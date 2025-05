Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"009b2d6a-fa9d-4c5c-842e-84caaf3b57a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"1400 kilós volt a fogás. ","shortLead":"1400 kilós volt a fogás. ","id":"20250528_toba-gurult-auto-zalai-horgaszversenyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/009b2d6a-fa9d-4c5c-842e-84caaf3b57a9.jpg","index":0,"item":"dc4c3c05-20d0-41be-9673-c88798cbca06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_toba-gurult-auto-zalai-horgaszversenyen","timestamp":"2025. május. 28. 08:41","title":"Tóba gurult egy autó egy zalai horgászversenyen – búvárok halászták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de233e66-021e-4ce3-8cfa-f80b13c7f7f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Telefonjaink jelszavai a PIN-kódok, és ezek is feltörhetők. Hogy ezt mennyire könnyen tehetik meg azok, akik hozzáférnek az eszközünkhöz, az rajtunk is múlik. Vannak ugyanis olyan PIN-kódok, amelyeket érdemes elkerülni.","shortLead":"Telefonjaink jelszavai a PIN-kódok, és ezek is feltörhetők. Hogy ezt mennyire könnyen tehetik meg azok, akik...","id":"20250529_rossz-veszelyes-pin-kodok-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de233e66-021e-4ce3-8cfa-f80b13c7f7f8.jpg","index":0,"item":"dc4b1806-3092-4500-9473-0b0f3aaa1f34","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_rossz-veszelyes-pin-kodok-tanacsok","timestamp":"2025. május. 29. 08:03","title":"Semmiképp ne használja ezeket a PIN-kódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd5882b-7927-4907-8c10-6ce4740d66d5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250529_Marabu-Feknyuz-Pottom-elteres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddd5882b-7927-4907-8c10-6ce4740d66d5.jpg","index":0,"item":"0fd4d1a9-b89c-4f68-9a60-bff3d467934d","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Marabu-Feknyuz-Pottom-elteres","timestamp":"2025. május. 29. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Pöttöm eltérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4beee989-4367-4211-83e0-3bf792ed3663","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A John Cooper Works széria immár ötféle Minit vonultat fel, melyek benzines vagy éppen tisztán elektromos módon fókuszálnak a hamisítatlan vezetési élményre. A legendás John Cooper unokájának társaságában próbáltuk ki a legújabb modelleket.","shortLead":"A John Cooper Works széria immár ötféle Minit vonultat fel, melyek benzines vagy éppen tisztán elektromos módon...","id":"20250528_a-legenda-tovabb-el-anglia-meregzsak-uj-mini-jcw-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4beee989-4367-4211-83e0-3bf792ed3663.jpg","index":0,"item":"4442a02f-0d5a-41fd-a91a-c0895fbdf215","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_a-legenda-tovabb-el-anglia-meregzsak-uj-mini-jcw-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 28. 07:59","title":"A legenda tovább él: Angliában vallattuk a méregzsák új Mini JCW-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A BDPST Serbia Zrt. még nem végzett kimutatható tevékenységet, de azt megállapították róla, hogy az orosz–ukrán háború nem veszélyezteti a működését.","shortLead":"A BDPST Serbia Zrt. még nem végzett kimutatható tevékenységet, de azt megállapították róla, hogy az orosz–ukrán háború...","id":"20250528_Tiborcz-Istvan-BDPST-Serbia-International-ceges-beszamolo-vagyonkezelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e.jpg","index":0,"item":"27c7bc70-9c24-4d7f-92af-eb7a96e3ce50","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Tiborcz-Istvan-BDPST-Serbia-International-ceges-beszamolo-vagyonkezelo","timestamp":"2025. május. 28. 12:37","title":"Egyelőre alvósejtként működik Tiborcz szerbiai vagyonkezelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1f1c9c-cddd-4a3b-9837-da3dffbc56de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az énekesnő a jubileumra egy nagyszabású életműkoncerttel készül.","shortLead":"Az énekesnő a jubileumra egy nagyszabású életműkoncerttel készül.","id":"20250528_kovacs-kati-60-eves-palyafutas-magyar-posta-belyeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df1f1c9c-cddd-4a3b-9837-da3dffbc56de.jpg","index":0,"item":"a458c2cd-b5eb-4964-92ce-78c8c4bee0d5","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_kovacs-kati-60-eves-palyafutas-magyar-posta-belyeg","timestamp":"2025. május. 28. 09:23","title":"Bélyeggel ünnepli a Magyar Posta Kovács Kati 60 éves pályafutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c70a1a-5b48-48ec-a3e6-af86e5f0f922","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Vietnámi szépségszalonok, vietnámi illegális bevándorlók, vietnámi maffia – ahol az albán, szíriai, iraki vagy kurd embercsempészeknek nem osztanak lapot. Szeretettel Brüsszelből című sorozatunk írása.","shortLead":"Vietnámi szépségszalonok, vietnámi illegális bevándorlók, vietnámi maffia – ahol az albán, szíriai, iraki vagy kurd...","id":"20250527_szeretettel-brusszelbol-vietnami-bevandorlok-embercsempeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07c70a1a-5b48-48ec-a3e6-af86e5f0f922.jpg","index":0,"item":"d3b65ea9-c5c9-4dd8-a378-e9c974490596","keywords":null,"link":"/360/20250527_szeretettel-brusszelbol-vietnami-bevandorlok-embercsempeszet","timestamp":"2025. május. 27. 17:30","title":"Kiderült, hol érnek össze a műkörömbiznisz és az embercsempészet szálai Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kínai hatóságok nem hagyták jóvá a londoni tőzsdei bevezetést.","shortLead":"A kínai hatóságok nem hagyták jóvá a londoni tőzsdei bevezetést.","id":"20250528_New-Yorkban-es-Londonban-befurdott-most-a-hongkongi-tozsden-probalkozna-a-Shein","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6.jpg","index":0,"item":"be7da1e1-4913-4f68-825b-8c0e8bb80a7d","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_New-Yorkban-es-Londonban-befurdott-most-a-hongkongi-tozsden-probalkozna-a-Shein","timestamp":"2025. május. 28. 11:31","title":"New Yorkban és Londonban befürdött, most a hongkongi tőzsdén próbálkozna a Shein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]