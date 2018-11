Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bfabb1d-a6e6-4b62-948b-0fd59354be4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil szervezet azt szeretné elérni, hogy a kormányzat új lakáspolitikával, ne pedig kilakoltatással akarja megoldani a lakhatási problémát.","shortLead":"A civil szervezet azt szeretné elérni, hogy a kormányzat új lakáspolitikával, ne pedig kilakoltatással akarja megoldani...","id":"20181115_kilakoltatsi_moratorium_a_varos_mindenkie_kilakoltatas_torvenyjavaslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bfabb1d-a6e6-4b62-948b-0fd59354be4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711f2a39-24af-4195-8de8-ce6920a957d2","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_kilakoltatsi_moratorium_a_varos_mindenkie_kilakoltatas_torvenyjavaslat","timestamp":"2018. november. 15. 10:10","title":"Indul a kilakoltatási moratórium, a Város Mindenkié törvénymódosítást sürget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cacc1ee-7d07-415b-a9c8-5bba5bf08e39","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Villanyszerelő cégben lett tulajdonos Paár Attila. Ha a név elsőre nem ugrik be, ő váltotta Tiborcz Istvánt az Eliosban.","shortLead":"Villanyszerelő cégben lett tulajdonos Paár Attila. Ha a név elsőre nem ugrik be, ő váltotta Tiborcz Istvánt az Eliosban.","id":"201846_delta_plus_tiborcz_uzlettarsa_bevasarolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cacc1ee-7d07-415b-a9c8-5bba5bf08e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08961edb-29a7-4697-b0d4-23fafe0781c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/201846_delta_plus_tiborcz_uzlettarsa_bevasarolt","timestamp":"2018. november. 16. 12:52","title":"Delta Plus: Tiborcz üzlettársa bevásárolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f11dca8-6fb4-41b7-be9a-b0842a258297","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindketten súlyosan megsérültek.","shortLead":"Mindketten súlyosan megsérültek.","id":"20181114_A_zebran_gazoltak_el_ket_gyalogost_Veszpremben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f11dca8-6fb4-41b7-be9a-b0842a258297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19308022-23b8-4e64-bc56-c4cb2f5a32ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_A_zebran_gazoltak_el_ket_gyalogost_Veszpremben","timestamp":"2018. november. 14. 14:31","title":"A zebrán gázoltak el két gyalogost Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141cf970-2370-44a8-a00c-4390adc35d1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Édesanyja épp szoptatta az alig 12 napos kisfiút, amikor az állat bemászott a házukba, és elragadta a gyereket.","shortLead":"Édesanyja épp szoptatta az alig 12 napos kisfiút, amikor az állat bemászott a házukba, és elragadta a gyereket.","id":"20181115_Majom_rabolt_el_es_olt_meg_egy_csecsemot_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=141cf970-2370-44a8-a00c-4390adc35d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e38201-106d-42bb-bdf1-71923a3b0b31","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_Majom_rabolt_el_es_olt_meg_egy_csecsemot_Indiaban","timestamp":"2018. november. 15. 08:48","title":"Majom rabolt el és ölt meg egy csecsemőt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9259fd5-de61-4e6c-9a1b-1affde10ed0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt elfogatóparancs is érvényben volt ellene.","shortLead":"Öt elfogatóparancs is érvényben volt ellene.","id":"20181115_Bortonben_kellett_volna_lennie_helyette_hamis_iratokkal_kocsikazott_a_varosban_egy_budapesti_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9259fd5-de61-4e6c-9a1b-1affde10ed0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4591ef1d-97b5-49ad-b894-9fa5e79e700e","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Bortonben_kellett_volna_lennie_helyette_hamis_iratokkal_kocsikazott_a_varosban_egy_budapesti_ferfi","timestamp":"2018. november. 15. 08:07","title":"Börtönben kellett volna lennie, helyette hamis iratokkal kocsikázott a városban egy budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e3ae58-f3e3-468a-a6e7-2ecfd2cca444","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövőre a mostani 500 millió forintról 10 milliárd forintra növekszik a fejlesztési tartalék képzésének lehetősége, azaz, ha egy cég kellően nyereséges, és nagyobb beruházás előtt áll, akkor átmenetileg – akár 40 évig – nem kell megfizetnie a társasági adót. A lehetőséggel elsősorban az ingatlanberuházók járnak jól. ","shortLead":"Jövőre a mostani 500 millió forintról 10 milliárd forintra növekszik a fejlesztési tartalék képzésének lehetősége...","id":"20181115_Akar_40_evig_is_mentesulhet_a_tarsasagi_ado_megfizetese_alol_ha_kihasznalja_ezt_a_lehetoseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90e3ae58-f3e3-468a-a6e7-2ecfd2cca444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f88071-43b8-42e4-842a-92873296869e","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Akar_40_evig_is_mentesulhet_a_tarsasagi_ado_megfizetese_alol_ha_kihasznalja_ezt_a_lehetoseget","timestamp":"2018. november. 15. 11:10","title":"Akár 40 évig is mentesülhet a társasági adó megfizetése alól, ha kihasználja ezt a lehetőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal, hogy felvetődött, hogy menedékjogot kaphat Gruevszki, tovább romolhat Magyarország és az Európai Unió kapcsolata.","shortLead":"Azzal, hogy felvetődött, hogy menedékjogot kaphat Gruevszki, tovább romolhat Magyarország és az Európai Unió kapcsolata.","id":"20181116_Gruevszkiugy_Orbant_megint_fejfajast_okoz_az_EUnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f2bf28-6802-4adf-8899-8e2e9f8ad6f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Gruevszkiugy_Orbant_megint_fejfajast_okoz_az_EUnak","timestamp":"2018. november. 16. 12:19","title":"Gruevszki-ügy: Orbán megint fejfájást okoz az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már elkészültek az első tervek az állam nyugdíjpiacra történő belépéséhez, jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter az Echo Tv Napi aktuális című műsorában.","shortLead":"Már elkészültek az első tervek az állam nyugdíjpiacra történő belépéséhez, jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter...","id":"20181116_Kotvenyekkel_lep_be_az_allam_a_nyugdijpiacra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e0a304-4edb-4b88-88da-8ef6b8d15469","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Kotvenyekkel_lep_be_az_allam_a_nyugdijpiacra","timestamp":"2018. november. 16. 08:57","title":"Kötvényekkel lép be az állam a nyugdíjpiacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]