[{"available":true,"c_guid":"914d3023-b4f2-4bda-88b7-f035e17116f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harcias hangvételű közleményt jelentett meg négy MSZP-s politikus a kormány „rabszolgatörvényére” reagálva. Szanyiék azt írják, addig kell ütni a vasat, amíg meleg.","shortLead":"Harcias hangvételű közleményt jelentett meg négy MSZP-s politikus a kormány „rabszolgatörvényére” reagálva. Szanyiék...","id":"20181129_Az_MSZP_uzent_a_szakszervezeteknek_ussek_a_kormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=914d3023-b4f2-4bda-88b7-f035e17116f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab3440e-ecc2-4bef-9b75-4ede5f80d653","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Az_MSZP_uzent_a_szakszervezeteknek_ussek_a_kormanyt","timestamp":"2018. november. 29. 17:18","title":"Az MSZP üzent a szakszervezeteknek: üssék a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű neurológus, George Paxinos legújabb kutatási eredményét egy új bolygó megtalálásához hasonlítja, ugyanis az agy olyan részére bukkant, amely nem volt ismert az orvostudomány előtt. A felfedezés különböző neurológiai betegségek kezelését segítheti. ","shortLead":"A világhírű neurológus, George Paxinos legújabb kutatási eredményét egy új bolygó megtalálásához hasonlítja, ugyanis...","id":"20181128_emberi_agy_george_praxinos_neurologia_neurologus_parkinson_kor_endorestiform_nucleus_agykutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc881e5-47ea-47a8-9283-d715bdf82b82","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_emberi_agy_george_praxinos_neurologia_neurologus_parkinson_kor_endorestiform_nucleus_agykutatas","timestamp":"2018. november. 28. 11:33","title":"Van egy rejtett része az agynak, amit csak most fedeztek fel, a Parkinson-kór kezelésében is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b878de34-5730-46e7-83ed-8fa8f229cb03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerkesztőségi állásfoglalást tett közzé a Hírcsárda, azt írják, végre a helyükre kerültek.","shortLead":"Szerkesztőségi állásfoglalást tett közzé a Hírcsárda, azt írják, végre a helyükre kerültek.","id":"20181129_A_Hircsarda_is_felajanlotta_magat_a_fideszes_mediaoriasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b878de34-5730-46e7-83ed-8fa8f229cb03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4badd0f6-8cac-4846-a244-03a813c92730","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_A_Hircsarda_is_felajanlotta_magat_a_fideszes_mediaoriasnak","timestamp":"2018. november. 29. 15:03","title":"A Hírcsárda is felajánlotta magát a fideszes médiaóriásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd131e9-1777-4114-b109-03d8b5f8dd29","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"Az elektronikus jegyrendszer bedőlése után Tarlós István kezdeményezte Dabóczi Kálmán BKK-vezér kirúgását, illetve a BKK-t is felügyelő Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettest is lefokozta. Tarlós István és másik helyettese, Bagdy Gábor állítja, mit sem tudtak a BKK elektronikus jegyrendszerrel kapcsolatos vajúdásáról.","shortLead":"Az elektronikus jegyrendszer bedőlése után Tarlós István kezdeményezte Dabóczi Kálmán BKK-vezér kirúgását, illetve...","id":"20181130_Tarlos_felmentette_Daboczit_a_BKK_elerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd131e9-1777-4114-b109-03d8b5f8dd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff9f79a-5d16-499a-ae51-9c7ff6c5b9cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Tarlos_felmentette_Daboczit_a_BKK_elerol","timestamp":"2018. november. 30. 09:11","title":"Tarlós kirúgta a BKK-vezér Dabóczi Kálmánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe5908e-2490-4106-a262-ff7afb241721","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Y és a Z generáció az okostelefonok kamerájában tartja a leghasznosabbnak a mesterséges intelligenciára alapuló funkciókat, de nem feltétlenül szeretné, ha az magától generálna tartalmat a közösségi médiába. A Huaweihez tartozó Honor hat európai országban elvégzett kutatásából az is kiderül, hogy az önvezető autók iránt a megkérdezettek közül a magyar fiatalok lelkesednek a leginkább.","shortLead":"Az Y és a Z generáció az okostelefonok kamerájában tartja a leghasznosabbnak a mesterséges intelligenciára alapuló...","id":"20181128_huawei_honor_mesterseges_intelligencia_fogadtatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfe5908e-2490-4106-a262-ff7afb241721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa1b889-f88a-4025-88ef-ae2f08c8f81e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_huawei_honor_mesterseges_intelligencia_fogadtatasa","timestamp":"2018. november. 28. 13:03","title":"Kiderült, mit gondolnak a magyar 15-38 évesek a mesterséges intelligenciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"Zgut Edit","category":"itthon","description":"Illiberális rezsimekben nem szükségszerű törökországi mintára tömegesen börtönbe vetni a másként gondolkodó újságírókat: a szűkülő piaci lehetőségeknek köszönhetően elég foglyul ejteni a médiát. A jelenség egyre gyakoribb a romló sajtószabadsági mutatókkal rendelkező visegrádi országokban, ahol Magyarországon példa nélküli központosítást eredményezett az újabb kétharmad.","shortLead":"Illiberális rezsimekben nem szükségszerű törökországi mintára tömegesen börtönbe vetni a másként gondolkodó...","id":"20181129_Totalis_centralizacio_es_a_media_foglyul_ejtese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7caab3b3-147c-4e0f-b85d-d79d55e770b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Totalis_centralizacio_es_a_media_foglyul_ejtese","timestamp":"2018. november. 29. 18:45","title":"Totális centralizáció és a média foglyul ejtése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt amerikai külügyi helyettes államtitkár, aki most a PEN America, az írók és a véleményszabadság nemzetközi hálózatának washingtoni igazgatója azt mondja, a magyar kormány Európa legproblémásabb gaztevője. Úgy véli, Gruevszkivel ellentétben Orbán Viktor nem fog tudni megszökni.","shortLead":"A volt amerikai külügyi helyettes államtitkár, aki most a PEN America, az írók és a véleményszabadság nemzetközi...","id":"20181129_Thomas_Melia_A_Fidesz_a_Kadarrendszert_idezi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a8a9bc-a455-4c0f-b3ed-1e0473949af2","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Thomas_Melia_A_Fidesz_a_Kadarrendszert_idezi","timestamp":"2018. november. 29. 06:00","title":"Thomas Melia: A Fidesz a Kádár-rendszert idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Több mint 40 jelzés érkezett egyetemistáktól, amiben felnyomják a tanáraikat \"kéretlen baloldali politizálás\" miatt, de a bejelentések folyamatosan jönnek – ezt a 888.hu közölte, mikor a Klubrádió a felhívás sikeréről kérdezte Habony Árpád bulvárlapját.","shortLead":"Több mint 40 jelzés érkezett egyetemistáktól, amiben felnyomják a tanáraikat \"kéretlen baloldali politizálás\" miatt, de...","id":"20181128_Mar_tobb_mint_40_egyetemista_jelentette_fel_tanarat_Habony_bulvarlapjanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93a97e5-7735-4a85-8158-8f81d2824152","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Mar_tobb_mint_40_egyetemista_jelentette_fel_tanarat_Habony_bulvarlapjanal","timestamp":"2018. november. 28. 12:54","title":"Már több mint 40 egyetemista jelentette fel tanárát Habony bulvárlapjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]