Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtól kapott támogatást adnák oda önkénteseknek.","shortLead":"Az államtól kapott támogatást adnák oda önkénteseknek.","id":"20181008_Indul_a_Ketfarku_masodik_kozpenztekozlo_palyazata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0fd702-200d-4868-aae5-f069d8cd6835","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Indul_a_Ketfarku_masodik_kozpenztekozlo_palyazata","timestamp":"2018. október. 08. 14:18","title":"Indul a Kétfarkú második közpénztékozló pályázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az építtetővel is csak másodszorra sikerült szerződni.","shortLead":"Az építtetővel is csak másodszorra sikerült szerződni.","id":"20181008_100_ezer_euroval_dragult_a_galantai_kerekparut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e272c85-32b2-46ae-bfd4-cad3f07ac525","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_100_ezer_euroval_dragult_a_galantai_kerekparut","timestamp":"2018. október. 08. 09:19","title":"100 ezer euróval drágult a galántai kerékpárút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egyik biztonsági főnöke levelet küldött az amerikai kongresszusnak, melyben tagadta, hogy a kínaiak beépített mikrochipekkel szerezték volna meg az Apple vállalati titkait. A Bloomberg viszont állítja, minden szó igaz a történetből.","shortLead":"Az Apple egyik biztonsági főnöke levelet küldött az amerikai kongresszusnak, melyben tagadta, hogy a kínaiak beépített...","id":"20181008_mikrochip_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_apple_amazon_vallalti_szerver_supermicro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a1f36e-6c1b-48ca-848b-973876fb0062","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_mikrochip_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_apple_amazon_vallalti_szerver_supermicro","timestamp":"2018. október. 08. 13:36","title":"Apple: Nem igaz a kínaiak ipari kémkedése – Bloomberg: 17 Apple-alkalmazott mondta el az igazságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221943d1-8755-46eb-b09e-678ead3e181a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez a nyolcadik általános választás az ország 1995-ös megalakítása óta.","shortLead":"Ez a nyolcadik általános választás az ország 1995-ös megalakítása óta.","id":"20181007_Altalanos_valasztas_kezdodott_BoszniaHercegovinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=221943d1-8755-46eb-b09e-678ead3e181a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6b978d-613e-41ea-8eb8-d3802673f97d","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Altalanos_valasztas_kezdodott_BoszniaHercegovinaban","timestamp":"2018. október. 07. 09:28","title":"Általános választás kezdődött Bosznia-Hercegovinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc35c60-ae7f-4b85-ae60-9d4a63773fe2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban volt már erről népszavazás, elbukott.","shortLead":"Korábban volt már erről népszavazás, elbukott.","id":"20181007_Skot_miniszterelnok_Skocia_fuggetlen_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdc35c60-ae7f-4b85-ae60-9d4a63773fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389eda5c-ccb6-451e-a28b-44a97d361117","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Skot_miniszterelnok_Skocia_fuggetlen_lesz","timestamp":"2018. október. 07. 15:18","title":"Skót miniszterelnök: Skócia független lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Incidens: a Jet Airways B738-as járata az indiai indauri repülőtérre tartott, amikor a repülőtér „eltűnt”, pedig David Copperfield ott sem volt – ezzel a felütéssel számolt be a The Aviation Herald repülésbiztonsági szakoldal arról a hétvégén nyilvánosságra került október 1-jei esetről, amely az említett indiai légikikötőben történt, éjszaka.","shortLead":"Incidens: a Jet Airways B738-as járata az indiai indauri repülőtérre tartott, amikor a repülőtér „eltűnt”, pedig David...","id":"20181008_jet_airways_indaur_27_futopalya_lekapcsolodo_fenyek_david_copperfied_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d170f27b-cabb-4e08-a67b-b42e90252bb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_jet_airways_indaur_27_futopalya_lekapcsolodo_fenyek_david_copperfied_repuloter","timestamp":"2018. október. 08. 09:03","title":"Már majdnem leszálltak a pilóták, amikor egyszer csak \"eltűnt\" alóluk a repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","shortLead":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","id":"20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519cdedb-73dd-4ea5-90d4-c121e7fabbb8","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","timestamp":"2018. október. 07. 16:02","title":"Egészséges egytálételekkel és étteremhálózattal rukkol elő a Fornetti alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9b751d-b36f-4a14-ae15-8547d9348eab","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Sokat, de nem eleget. Tíz évvel a globális krízis után a nemzetközi pénzügyi rendszer biztonságosabb ugyan, de a politikai következmények nem sok jót ígérnek.","shortLead":"Sokat, de nem eleget. Tíz évvel a globális krízis után a nemzetközi pénzügyi rendszer biztonságosabb ugyan, de...","id":"20181008_A_valsag_tiz_eve_mit_tanultunk_a_nagy_magyar_osszeomlas_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d9b751d-b36f-4a14-ae15-8547d9348eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cb758c-b9d2-4aca-ac28-1ac9dcd4626b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_A_valsag_tiz_eve_mit_tanultunk_a_nagy_magyar_osszeomlas_ota","timestamp":"2018. október. 08. 12:45","title":"A válság tíz éve: mit tanultunk a nagy magyar összeomlás óta?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]