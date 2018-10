Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b174c09c-3771-4b6b-a0ab-22659859a9e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már hivatalosan sem a tavaly nyáron kinevezett Heltai Péter utazó nagykövet, hanem az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár egyengeti a Hungary Helps program sorsát. A menekültbefogadás alternatívájaként kiötlött, globális humanitárius akciótervként eladott program mára úgyis kereszténysegítéssé redukálódott, annak ellenére, hogy az Európába menekülők nagy része továbbra is muszlim. ","shortLead":"Már hivatalosan sem a tavaly nyáron kinevezett Heltai Péter utazó nagykövet, hanem az üldözött keresztények...","id":"20181012_Kitettek_a_Hungary_Helps_utazo_nagykovetenek_szuret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b174c09c-3771-4b6b-a0ab-22659859a9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3dd54e-39f3-4d19-ae4a-833894ec44a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Kitettek_a_Hungary_Helps_utazo_nagykovetenek_szuret","timestamp":"2018. október. 12. 10:11","title":"Kitette a kormány a Hungary Helps utazó nagykövetének szűrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc9f793-624b-45ff-a56b-7d2117dd6aba","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Míg egyes mobilgyártók csak érdeklődnek a gamer szegmens iránt, a professzionális kiegészítőkben utazó Razer már második ilyen telefonjával áll elő. Forradalom ugyanakkor most sem valószínű. ","shortLead":"Míg egyes mobilgyártók csak érdeklődnek a gamer szegmens iránt, a professzionális kiegészítőkben utazó Razer már...","id":"20181011_razer_phone_2_gamer_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9f793-624b-45ff-a56b-7d2117dd6aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2996d0de-66c0-4ff4-b361-a2cc9c324c11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_razer_phone_2_gamer_telefon","timestamp":"2018. október. 11. 18:03","title":"Megjött az ütős gamer holmikat gyártó Razer új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A térfigyelő kamerán látták, ahogy a nő beugrik a folyóba. ","shortLead":"A térfigyelő kamerán látták, ahogy a nő beugrik a folyóba. ","id":"20181012_A_Dunaba_ugrott_idos_not_mentettek_az_ejjel_Rackevenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2687c8fe-5c1a-4cb0-b21f-bfe43add5642","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_A_Dunaba_ugrott_idos_not_mentettek_az_ejjel_Rackevenel","timestamp":"2018. október. 12. 08:34","title":"A Dunába ugrott idős nőt mentettek az éjjel Ráckevénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b4ce29-eccb-40d7-be9b-9e58579ab6a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK tüntetését nem engedte a rendőrség Erdogan budapesti látogatásakor az MTA-nál, a török elnök rajongóit viszont odaengedték. Most megmagyarázták: azért tettek így, mert nem volt előre bejelentett szimpátiatüntetés.","shortLead":"A DK tüntetését nem engedte a rendőrség Erdogan budapesti látogatásakor az MTA-nál, a török elnök rajongóit viszont...","id":"20181011_ORFK_a_torokok_nem_jeleztek_a_szimpatiatuntetest_ezert_megtarthattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1b4ce29-eccb-40d7-be9b-9e58579ab6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c1c5e0-60a2-433e-ae80-dd1996f09258","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_ORFK_a_torokok_nem_jeleztek_a_szimpatiatuntetest_ezert_megtarthattak","timestamp":"2018. október. 11. 19:29","title":"ORFK: A törökök nem jelezték a szimpátiatüntetést, ezért megtarthatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d7fa06-2139-478b-89fd-d10a64fd8c3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák Kolonica vezetője csak az unokája megszületését ünnepelte.\r

\r

","shortLead":"A szlovák Kolonica vezetője csak az unokája megszületését ünnepelte.\r

\r

","id":"20181013_Beugrott_a_kocsmaba_aztan_ittasan_vezetett_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66d7fa06-2139-478b-89fd-d10a64fd8c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acffb094-a1d4-401f-acea-540150d70409","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Beugrott_a_kocsmaba_aztan_ittasan_vezetett_polgarmester","timestamp":"2018. október. 13. 09:35","title":"Beugrott a kocsmába unokát ünnepelni, aztán ittasan hajtott el a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kortárs francia irodalom egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja egyelőre csak annyit árult el, hogy regényről van szó.","shortLead":"A kortárs francia irodalom egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja egyelőre csak annyit árult el...","id":"20181011_Ujabb_konyvet_ir_a_Goncourtdijas_Michel_Houellebecq","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9333edf6-96c5-4a9f-a439-dff9bf214a04","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Ujabb_konyvet_ir_a_Goncourtdijas_Michel_Houellebecq","timestamp":"2018. október. 11. 18:23","title":"Újabb könyvet ír a Goncourt-díjas Michel Houellebecq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21b0288-c737-4c04-a8a8-ac5f34fdda78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kép akkor kezdte megsemmisíteni magát, amikor leütötték a győztest. Az aukciósház tárgyalni kezdett az új tulajdonossal, aki úgy döntött, félig ledarálva is kell neki a street art művész alkotása.","shortLead":"A kép akkor kezdte megsemmisíteni magát, amikor leütötték a győztest. Az aukciósház tárgyalni kezdett az új...","id":"20181011_Kifizette_az_egymillio_fontot_a_ledaralt_Banksykepert_az_arveres_nyertese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21b0288-c737-4c04-a8a8-ac5f34fdda78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a670cf1-d4f6-4f6d-b47b-40adfaff363a","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Kifizette_az_egymillio_fontot_a_ledaralt_Banksykepert_az_arveres_nyertese","timestamp":"2018. október. 11. 20:42","title":"Kifizette az egymillió fontot a ledarált Banksy-képért az árverés nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6921c6-fb54-4754-a68b-ddff1284304d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozati javaslatot nyújtott be Kocsis-Cake Olivio és Mellár Tamás, két P-s politikus, az „aradi vértanúkhoz méltó emlékmű felállításáról”.","shortLead":"Határozati javaslatot nyújtott be Kocsis-Cake Olivio és Mellár Tamás, két P-s politikus, az „aradi vértanúkhoz méltó...","id":"20181011_A_Parbeszednek_nem_tetszik_az_aradi_vertanuk_emlekmuve_ujat_akarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd6921c6-fb54-4754-a68b-ddff1284304d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392d432a-0d3a-4a24-89f5-e1e93e2fdc52","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_Parbeszednek_nem_tetszik_az_aradi_vertanuk_emlekmuve_ujat_akarnak","timestamp":"2018. október. 11. 17:00","title":"A Párbeszédnek nem tetszik az aradi vértanúk emlékműve, újat akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]