Újabb több ezer fős elbocsátást jelentett be a Microsoft

Eddig 3,3 milliárd forintnyi európai uniós támogatást kellett visszafizetni, mert a magyar kormányzati szervek szabálytalanul szereztek be Microsoft-licenceket – tudta meg a HVG. Az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség is nyomoz, a hatóságok viszont hat év alatt nem jutottak el a vádemelésig, sőt még a gyanúsításig sem – holott külső segítség is lenne.