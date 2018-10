Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Százalékosan is kimutatható, hogy mennyivel több a baleset a könnyűdrog engedélyezését követően. ","shortLead":"Százalékosan is kimutatható, hogy mennyivel több a baleset a könnyűdrog engedélyezését követően. ","id":"20181019_a_legalizalt_marihuana_miatt_no_az_autos_balesetek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0348bf8-a068-4d16-ad1b-db833eb703e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_a_legalizalt_marihuana_miatt_no_az_autos_balesetek_szama","timestamp":"2018. október. 19. 08:51","title":"A marihuána legalizálása miatt nő az autós balesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c39b47-757b-4439-8e86-c00ff4375717","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár gombnyomás a mobilunkon, és máris máshogy néz ki a lámpa rajzolata, mint előtte. És ez még csak egy, az új funkciók közül.","shortLead":"Pár gombnyomás a mobilunkon, és máris máshogy néz ki a lámpa rajzolata, mint előtte. És ez még csak egy, az új funkciók...","id":"20181019_a_vw_uj_hatsolampajat_okostelefonrol_lehet_szemelyre_szabni_led_golf_8_villanyauto_toltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7c39b47-757b-4439-8e86-c00ff4375717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d6252a-af2b-462a-8f6e-09cdb0b36db6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_a_vw_uj_hatsolampajat_okostelefonrol_lehet_szemelyre_szabni_led_golf_8_villanyauto_toltes","timestamp":"2018. október. 19. 09:31","title":"A VW új hátsó lámpáját okostelefonról lehet személyre szabni - önnek hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A meglévő szerződések kifutásával fokozatosan csökken majd a lakástakarékok szerepe, a piacra pedig új termékek lépnek majd be.","shortLead":"A meglévő szerződések kifutásával fokozatosan csökken majd a lakástakarékok szerepe, a piacra pedig új termékek lépnek...","id":"20181018_Ezek_a_lakasfinanszirozasi_termekek_lepnek_az_ltpk_helyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9af4f89-08e7-4d99-bf24-d65b3918da94","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181018_Ezek_a_lakasfinanszirozasi_termekek_lepnek_az_ltpk_helyere","timestamp":"2018. október. 18. 09:50","title":"Ezek a lakásfinanszírozási termékek lépnek az ltp-k helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De szerdán komoly vitát tervez az EPP a magyarországi helyzetről és Orbán Viktorról is.","shortLead":"De szerdán komoly vitát tervez az EPP a magyarországi helyzetről és Orbán Viktorról is.","id":"20181017_Hivatalosan_meg_egy_part_sem_kezdemenyezte_a_Fidesz_kizarasat_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e87fec0-71cb-4221-b28a-2c539c54df87","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Hivatalosan_meg_egy_part_sem_kezdemenyezte_a_Fidesz_kizarasat_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. október. 17. 17:16","title":"Hivatalosan még egy párt sem kezdeményezte a Fidesz kizárását az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8deaa93b-1de4-4680-aef9-7a98ad19b160","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szeptemberi 11-i terrortámadások súlyosságához hasonlította Alex Stamos, a Facebook korábbi biztonsági főnöke a 2016-os amerikai elnökválasztáson történt orosz beavatkozást. Mark Zuckerberg egykori jobbkeze úgy látja, Amerikának fogalma sincs, mire képesek napjaink hackerei.","shortLead":"A szeptemberi 11-i terrortámadások súlyosságához hasonlította Alex Stamos, a Facebook korábbi biztonsági főnöke...","id":"20181018_alex_stamos_facebook_biztonsagi_fonok_orosz_hackerek_kibertamadas_amerikai_felidei_valasztasok_elnokvalasztas_2016","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8deaa93b-1de4-4680-aef9-7a98ad19b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f868f3-2782-44f5-8e63-96f75edf2b5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_alex_stamos_facebook_biztonsagi_fonok_orosz_hackerek_kibertamadas_amerikai_felidei_valasztasok_elnokvalasztas_2016","timestamp":"2018. október. 18. 13:03","title":"A Facebook egykori biztonsági főnöke szerint nagy bajban van Amerika, a hackerek pedig trükkösebbek, mint valaha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kaptak hivatalos e-mailt, de épp úton voltak, mikor elküldték nekik.","shortLead":"Kaptak hivatalos e-mailt, de épp úton voltak, mikor elküldték nekik.","id":"20181018_Az_On_the_Spot_alkotoi_eloszor_a_sajtobol_tudtak_meg_hogy_nincs_folytatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e15d40-737b-4e40-b50b-0258e54818ea","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Az_On_the_Spot_alkotoi_eloszor_a_sajtobol_tudtak_meg_hogy_nincs_folytatas","timestamp":"2018. október. 18. 09:17","title":"Az On the Spot alkotói először a sajtóból tudták meg, hogy nincs folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08899432-3b8b-4112-a725-ffff5c8cb7d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brandon Lucas a YouTube-on dicsekedett el azzal 1,7 millió követőjének, hogy csalással játszik a Fortnite-ban. Nem kellett volna.","shortLead":"Brandon Lucas a YouTube-on dicsekedett el azzal 1,7 millió követőjének, hogy csalással játszik a Fortnite-ban. Nem...","id":"20181017_epic_games_fortnite_csalas_brandon_lucas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08899432-3b8b-4112-a725-ffff5c8cb7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3b93c5-74d4-4c68-8338-591efdae6e5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_epic_games_fortnite_csalas_brandon_lucas","timestamp":"2018. október. 17. 12:33","title":"Beperelt egy játékost az Epic Games, mert csalt a Fortnite-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df2586c-1daf-4434-aab9-0f426fec3ab5","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Kontakt című anyagáért Bartha Máté kapta az elismerést.","shortLead":"A Kontakt című anyagáért Bartha Máté kapta az elismerést.","id":"20181017_Capa_nagydij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6df2586c-1daf-4434-aab9-0f426fec3ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23074f96-247b-439d-bef6-07a58231816a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181017_Capa_nagydij","timestamp":"2018. október. 17. 18:33","title":"A Honvédsuli fotósorozatával Bartha Máthé nyerte az idei Capa-Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]