendszer összerakása is, hogy a minőség a magyarországihoz megszokott legyen.

A Smashy New York (amelynek szlogenje American flavor, European soul, azaz amerikai ízek, európai lélek) tizenöt fős személyzettel indult, üzletvezetőjük tíz évig több New York-i Shake Shack gyorsétteremben dolgozott üzletvezetőként.

A Simon’s Burger tavaly év végén vette meg a Smashyt, ez az egység Budapesten a Kálvin térnél van. Azt mondják, hogy ez fontos stratégiai lépés volt az amerikai terjeszkedés, de a portfólióbővítés szempontjából is. Emellett a franchise jogok külföldi értékesítésére egy új céget is létrehoznak, amelynek élére és a külföldi terjeszkedés irányítására Korvin Tibort, az ATV korábbi kreatív igazgatóját igazolták le – írtuk korábban.

Nyitóképünkön a Smashy Kálvin téri éttermének bejárata látható.