Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MOK a gyógyszerészi kamarával közösen tájékoztató kampányt indít, hogy felhívják a figyelmet: nem minden esetben kell azonnal mentőt hívni vagy a sürgősségi osztályra rohanni.","shortLead":"A MOK a gyógyszerészi kamarával közösen tájékoztató kampányt indít, hogy felhívják a figyelmet: nem minden esetben kell...","id":"20181114_Plakatokon_segit_eldonteni_az_orvosi_kamara_hogy_korhazba_vagy_haziorvoshoz_menjunk_problemainkkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40f4413-1421-4e6b-bf88-b8245d9ba7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Plakatokon_segit_eldonteni_az_orvosi_kamara_hogy_korhazba_vagy_haziorvoshoz_menjunk_problemainkkal","timestamp":"2018. november. 14. 16:10","title":"Plakátokkal segít eldönteni az orvosi kamara, hogy kórházba vagy háziorvoshoz menjünk problémáinkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0414fbb0-6425-41c3-91b9-a0e71a0f6c0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy indonéz menyasszony vőlegénye alig pár nappal az esküvő előtt vesztette életét egy repülőgép-katasztrófában. A nő ennek ellenére elkészítette az esküvői fotóját.","shortLead":"Egy indonéz menyasszony vőlegénye alig pár nappal az esküvő előtt vesztette életét egy repülőgép-katasztrófában. A nő...","id":"20181114_Ennel_szomorubb_eskuvoi_fotot_nehez_elkepzelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0414fbb0-6425-41c3-91b9-a0e71a0f6c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8b7a20-b04d-4214-b605-c7fe61b6024f","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Ennel_szomorubb_eskuvoi_fotot_nehez_elkepzelni","timestamp":"2018. november. 14. 15:33","title":"Ennél szomorúbb esküvői fotót nehéz elképzelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7dae609-91e6-493a-92c2-32045733b7a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a harmadik negyedév összességében nem túl rózsás a tablet-piac számára, az Apple vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen. Az IDC kiadta szokásos negyedéves összefoglalóját.","shortLead":"Bár a harmadik negyedév összességében nem túl rózsás a tablet-piac számára, az Apple vezető szerepe...","id":"201811015_idc_worldwide_quarterly_tablet_tracker_jelentes_tabletek_piaci_reszesedes_2018q3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7dae609-91e6-493a-92c2-32045733b7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c8fa2c-410b-4743-b24b-0b35c2894610","keywords":null,"link":"/tudomany/201811015_idc_worldwide_quarterly_tablet_tracker_jelentes_tabletek_piaci_reszesedes_2018q3","timestamp":"2018. november. 15. 13:03","title":"Egyértelmű, melyik cég tabletjeit kedveli most a legjobban a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már nemcsak az ellenzék követeli, hogy távozzon a Gólyafészek nevű szabadidőközpont ügye miatt botrányba keveredő Andrej Babis, hanem a komplett felsőház is. A cseh sajtó kormányválságról ír. ","shortLead":"Már nemcsak az ellenzék követeli, hogy távozzon a Gólyafészek nevű szabadidőközpont ügye miatt botrányba keveredő...","id":"20181115_A_Golyafeszekbotrany_miatt_tenyleg_inog_a_cseh_kormanyfo_szeke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566a764a-9f34-4338-86e8-4aedba990ba3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_A_Golyafeszekbotrany_miatt_tenyleg_inog_a_cseh_kormanyfo_szeke","timestamp":"2018. november. 15. 15:31","title":"A Gólyafészek-botrány miatt tényleg inog a cseh kormányfő széke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem támogatta az ITM javaslatát, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem is tervezik, hogy újratárgyalják.","shortLead":"A kormány nem támogatta az ITM javaslatát, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem is tervezik...","id":"20181115_Lekerult_a_parlament_napirendjerol_a_zacskoado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d8ff85-1504-4508-9ad8-d3366ec460fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Lekerult_a_parlament_napirendjerol_a_zacskoado","timestamp":"2018. november. 15. 14:57","title":"Egy év alatt másodszor is visszakozott a kormány a zacskóadó bevezetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bca2ad-d195-4f40-ac87-6344b0ea298d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába csengettek és kopogtak a gyászoló szülők V. János házánál, a sofőr nem bújt elő. A kérdéseikre választ keresők üzenetet is hagytak a buszsofőrnek.","shortLead":"Hiába csengettek és kopogtak a gyászoló szülők V. János házánál, a sofőr nem bújt elő. A kérdéseikre választ keresők...","id":"20181116_Veronai_tragedia_bujkal_a_buszsofor_a_gyaszolo_szulok_elol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16bca2ad-d195-4f40-ac87-6344b0ea298d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abc791a-c577-4c50-ba6e-59c4dfe93e43","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Veronai_tragedia_bujkal_a_buszsofor_a_gyaszolo_szulok_elol","timestamp":"2018. november. 16. 08:42","title":"Veronai tragédia: bujkál a buszsofőr a gyászoló szülők elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a91f7f-1026-4d26-8e74-09aa3eaef715","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Menesztették a Fehér Házból Mira Ricardelt, a nemzetbiztonsági tanácsadó helyettesét, egy nappal azután, hogy Melania Trump a nyilvánosság előtt szorgalmazta elbocsátását.","shortLead":"Menesztették a Fehér Házból Mira Ricardelt, a nemzetbiztonsági tanácsadó helyettesét, egy nappal azután, hogy Melania...","id":"20181115_donald_trump_amerikai_elnok_feher_haz_melania_trump_first_lady_kirugas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a91f7f-1026-4d26-8e74-09aa3eaef715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2330ac3a-796e-4cfe-ab23-20f6080cf03f","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_donald_trump_amerikai_elnok_feher_haz_melania_trump_first_lady_kirugas","timestamp":"2018. november. 15. 05:38","title":"Kirúgatta Trump egyik tanácsadóját a first lady","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c68699c-9288-4853-88ef-6cb5497f5ccf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábban érinthetetlen fideszes politikust korrupciós ügyekkel vádolják, mentelmi jogát is felfüggesztették.","shortLead":"A korábban érinthetetlen fideszes politikust korrupciós ügyekkel vádolják, mentelmi jogát is felfüggesztették.","id":"20181114_Rendorok_rohantak_meg_Simonka_Gyorgy_birtokait_lakasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c68699c-9288-4853-88ef-6cb5497f5ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bd2173-b705-4f28-91e1-93dd8f7b7462","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Rendorok_rohantak_meg_Simonka_Gyorgy_birtokait_lakasat","timestamp":"2018. november. 14. 20:46","title":"Rendőrök rohanták le Simonka György birtokait, lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]