Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4bae069-2d09-48af-9792-8153a8e89141","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A már ötszörös világbajnok brit negyedik Abu-Dzabibeli győzelmét aratta. A második Sebastian Vettel, a harmadik Verstappen lett. ","shortLead":"A már ötszörös világbajnok brit negyedik Abu-Dzabibeli győzelmét aratta. A második Sebastian Vettel, a harmadik...","id":"20181125_Hamiltongyozelemmel_ert_veget_az_idei_F1szezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4bae069-2d09-48af-9792-8153a8e89141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07b7d88-5faf-4cee-9632-078ec5eeadf7","keywords":null,"link":"/sport/20181125_Hamiltongyozelemmel_ert_veget_az_idei_F1szezon","timestamp":"2018. november. 25. 16:49","title":"Hamilton-győzelemmel ért véget az idei F1-szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a487e999-7d77-423d-bf88-30008cbb2a7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövedelmi helyzetet, az iskolázottságot és az okostelefon-használatot vizsgálta a MobData nevű kutatócég Kínában. Kiderült, itt éppen fordított a helyzet, mint máshol a világban.","shortLead":"A jövedelmi helyzetet, az iskolázottságot és az okostelefon-használatot vizsgálta a MobData nevű kutatócég Kínában...","id":"20181126_mobdata_felmeres_kina_mobilhasznalat_apple_iphone_huawei_xiaomi_oppo_vivo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a487e999-7d77-423d-bf88-30008cbb2a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d635ebd9-4406-493f-a7c3-3470eca71010","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_mobdata_felmeres_kina_mobilhasznalat_apple_iphone_huawei_xiaomi_oppo_vivo","timestamp":"2018. november. 26. 11:03","title":"Kínában a szegények szaladgálnak iPhone-okkal, a tehetősebbek inkább Huawei-telefonokat használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c76af8a-6a05-44c4-8ec0-a90c9bc0c4b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány már több Európán kívüli egyetem magyarországi működéséről írt alá megállapodást a felsőoktatási törvénynek megfelelően, egyedül a CEU körül folyik a hisztériakeltés, mert a \"Soros-egyetem\" abban érdekelt - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium szombaton az MTI-vel.","shortLead":"A kormány már több Európán kívüli egyetem magyarországi működéséről írt alá megállapodást a felsőoktatási törvénynek...","id":"20181124_A_kulugy_hiszteriakeltessel_vadolja_a_CEUt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c76af8a-6a05-44c4-8ec0-a90c9bc0c4b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca2275f-0322-4d67-a19d-b627707f2b99","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_A_kulugy_hiszteriakeltessel_vadolja_a_CEUt","timestamp":"2018. november. 24. 13:52","title":"Hisztériakeltéssel vádolja a CEU-t a külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61c56ca-f1b4-44f8-85cb-f5ab1b648859","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Éles szavakkal bírálta szombaton a Twitteren Emmanuel Macron francia elnök azokat, akik az üzemanyagra kivetett adó tervezett emelése ellen sárga mellényben tüntetők közé vegyülve a rendfenntartókra támadtak, s leszögezte: az erőszaknak nincs helye az országban.","shortLead":"Éles szavakkal bírálta szombaton a Twitteren Emmanuel Macron francia elnök azokat, akik az üzemanyagra kivetett adó...","id":"20181124_Macron_kiosztotta_azokat_akik_honfitarsaikra_tamadtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d61c56ca-f1b4-44f8-85cb-f5ab1b648859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defcfd43-bc88-409c-99a0-2292196c248a","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Macron_kiosztotta_azokat_akik_honfitarsaikra_tamadtak","timestamp":"2018. november. 24. 22:39","title":"Macron kiosztotta azokat, akik „honfitársaikra támadtak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d6aac4-33a6-40f1-b03a-f22b9fa36673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden ötödik nőt bántalmaznak otthon, de a valós számok magasabbak lehetnek.","shortLead":"Minden ötödik nőt bántalmaznak otthon, de a valós számok magasabbak lehetnek.","id":"20181125_A_nok_leggyakoribb_halalozasi_oka_Magyarorszagon_a_csaladon_beluli_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47d6aac4-33a6-40f1-b03a-f22b9fa36673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5064da-948b-4f67-beca-81a5d79abdac","keywords":null,"link":"/elet/20181125_A_nok_leggyakoribb_halalozasi_oka_Magyarorszagon_a_csaladon_beluli_eroszak","timestamp":"2018. november. 25. 09:13","title":"A nők között a családon belüli erőszak az egyik leggyakoribb halálozási ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6601d08b-b512-43bc-88e0-529e01f361f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Final Fantasy Tactics: WotL érdekessége, hogy eredetileg a PlayStation konzoljaira szerelt játék volt, de népszerűsége miatt mobilokra is elkészítették. Egy több mint 4 ezer forintba kerülő játékról van szó, de a fejlesztő most 70 százalékkal olcsóbban adja.","shortLead":"A Final Fantasy Tactics: WotL érdekessége, hogy eredetileg a PlayStation konzoljaira szerelt játék volt, de...","id":"20181126_final_fantasy_tactics_war_of_the_lions_szerepjatek_android_mobiljatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6601d08b-b512-43bc-88e0-529e01f361f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf8586e-a55b-48a2-885e-d3e1692ce96c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_final_fantasy_tactics_war_of_the_lions_szerepjatek_android_mobiljatek","timestamp":"2018. november. 26. 12:03","title":"70%-os akció van most az egyik legjobb és legdrágább mobilos játékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb akadály hárult el a britek unióból való rendezett kilépése elől. ","shortLead":"Újabb akadály hárult el a britek unióból való rendezett kilépése elől. ","id":"20181124_Madrid_elegedett_megrendezhetik_a_vasarnapi_Brexitcsucsot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1c8a57-1570-431c-a723-400d9a94360c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Madrid_elegedett_megrendezhetik_a_vasarnapi_Brexitcsucsot","timestamp":"2018. november. 24. 16:11","title":"Madrid elégedett, megrendezhetik a vasárnapi Brexit-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20360435-b513-4e81-a629-d46838bff80e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt tíz évben mintegy 1,7 millió sérülést és közel 83 ezer halálesetet okoztak hibásan működő orvostechnikai eszközök – derül ki egy a Direkt 36 részvételével zajló nemzetközi tényfeltáró projektből. A jelenség alól Magyarország sem kivétel: itthon főként egyes mellimplantátumok okoztak problémát. ","shortLead":"Az elmúlt tíz évben mintegy 1,7 millió sérülést és közel 83 ezer halálesetet okoztak hibásan működő orvostechnikai...","id":"20181125_Betegeleteket_veszelyeztetnek_a_hibas_orvostechnikai_eszkozok__Magyarorszag_sem_kivetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20360435-b513-4e81-a629-d46838bff80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca2583a-a261-4728-90cd-6716dbc0fc60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Betegeleteket_veszelyeztetnek_a_hibas_orvostechnikai_eszkozok__Magyarorszag_sem_kivetel","timestamp":"2018. november. 25. 18:46","title":"Magyar betegek életét is veszélyeztetik a hibás orvostechnikai eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]