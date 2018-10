Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az időjárás tartós változása mérhetően kihat az online vásárlási szokásokra is. Egy hazai szakértő azt tanácsolja, a vállalkozásoknak fel kell ismerni a jeleket, és alkalmazkodniuk kell a klímaváltozáshoz.","shortLead":"Az időjárás tartós változása mérhetően kihat az online vásárlási szokásokra is. Egy hazai szakértő azt tanácsolja...","id":"20181030_klimavaltozas_ekereskedelem_webshopok_online_vasarlasi_szokasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd67f710-5933-4282-ac66-333c32945ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_klimavaltozas_ekereskedelem_webshopok_online_vasarlasi_szokasok","timestamp":"2018. október. 30. 10:03","title":"Amire csak kevesen gondolnak: a klímaváltozás befűthet a webshopoknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egész Európában a légszennyezettség jelenti a legnagyobb egészségügyi veszélyt – erre jutott az Európai Környezetvédelmi Ügynökség.","shortLead":"Egész Európában a légszennyezettség jelenti a legnagyobb egészségügyi veszélyt – erre jutott az Európai...","id":"20181029_Otszazezer_europai_hal_meg_evente_annyira_rossz_a_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb03ff3-672b-406a-8e22-83fbc6c96215","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Otszazezer_europai_hal_meg_evente_annyira_rossz_a_levego","timestamp":"2018. október. 29. 12:10","title":"Ötszázezer európai hal meg évente, annyira rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64f28b0-27a8-4b30-97bb-44e9bb39553e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatice Cengiz szerint nem szabadna hagyni, hogy a pénz beszennyezze a lelkiismeretet és az értékeket.","shortLead":"Hatice Cengiz szerint nem szabadna hagyni, hogy a pénz beszennyezze a lelkiismeretet és az értékeket.","id":"20181030_dzsamal_hasogdzsi_menyasszony_ujsagirogyilkossag_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e64f28b0-27a8-4b30-97bb-44e9bb39553e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178d15d9-751c-4165-abf5-07b3a03c094d","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_dzsamal_hasogdzsi_menyasszony_ujsagirogyilkossag_donald_trump","timestamp":"2018. október. 30. 11:40","title":"Megszólalt Dzsamál Hasogdzsi menyasszonya, Trumpban nagyot csalódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d14aae1-a798-4565-933b-f34597c050ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Királyné Babodi Éva az RTL Klubnak azt mondta, tudatosan emlékezik kisfiával férjére, akit a baleset helyszínén még újra tudtak éleszteni, de a kórházban életét vesztette. M. Richárd, aki nagy sebességgel csapódott bele az autóba, amelyben Éva férje is utazott, nem kereste a családot, de a nő szerint jobb is így.","shortLead":"Királyné Babodi Éva az RTL Klubnak azt mondta, tudatosan emlékezik kisfiával férjére, akit a baleset helyszínén még...","id":"20181029_Ugy_indult_el_otthonrol_hogy_siet_haza__interjut_adott_a_Dozsa_Gyorgy_uti_baleset_aldozatanak_felesege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d14aae1-a798-4565-933b-f34597c050ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a127d7e-95e8-46b9-bb87-0145595e57f8","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Ugy_indult_el_otthonrol_hogy_siet_haza__interjut_adott_a_Dozsa_Gyorgy_uti_baleset_aldozatanak_felesege","timestamp":"2018. október. 29. 18:00","title":"„Úgy indult el otthonról, hogy siet haza” – interjút adott a Dózsa György úti baleset másik áldozatának felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c916326-34fd-4b8e-955a-d052ddbc11a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Halloween közeledtével \"előbújt\" a portlandi koven, hogy segítsen a rászorulókon.","shortLead":"Halloween közeledtével \"előbújt\" a portlandi koven, hogy segítsen a rászorulókon.","id":"20181030_Szazaval_ragadtak_evezot_a_segitokesz_boszorkanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c916326-34fd-4b8e-955a-d052ddbc11a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8f56d5-6c21-49af-b540-27711cfc5282","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Szazaval_ragadtak_evezot_a_segitokesz_boszorkanyok","timestamp":"2018. október. 30. 07:52","title":"Százával ragadtak evezőt a segítőkész boszorkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne kelljen a szakértők szavát meghallgatni az ügyben, derül ki Ráday Mihály műemlék- és városvédő szavaiból. Most a Lánchíd kiszélesítése van soron, amit még Gerő Ernő sem lépett meg. De Ráday elmondja véleményét a többi budapesti gigaprojektről is, és azt is elárulja, melyik három betű fog nemsokára a város felett magasodni. ","shortLead":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne...","id":"20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b7b5ae-a345-487a-8372-f44ca07a0edd","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","timestamp":"2018. október. 30. 14:20","title":"Ráday Mihály: \"Nem kellene Budapestből Dubajt csinálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5438ea-21c4-451d-98dd-743344bc9c59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyértelművé vált, hogy a kilépésre voksolók jórészt teljesíthetetlen ígéretekben bízva szavaztak Nagy-Britannia távozására az Európai Unióból – legalábbis ezt állítja Sir John Major. A volt konzervatív brit miniszterelnök szerint \"emiatt sziklaszilárd megalapozottsága\" lenne egy újabb népszavazásnak a brit EU-tagságról.","shortLead":"Egyértelművé vált, hogy a kilépésre voksolók jórészt teljesíthetetlen ígéretekben bízva szavaztak Nagy-Britannia...","id":"20181030_Ujabb_nepszavazast_szeretne_a_Brexitrol_John_Major","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c5438ea-21c4-451d-98dd-743344bc9c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddd55ec-0f71-4486-8597-e3b2f1573cb5","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Ujabb_nepszavazast_szeretne_a_Brexitrol_John_Major","timestamp":"2018. október. 30. 16:57","title":"Újabb népszavazást szeretne a Brexitről a volt brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6a7d75-1ddd-4411-b835-22ab559fa28a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb afgán börtön mellett legalább hatan meghaltak, nyolcan megsebesültek.","shortLead":"A legnagyobb afgán börtön mellett legalább hatan meghaltak, nyolcan megsebesültek.","id":"20181031_Ujabb_ongyilkos_merenylet_Kabulban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd6a7d75-1ddd-4411-b835-22ab559fa28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9bb425-983a-491a-b47a-5980af54bb0c","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Ujabb_ongyilkos_merenylet_Kabulban","timestamp":"2018. október. 31. 07:31","title":"Újabb öngyilkos merénylet Kabulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]