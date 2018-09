Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180925_Tenyleg_hagyjuk_hogy_Garacsi_nevenek_bedobasaval_elfelejtsuk_mirol_szol_a_cikk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3dad4c6-a94e-40c3-b284-650f79219cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Tenyleg_hagyjuk_hogy_Garacsi_nevenek_bedobasaval_elfelejtsuk_mirol_szol_a_cikk","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:20","title":"Tényleg hagyjuk, hogy Garancsi nevének bedobásával elfelejtsük, miről szól a cikk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Henry Cavill a The Witcher című sorozat apropóján érkezett Magyarországra, a produkció ugyanis nálunk készül.","shortLead":"Henry Cavill a The Witcher című sorozat apropóján érkezett Magyarországra, a produkció ugyanis nálunk készül.","id":"20180924_A_Terminator_utan_Superman_is_megerkezett_Budapestre__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c79ebbf-9dfb-4a54-804d-54dfdfabe2cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_A_Terminator_utan_Superman_is_megerkezett_Budapestre__foto","timestamp":"2018. szeptember. 24. 19:42","title":"A Terminátor után Superman is megérkezett Budapestre – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc75f91-345e-4a71-a71d-51bf873df466","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank indított vizsgálatot.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank indított vizsgálatot.","id":"20180926_Evente_atlagosan_900_ezer_forintot_utalnak_haza_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc75f91-345e-4a71-a71d-51bf873df466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc704f0f-045d-4b1b-aa6e-6e4a43ff2b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Evente_atlagosan_900_ezer_forintot_utalnak_haza_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:50","title":"Évente átlagosan 900 ezer forintot utalnak haza a külföldön dolgozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Börtönbüntetésre ítélte kedden Bill Cosby amerikai komikust egy pennsylvaniai bíróság szexuális bűncselekmény miatt. Legalább három, legfeljebb tíz évet kell börtönben töltenie. ","shortLead":"Börtönbüntetésre ítélte kedden Bill Cosby amerikai komikust egy pennsylvaniai bíróság szexuális bűncselekmény miatt...","id":"20180925_lecsukjak_bill_cosbyt_a_szexualis_ragadozot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6798f6f4-07a4-40fd-aba7-1ae0f242d15f","keywords":null,"link":"/elet/20180925_lecsukjak_bill_cosbyt_a_szexualis_ragadozot","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:27","title":"Évekre lecsukják Bill Cosbyt, a \"szexuális ragadozót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4cb345-14c1-49b4-95dc-9c283b48bfc1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás-díj átadását tartották, jelen volt Szöllősi György, mint a Puskás-díj egyik létrehozója is, Mészáros Lőrinc pedig mint a Felcsút klubelnöke.","shortLead":"A Puskás-díj átadását tartották, jelen volt Szöllősi György, mint a Puskás-díj egyik létrehozója is, Mészáros Lőrinc...","id":"20180925_Londoni_futballgalan_vonult_fel_Meszaros_Lorinc_es_Szolosi_Gyorgy_a_Felcsuttal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a4cb345-14c1-49b4-95dc-9c283b48bfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185ad0f5-9336-4df8-8a76-5264814309bb","keywords":null,"link":"/sport/20180925_Londoni_futballgalan_vonult_fel_Meszaros_Lorinc_es_Szolosi_Gyorgy_a_Felcsuttal","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:28","title":"Rangos londoni futballgálán ünnepelt Mészáros Lőrinc a Felcsúttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa9ec6-eef4-4921-befc-b346d696711b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jean-Claude Arnault már rendőrkézen van, az ügyben a napokban születhet ítélet. ","shortLead":"Jean-Claude Arnault már rendőrkézen van, az ügyben a napokban születhet ítélet. ","id":"20180924_Harom_evet_is_kaphat_a_Nobelbotrany_szexualis_zaklatassal_vadolt_gyanusitottja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65aa9ec6-eef4-4921-befc-b346d696711b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0ea322-5cd6-4202-aa06-2e078511188c","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Harom_evet_is_kaphat_a_Nobelbotrany_szexualis_zaklatassal_vadolt_gyanusitottja","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:47","title":"Három évet is kaphat a Nobel-botrány szexuális zaklatással vádolt gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180924_Retvari_szerint_nem_lenne_szabad_tragediakbol_politikai_toket_kovacsolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19fd8696-ed0a-4876-bb48-c1f845ee5160","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Retvari_szerint_nem_lenne_szabad_tragediakbol_politikai_toket_kovacsolni","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:42","title":"Rétvári szerint nem lenne szabad tragédiákból politikai tőkét kovácsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Christ for All Nations szervezet még augusztusban tartotta rendezvényét a fővárosban, de az eseményekről csak most számoltak be a sajtónak.","shortLead":"A Christ for All Nations szervezet még augusztusban tartotta rendezvényét a fővárosban, de az eseményekről csak most...","id":"20180925_A_kormanyert_es_Semjen_Zsoltert_imadkoztak_a_Papp_Laszlo_Sportarenaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4433e6de-63ab-4fa2-9429-a2c0261151c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_A_kormanyert_es_Semjen_Zsoltert_imadkoztak_a_Papp_Laszlo_Sportarenaban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 15:56","title":"A kormányért és Semjén Zsoltért imádkoztak a Papp László Sportarénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]