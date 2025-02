A két és fél éve alapított Simon’s Burger hamburgerező két tulajdonosa, Tóth Máté és öccse, Simon márciusban New York központjában, a Union Square-en nyit éttermet – jelentették be a Forbes Under 30 Summit nevű rendezvényen.

Egyelőre egyik a nemrég megvásárolt almárkájukat, a Smashyt viszik az Egyesült Államokba, és ha bejön, ez megalapozhatja a fő márka, a Simon’s Burger külföldi terjeszkedését is. Az amerikai nyitás több százmillió forintos beruházás, és mindent saját forrásból, befektető bevonása nélkül valósítanak meg – írja a lap.

„Ennyi pénzből akár nyolc-tíz párizsi vagy bécsi éttermet nyithattunk volna”

– mondta a lapnak Máté és Simon.

A New York-i terjeszkedéshez a forrást elsősorban a tavalyi bődületes itthoni növekedés alapozta meg:

a 2023-as, egymilliárd forintot megközelítő árbevételüket 2024-ben több mint triplájára, 3,3 milliárd forintra tornázták fel az előzetes adatok szerint.

A siker egyik titka, hogy a nyitás óta nem emeltek árat és továbbra sem szeretnének, hiába szaladt meg az infláció az utóbbi években.

A magyarországi terjeszkedésük látványos: 2023 év végére négy, tavaly év végére már tizennégy Simon’s volt, idén további hatot nyitnak a tervek szerint. Hat fővárosi éttermük mellett például Debrecenben, Szegeden, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Székesfehérváron is van már Simon’s, és idén Pécsen is nyitnak egységet.

A Smashyt tavaly év végén vették meg, ez az egység Budapesten a Kálvin térnél van. Azt mondják, hogy ez fontos stratégiai lépés volt az amerikai terjeszkedés, de a portfólióbővítés szempontjából is. Emellett a franchise jogok külföldi értékesítésére egy új céget is létrehoznak, amelynek élére és a külföldi terjeszkedés irányítására Korvin Tibort, az ATV korábbi kreatív igazgatóját igazolták le.

A New York-i és a budapesti Smashy hamburgere között az égvilágon semmi különbség nem lesz, ugyanazokkal a beszállítókkal tárgyalnak kinn is, sőt a legtöbb beszállítójuk amúgy is amerikai, például az uborkát és a sült krumplit is a tengerentúlról hozzák Magyarországra a Simon’sokba és a Smashybe is. Így beszállítói szempontból tulajdonképpen hazatérnek az amerikai nyitással – írják.