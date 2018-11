Idén júniusban derült ki, hogy rábólintott az HBO a Trónok harca egyik előzménysorozat-ötletére, amelyről eddig csak annyit lehetett tudni, hogy több ezer évvel a "rendes" Trónok harca előtt játszódnak, és az úgynevezett Hősök aranykorának (Age of Heroes) végét jelentő sötét eseményeket járja körbe.

A népszerű könyv- és tévésorozat szerzője, George R. R. Martin most az Entertainment Weeklynek adott interjújában beszélt az előzménysorozatról, amelyről azt mondta, egyelőre a "Hosszú éjszaka" (The Long Night) munkacímet kapta, és mintegy ötezer évvel a már elkészült sorozat előtt játszódna, bár Martin hozzátette, a fantasy-sorozat Westerosában nem lehet pontosan kormeghatározásról beszélni.

Hozzátette, hogy ekkor még "Westeros egy nagyon más hely. Nincs Királyvár. Nincs Vastrón. Nincsenek Targaryanek – Valyria még alig kezdett felemelkedni a sárkányokkal és a nagy birodalommal, amit felépített. Egy nagyon más és ősibb világról van szó, és remélhetőleg ez része lesz a sorozat szórakoztató részének".

Martin azt is elárulta, számára is új területről van szó, mert bár a könyvsorozatban utalt erre az időszakra, sok a fehér folt, de sokat beszéltek az előzménysorozat írójával, Jane Goldmannel (Kingsman, Csillagpor), és neki is sok ötlete volt.