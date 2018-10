Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e0ea788-b9fc-4abe-a50e-f520c6115dc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mindössze néhány példányban gyártandó négykarikás szupersportkocsi közúton is használható, de egyértelműen inkább versenypályára termett.","shortLead":"A mindössze néhány példányban gyártandó négykarikás szupersportkocsi közúton is használható, de egyértelműen inkább...","id":"20181019_az_audi_bemutatta_eddigi_legkomolyabb_sportautojat_egy_kihegyezett_r8ast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e0ea788-b9fc-4abe-a50e-f520c6115dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a587699b-1f70-4c63-a6fb-a0374adc3cee","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_az_audi_bemutatta_eddigi_legkomolyabb_sportautojat_egy_kihegyezett_r8ast","timestamp":"2018. október. 19. 16:21","title":"Az Audi bemutatta eddigi legkomolyabb sportautóját, egy kihegyezett R8-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Főleg a paprikát és a paradicsomot, de az almát, a körtét és a szőlőt is támadják, ezzel komoly kárt okozva a mezőgazdaságban. ","shortLead":"Főleg a paprikát és a paradicsomot, de az almát, a körtét és a szőlőt is támadják, ezzel komoly kárt okozva...","id":"20181018_Nem_csak_kellemetlenek_a_poloskak_de_komoly_kart_is_okoznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42f555e-143f-4103-a949-80aa98b65fec","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Nem_csak_kellemetlenek_a_poloskak_de_komoly_kart_is_okoznak","timestamp":"2018. október. 18. 15:48","title":"Nemcsak büdösek a poloskák, hanem károsak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtökre virradó éjjelre tervezték Páva Zsolték a Kétfarkú szerint, hogy megsemmisítik a viccpárt által épített buszmegállót, de ez végül nem történt meg.","shortLead":"A csütörtökre virradó éjjelre tervezték Páva Zsolték a Kétfarkú szerint, hogy megsemmisítik a viccpárt által épített...","id":"20181018_Ejjel_bontana_el_a_pecsi_onkormanyzat_a_Ketfarku_altal_epitett_buszmegallot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8367877-ba50-4af0-a1dc-c579764d333e","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Ejjel_bontana_el_a_pecsi_onkormanyzat_a_Ketfarku_altal_epitett_buszmegallot","timestamp":"2018. október. 18. 05:33","title":"Éjjel akarta elbontani a pécsi önkormányzat a Kétfarkú által épített buszmegállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6aa5428-f3e8-41d1-8efb-91c5a877a994","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"Teljesen betiltaná a dohányzást és csökkentené a Nemzeti Dohányboltok számát is Lázár János! A kormánybiztos felmenő rendszerben a 2020 után születettek számára megtiltaná, hogy Magyarországon legálisan vásárolhassanak dohányterméket! Ezt a javaslatot a kormánypárti politikus még az Alaptörvénybe is beírná. ","shortLead":"Teljesen betiltaná a dohányzást és csökkentené a Nemzeti Dohányboltok számát is Lázár János! A kormánybiztos felmenő...","id":"20181018_Lazar_teljes_megtiltana_a_dohanyzast_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6aa5428-f3e8-41d1-8efb-91c5a877a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38898b0e-0ea6-4440-a2bf-10ca90acf240","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Lazar_teljes_megtiltana_a_dohanyzast_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 18. 11:30","title":"Lázár előállt a dohányzás teljes tiltásának mestertervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71f86f2-7c72-44f1-94c1-bd21fa2e4634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon az ilyen megtakarítással rendelkező fideszesek is medencére vagy szaunára költi a pénzt? Közben a Jobbik népszavazást kezdeményez lakáskassza-ügyben.","shortLead":"Vajon az ilyen megtakarítással rendelkező fideszesek is medencére vagy szaunára költi a pénzt? Közben a Jobbik...","id":"20181019_A_Momentum_kideritette_Nemeth_Szilardnak_is_van_lakaskasszamegtakaritasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c71f86f2-7c72-44f1-94c1-bd21fa2e4634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bac9d6-8361-48fa-989b-9af4b364fa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_A_Momentum_kideritette_Nemeth_Szilardnak_is_van_lakaskasszamegtakaritasa","timestamp":"2018. október. 19. 12:12","title":"A Momentum kiderítette, Németh Szilárdnak is van lakáskassza-megtakarítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"700 ezres ápolói bérek - az orvosok és ápolók elvándorlásának megelőzésére Romániában durván megemelkedtek a fizetések az állami egészségügben. Az orvoselvándorlás nem csökkent, és rtovábbra is gond, de lehet, hogy ezután a magyar ápolók és orvosok Romániába mennek dolgozni?","shortLead":"700 ezres ápolói bérek - az orvosok és ápolók elvándorlásának megelőzésére Romániában durván megemelkedtek a fizetések...","id":"20181019_Berek_az_egeszsegugyben_Romania_durvan_beelozte_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f06fed9-0109-4104-ae6c-594b95566034","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Berek_az_egeszsegugyben_Romania_durvan_beelozte_Magyarorszagot","timestamp":"2018. október. 19. 11:59","title":"Bérek az egészségügyben: Románia durván beelőzte Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy nem üzlet címmel közli a Magyar Hírlap a Kásler Miklós emberminiszterrel készült interjúját. Az Emmi vezetője szerint a NAT is időben kész lesz.","shortLead":"Az egészségügy nem üzlet címmel közli a Magyar Hírlap a Kásler Miklós emberminiszterrel készült interjúját. Az Emmi...","id":"20181019_Kasler_kirakna_a_maganpraxisokat_a_korhazakbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35db2e2e-7444-4c50-93a1-1812e7358e28","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Kasler_kirakna_a_maganpraxisokat_a_korhazakbol","timestamp":"2018. október. 19. 07:41","title":"Kásler kirakná a magánpraxisokat a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e810de77-bc88-400d-825b-d55428af978f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Stéphane Horel oknyomozó újságíró új könyve a gazdasági lobbikról a napokban jelent meg Franciaországban. Már három évvel ezelőtt is publikált egy hasonló művet, amelyért tekintélyes sajtódíjat is kapott. De most 10 év aprólékos kutatómunkáját összegzi. ","shortLead":"Stéphane Horel oknyomozó újságíró új könyve a gazdasági lobbikról a napokban jelent meg Franciaországban. Már három...","id":"20181018_Nekiment_a_minisztert_is_buktato_gazdasagi_lobbiknak_a_francia_oknyomozo_ujsagiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e810de77-bc88-400d-825b-d55428af978f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe32e428-b77b-4a7d-8086-a566d89018a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_Nekiment_a_minisztert_is_buktato_gazdasagi_lobbiknak_a_francia_oknyomozo_ujsagiro","timestamp":"2018. október. 18. 10:59","title":"Nekiment a minisztert is buktató gazdasági lobbiknak a francia oknyomozó újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]