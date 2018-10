Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a62e052f-9c5e-4d9d-b25b-541ae7b6b6d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha azt mondjuk, hogy pí, valószínűleg mindenki ugyanarra a a végtelen, irracionális számra gondol: 3,14. A matematikában jártasabbak talán még odáig is elmerészkednek, hogy 3,14159. Vannak azonban olyanok, akik ennél jóval több számot tudnak felsorolni a píből, vagy mások számára megjegyezhetetlen mennyiségű információt tudnak elraktározni az agyukban: a pí értékét például több mint százezer tizedesjegyig tudják.","shortLead":"Ha azt mondjuk, hogy pí, valószínűleg mindenki ugyanarra a a végtelen, irracionális számra gondol: 3,14...","id":"20181011_memoria_atleta_memorizalas_agy_agytorna_hogyan_tornaztathatom_az_agyamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a62e052f-9c5e-4d9d-b25b-541ae7b6b6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ad090b-f51f-4470-ba42-925f2f7ab1cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_memoria_atleta_memorizalas_agy_agytorna_hogyan_tornaztathatom_az_agyamat","timestamp":"2018. október. 11. 09:03","title":"Mutatunk egy tuti módszert a memorizáláshoz: aki elsajátítja, lényegében bármit képes megjegyezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0029f7-3cb1-44c5-bfe4-73fcaffd5f04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szardíniát az elmúlt napokban heves esőzések miatt elárasztotta a víz, ezt a videófelvételt egy busz utasa készítette Cagliari közelében, a 195-ös úton. Az áradásokban egy nő életét vesztette.","shortLead":"Szardíniát az elmúlt napokban heves esőzések miatt elárasztotta a víz, ezt a videófelvételt egy busz utasa készítette...","id":"20181011_Video_Mintha_tengeren_vagna_at_ilyen_a_szardiniai_aradasban_vezetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e0029f7-3cb1-44c5-bfe4-73fcaffd5f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd218a43-d9e1-4cdb-b102-aa6e0ac8e2ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Video_Mintha_tengeren_vagna_at_ilyen_a_szardiniai_aradasban_vezetni","timestamp":"2018. október. 11. 11:26","title":"Videó: Mintha tengeren vágna át, ilyen a szardíniai áradásban vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a vizsgálatokat két nap alatt lefolytatták úgy, hogy sem a családot, sem az elbocsátott orvost nem hallgatták meg. ","shortLead":"A párt szerint a vizsgálatokat két nap alatt lefolytatták úgy, hogy sem a családot, sem az elbocsátott orvost nem...","id":"20181012_Kikeri_a_vizsgalati_iratokat_a_meghalt_szivbeteg_ugyeben_az_MSZP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cf5600-dba9-45db-b36a-5ff06830ce39","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Kikeri_a_vizsgalati_iratokat_a_meghalt_szivbeteg_ugyeben_az_MSZP","timestamp":"2018. október. 12. 11:53","title":"Kikéri a vizsgálati iratokat a meghalt szívbeteg ügyében az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az utóbbi években olyan dinamikusan nőttek a fővárosi lakásárak, hogy joggal merül fel a kérdés: mikor lesz vége? A szakértők szerint a lakásárak növekedése addig fog folytatódni, míg be nem hozzák a 2008–2013-as visszaesést, és fel nem zárkóznak a régió fővárosainak áraihoz. ","shortLead":"Az utóbbi években olyan dinamikusan nőttek a fővárosi lakásárak, hogy joggal merül fel a kérdés: mikor lesz vége...","id":"20181011_Ezert_dragulnak_majd_meg_tovabb_a_budapesti_lakasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460d3777-e493-4751-a0b0-d6c110c64361","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181011_Ezert_dragulnak_majd_meg_tovabb_a_budapesti_lakasok","timestamp":"2018. október. 11. 12:32","title":"Ezért drágulnak majd még tovább a budapesti lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae392e3-72ff-4775-b6fc-feb2d356d0b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő nyíltan beszélt a mentális problémáiról, most segítséget is kért az egészsége érdekében.","shortLead":"Az énekesnő nyíltan beszélt a mentális problémáiról, most segítséget is kért az egészsége érdekében.","id":"20181012_Idegosszeomlassal_kerult_korhazba_Selena_Gomez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae392e3-72ff-4775-b6fc-feb2d356d0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a74538-892e-4012-9a7c-8f0e55529e6c","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Idegosszeomlassal_kerult_korhazba_Selena_Gomez","timestamp":"2018. október. 12. 09:10","title":"Idegösszeomlással került kórházba Selena Gomez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kicsit erősebben fújhat a szél, de amúgy szép idő várható ma is. ","shortLead":"Kicsit erősebben fújhat a szél, de amúgy szép idő várható ma is. ","id":"20181011_Csutorotkon_is_marad_a_meleg_napos_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c069ab-3ec1-440c-954e-b0caa754e34b","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Csutorotkon_is_marad_a_meleg_napos_ido","timestamp":"2018. október. 11. 05:30","title":"Csütörtökön is marad a meleg, napos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől nagy változásokra lehet számítani a benzinkutatok, EU-s irányelv írja elő az egységes üzemanyag-jelölő címkék bevezetését. De megmaradnak a benzinkutakon az üzemanyagok megszokott helyi jelölései is.","shortLead":"Péntektől nagy változásokra lehet számítani a benzinkutatok, EU-s irányelv írja elő az egységes üzemanyag-jelölő címkék...","id":"20181011_Jonnek_az_uj_uzemanyagjelolesek_de_maradnak_a_regiek_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fe940e-b1f5-4b3b-b85c-6169ef7bff93","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Jonnek_az_uj_uzemanyagjelolesek_de_maradnak_a_regiek_is","timestamp":"2018. október. 11. 15:57","title":"Jönnek az új üzemanyag-jelölések, de maradnak a régiek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A KOSZ szerint az újra induló főpolgármester nemcsak a budapesti polgárok, de a kéményseprők körében is nagy népszerűségnek örvend.","shortLead":"A KOSZ szerint az újra induló főpolgármester nemcsak a budapesti polgárok, de a kéményseprők körében is nagy...","id":"20181011_A_kemenyseprok_orulnek_Tarlosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5640cd24-b23c-4688-9efe-707983de19c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_kemenyseprok_orulnek_Tarlosnak","timestamp":"2018. október. 11. 08:11","title":"A kéményseprők örülnek Tarlósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]