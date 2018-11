Augusztus végén Majka, azaz Majoros Péter a Szegedi Ifjúsági Napokon a közönség előtt rúgta ki a zenekarból társát, Széki „Curtis” Attilát, annak drogproblémái miatt. Majka később a Budapest Park színpadán azt mondta a közönségnek, hogy a szakítás utáni botrány elbizonytalanította abban, jó döntést hozott-e, amikor lemondott a Curtissel való közös munkáról, de biztos abban, hogy az elkövetkező években nem fognak együtt dolgozni.

Curtis most a Blikknek adott interjút annak apropóján, hogy jövőre már egy új formációban, Emilióval fognak koncertezni áprilisban a Budapest Arénában Curtis & Emilio néven. A rapper azt mondta, jó érzés, hogy Majka nélkül is tud Aréna-koncertet csinálni, bár mint mondta, Majka szerinte "most is azt hiszi, miatta működött a közös produkciónk".

A Majkával való szakításukról elmondta, kikapcsolta a telefonját, ezért csak akkor értesült arról, hogy mi történt, amikor hazatért, ekkor a párja mondta, hogy mindenki erről beszél a Facebookon.

Ledöbbentem, amikor a videót láttam, mert nem értettem. Petivel volt egy vitánk, mielőtt Szegedről leléptem, de tök más miatt, amiről nem akarok beszélni. Nem az volt, ami miatt lejáratott. Az viszont világossá vált, hogy nagyon más az értékrendünk. Nem tudok és nem is akarok vele közösséget vállalni. Harag nincs, nemrégiben fel is hívott, és megtárgyaltuk, hogy a Füttyös című dalunkat bejelentjük a jogvédő irodánál. Ezt korrektnek tartom, de számomra ő már nem létezik.

Curtis azt is elárulta, hogy a balhéjukat egy dalszövegben is megörökítette, "hamarosan jön is majd tőlem egy kemény utcarap".

Az Emilióval közös produkciójukról azt mondta, nem ragaszkodott hozzá, hogy az ő neve legyen elöl, de ebben a felállásban nem másodhegedűs, ahogy Majka mondogatta korábban tréfálkozva kettejükről, hanem egyenrangú partnerek lesznek Emilióval, "két barát lesz a színpadon, akik felesben osztoznak mindenben".

Azt is elmondta, Emilio kereste meg azzal, hogy egy producer az Arénában őket kettejüket akarja szerepeltetni. Hozzátette, ekkor új fejezet kezdődött az életében, és sorsszerűnek tartja a dolgot. Curtis azt mondta, több szponzorcéggel is tárgyalt, és egyiknek sem volt fenntartása vele szemben. "Amúgy a balhé óta csak egy bulit mondtam le, de orvos is igazolni tudja, lázas beteg voltam, és már bepótoltam" – tette hozzá.