[{"available":true,"c_guid":"cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hogyan lehetséges, hogy az EU-s forrásokból sokkal többet költöttek stadionok és sportcsarnokok felújítására, mint a kórházak fejlesztésére? – ezt is megkérdezné a Tisza egészségpolitikusa, EP-képviselője a tévévitán az államtitkártól. ","shortLead":"Hogyan lehetséges, hogy az EU-s forrásokból sokkal többet költöttek stadionok és sportcsarnokok felújítására, mint...","id":"20250527_A-Tisza-politikusa-Kulja-Andras-az-egeszsegugyi-allamtitkarral-Takacs-Peterrel-vitazik-eloben-es-leleplezo-anyagokat-szembesitest-iger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9.jpg","index":0,"item":"d9896204-c59c-40c8-80c7-521543921f40","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_A-Tisza-politikusa-Kulja-Andras-az-egeszsegugyi-allamtitkarral-Takacs-Peterrel-vitazik-eloben-es-leleplezo-anyagokat-szembesitest-iger","timestamp":"2025. május. 27. 07:57","title":"A Tisza politikusa, Kulja András az egészségügyi államtitkárral, Takács Péterrel vitázik élőben, és leleplező anyagokat ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12fab215-1985-4a9c-8b24-3d0479469c73","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vannak olyan műanyag termékek, amelyekben a megengedett 150-szerese a ftaláttartalom.","shortLead":"Vannak olyan műanyag termékek, amelyekben a megengedett 150-szerese a ftaláttartalom.","id":"20250527_fogyasztovedelem-ftalat-muanyag-veszelyes-mobiltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12fab215-1985-4a9c-8b24-3d0479469c73.jpg","index":0,"item":"81af70a1-94f1-473d-b9a7-e5b5131c542d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_fogyasztovedelem-ftalat-muanyag-veszelyes-mobiltok","timestamp":"2025. május. 27. 09:25","title":"Veszedelmes mobiltokokra figyelmeztet a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök reagált a Harcosok Klubjához kötődő kamu nyereményjátékokra.","shortLead":"A miniszterelnök reagált a Harcosok Klubjához kötődő kamu nyereményjátékokra.","id":"20250527_orban-harcosok-klubja-kamu-nyeremenyjatek-magyar-peter-tisza-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7.jpg","index":0,"item":"1dcedba4-2a58-409b-ad8a-a3cc559b538a","keywords":null,"link":"/elet/20250527_orban-harcosok-klubja-kamu-nyeremenyjatek-magyar-peter-tisza-fidesz","timestamp":"2025. május. 27. 21:29","title":"Orbán is zászlókról és szívecskékről posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555f5a10-a77b-4d31-bc66-7db15eb8b683","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Konkrétumot azonban nem közölt a portugál klasszis.","shortLead":"Konkrétumot azonban nem közölt a portugál klasszis.","id":"20250527_cristiano-ronaldo-al-nasszr-atigazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/555f5a10-a77b-4d31-bc66-7db15eb8b683.jpg","index":0,"item":"45ee1296-9ab3-4559-9b14-a0819d73e46c","keywords":null,"link":"/sport/20250527_cristiano-ronaldo-al-nasszr-atigazolas","timestamp":"2025. május. 27. 11:58","title":"Talányos üzenetben utalt arra Ronaldo, hogy elhagyja a szaúdi csapatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f600d5d-d38d-462b-b28e-c4e66069cc4d","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"A frissen mosott haj nagyot dobhat az ember önbizalmán, de a mondással ellentétben ez a csoda sokaknál nem tart három napig, és már 24 órával később vissza kell dugniuk a hajszárítót. Mitől függ, hogy kinek mennyire zsírosodik a haja, és mivel nyújthatjuk meg a két mosás közötti időszakot?","shortLead":"A frissen mosott haj nagyot dobhat az ember önbizalmán, de a mondással ellentétben ez a csoda sokaknál nem tart három...","id":"20250527_zsiros-hajra-mit-tegyek-haj-zsirosodas-ellen-sampon-hajmosas-gyakorisag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f600d5d-d38d-462b-b28e-c4e66069cc4d.jpg","index":0,"item":"cae8f42b-2d91-47a0-8cc9-18b3c4631d6d","keywords":null,"link":"/elet/20250527_zsiros-hajra-mit-tegyek-haj-zsirosodas-ellen-sampon-hajmosas-gyakorisag","timestamp":"2025. május. 27. 06:01","title":"Létezik csodaszer a haj gyakori zsírosodása ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5264be48-f359-40f1-b0a2-82668adcc38f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista azt mondja, nem bérelhetett termet a helyi művelődési házban.","shortLead":"A humorista azt mondja, nem bérelhetett termet a helyi művelődési házban.","id":"20250527_Somogyi-Andras-humorista-Gyongyos-muvelodesi-haz-fellepes-teremberles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5264be48-f359-40f1-b0a2-82668adcc38f.jpg","index":0,"item":"91d7c0ec-7558-4fb2-86f7-828d726c6c41","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Somogyi-Andras-humorista-Gyongyos-muvelodesi-haz-fellepes-teremberles","timestamp":"2025. május. 27. 10:34","title":"Somogyi András szerint letiltotta Gyöngyösön a fellépését a fideszes városvezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d4596-e43c-45d3-b668-38b055e39e84","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az olaszok vadonatúj hipersportkocsija nem éppen a politikai korrektségről szól.","shortLead":"Az olaszok vadonatúj hipersportkocsija nem éppen a politikai korrektségről szól.","id":"20250528_2157-loero-villanymotor-helyett-brutalis-v12-giamaro-katla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852d4596-e43c-45d3-b668-38b055e39e84.jpg","index":0,"item":"17092694-cd98-48de-93a5-1eb104c52774","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_2157-loero-villanymotor-helyett-brutalis-v12-giamaro-katla","timestamp":"2025. május. 28. 06:41","title":"2157 lóerő, villanymotor helyett egy brutális V12-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e86682c-393b-4442-9598-ac78e9ff9f33","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Porsche Carrera Cup versenyszéria fejlesztési prototípusaként épült. ","shortLead":"A Porsche Carrera Cup versenyszéria fejlesztési prototípusaként épült. ","id":"20250527_Versenyre-szuletett-most-elado-az-egyik-legritkabb-Porsche-911-es","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e86682c-393b-4442-9598-ac78e9ff9f33.jpg","index":0,"item":"33833047-2d65-4fb8-817a-5726ffc8ecda","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Versenyre-szuletett-most-elado-az-egyik-legritkabb-Porsche-911-es","timestamp":"2025. május. 27. 20:20","title":"Versenyre született, most eladó az egyik legritkább Porsche 911-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]