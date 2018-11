Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a00ad36d-e2bb-4d87-84ba-c65a49db1308","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyitóünnepségnek már vége, de a zenekar az esti meccs félidejében is színpadra lép.","shortLead":"A nyitóünnepségnek már vége, de a zenekar az esti meccs félidejében is színpadra lép.","id":"20181121_Felavattak_a_MOL_Vidi_megujult_stadionjat__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00ad36d-e2bb-4d87-84ba-c65a49db1308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44cb13f-cfcf-4410-837b-e27b4ad2dd2d","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_Felavattak_a_MOL_Vidi_megujult_stadionjat__fotok","timestamp":"2018. november. 21. 18:07","title":"A Wellhello felavatta a Vidi megújult stadionját - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sok az érdeklődő, ezért változtattak.","shortLead":"Sok az érdeklődő, ezért változtattak.","id":"20181122_5_milliard_forintra_no_az_Otthon_Melege_Programban_elkoltheto_penz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85d60b9-26a7-4616-9c24-2731034c070b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_5_milliard_forintra_no_az_Otthon_Melege_Programban_elkoltheto_penz","timestamp":"2018. november. 22. 11:14","title":"5 milliárd forintra nő az Otthon Melege Programban elkölthető pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b8e72f-f565-4513-a1cf-fe8af083df4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új rekordot ért el tavaly a klímaváltozást okozó gázok légköri koncentrációja egy friss jelentés szerint. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy sikerül megállítani a globális felmelegedést.","shortLead":"Új rekordot ért el tavaly a klímaváltozást okozó gázok légköri koncentrációja egy friss jelentés szerint. Egyelőre nem...","id":"20181122_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uvaghazhatas_gazok_szen_dioxid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23b8e72f-f565-4513-a1cf-fe8af083df4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bdbcfc-bffb-4f1f-8b3a-cde98ce7c062","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uvaghazhatas_gazok_szen_dioxid","timestamp":"2018. november. 22. 16:33","title":"Vesztésre állunk a klímaváltozás elleni küzdelemben, újabb aggasztó adatok érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b1b379-7b22-45c9-a005-1e3eeeda6fba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Buckingham-palotában vehette át a kitüntetést.","shortLead":"A színész a Buckingham-palotában vehette át a kitüntetést.","id":"20181121_Karoly_herceg_Hugh_Laurie_kituntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57b1b379-7b22-45c9-a005-1e3eeeda6fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4817822b-b3c1-4c2b-9571-fdf2d26ff9ba","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Karoly_herceg_Hugh_Laurie_kituntetes","timestamp":"2018. november. 21. 17:34","title":"Károly herceg kitüntette Hugh Laurie-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f35461-2a24-4c4b-a5e7-af045d317d61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szijjártó Péter vezette külügy kivizsgálta, és azonnal elbocsátották a negyedmillió eurós Aston Martinnal száguldozó volt bécsi nagykövetet. Most kiderült, nem is a nagykövet, hanem egy osztrák ékszerész használja a csodaautót.","shortLead":"A Szijjártó Péter vezette külügy kivizsgálta, és azonnal elbocsátották a negyedmillió eurós Aston Martinnal száguldozó...","id":"20181121_Egy_osztrak_ekszeresz_jar_a_kirugott_nagykovet_80_millios_luxusautojaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4f35461-2a24-4c4b-a5e7-af045d317d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1be128-58d9-4f1d-98d6-529ee84e5a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Egy_osztrak_ekszeresz_jar_a_kirugott_nagykovet_80_millios_luxusautojaval","timestamp":"2018. november. 21. 12:30","title":"Egy osztrák ékszerész jár a kirúgott nagykövet 80 milliós luxusautójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méghozzá Oroszországon keresztül, ugyanis orosz lakcímet használt Atiya Khoury, Bassar al-Aszad szír diktátor embere.","shortLead":"Méghozzá Oroszországon keresztül, ugyanis orosz lakcímet használt Atiya Khoury, Bassar al-Aszad szír diktátor embere.","id":"20181122_Habony_korenek_segitsegevel_kapott_magyar_papirokat_a_szir_diktator_penzembere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cdd6cd-d711-49d7-9bc5-8b0011dd9a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Habony_korenek_segitsegevel_kapott_magyar_papirokat_a_szir_diktator_penzembere","timestamp":"2018. november. 22. 08:16","title":"Habony körének segítségével kapott magyar papírokat a szír diktátor pénzembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kósa Lajos szerint a képviselő átlépte a „vörös vonalat”, amikor Orbán Flóra repüléséről beszélt.","shortLead":"Kósa Lajos szerint a képviselő átlépte a „vörös vonalat”, amikor Orbán Flóra repüléséről beszélt.","id":"20181122_Demeter_Marta_Kosa_Lajos_NATO_parlamenti_kozgyules_visszahivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac03dab1-ed71-4b87-961b-5d1de49b6fe5","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Demeter_Marta_Kosa_Lajos_NATO_parlamenti_kozgyules_visszahivas","timestamp":"2018. november. 22. 12:00","title":"Visszahívná Demeter Mártát a NATO parlamenti közgyűléséből a honvédelmi bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végigfutott a nemzetközi sajtón, hogy Magyarország menedékjogot adott Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknek, a Financial Timest kivéve a lapok Orbán Viktor és Nikola Gruevszki közös képével illusztrálták a beszámolót.","shortLead":"Végigfutott a nemzetközi sajtón, hogy Magyarország menedékjogot adott Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknek...","id":"20181121_Guardian_new_york_times_reuters_gruevszki_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1207d851-67c4-4a62-9c93-db6c3b3d7ec9","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Guardian_new_york_times_reuters_gruevszki_orban","timestamp":"2018. november. 21. 10:42","title":"Külföldi lapok: Orbán kivételt tesz barátjával, Gruevszki választása ironikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]