Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szálló por koncentrációja miatt már egészségtelen minősítést kapott a levegő. Máshol is vannak gondok.","shortLead":"A szálló por koncentrációja miatt már egészségtelen minősítést kapott a levegő. Máshol is vannak gondok.","id":"20181203_Szombathelyen_egyre_nehezebb_jo_nagy_levegot_venni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072b0f93-966d-4938-9358-88e7bae9ddda","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Szombathelyen_egyre_nehezebb_jo_nagy_levegot_venni","timestamp":"2018. december. 03. 13:32","title":"Szombathelyen egyre nehezebb jó nagy levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén – plakátolta ki országszerte a kormány másfél éve. Ám nem tudtuk, vajon mikor van annak a valaminek vége. Mikor kell ellenőrizni, ki röhög? A CEU elköltözése ilyen pillanat: egy sikertörténet vége, és egyedül Orbán Viktor nevet. A kormányfő megmutatta, hogy bármit megtehet. És kész is megtenni bármit.","shortLead":"Ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén – plakátolta ki országszerte a kormány másfél éve. Ám nem tudtuk, vajon mikor...","id":"20181203_orban_viktor_mindent_megtehet_ceu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26af81a2-f249-451f-8f39-1ce8afa7a01b","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_orban_viktor_mindent_megtehet_ceu","timestamp":"2018. december. 03. 18:13","title":"Orbán Viktor megmutatta, hogy bármit megtehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e7ba0f-5544-4337-b43a-af958b44397c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összesen mintegy ötmillió eurót (1,6 milliárd forintot) adtak 13 oldtimer Mercedesért egy bécsi árverésen - közölte a Dorotheum aukcisóház.","shortLead":"Összesen mintegy ötmillió eurót (1,6 milliárd forintot) adtak 13 oldtimer Mercedesért egy bécsi árverésen - közölte...","id":"20181202_5_millio_eurot_adtak_13_oldtimer_Mercedesert_egy_becsi_arveresen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4e7ba0f-5544-4337-b43a-af958b44397c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d69026-5a4e-4418-9223-9d186868acd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_5_millio_eurot_adtak_13_oldtimer_Mercedesert_egy_becsi_arveresen","timestamp":"2018. december. 02. 18:15","title":"5 millió eurót adtak 13 oldtimer Mercedesért egy bécsi árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két fegyveres lövöldözött hétfőn Brisbane központjában, majd elbarikádozta magát egy szállodai apartmanban. A rendőrség lezárta a kelet-ausztráliai nagyváros központját – jelentette a helyi média. \r

","shortLead":"Két fegyveres lövöldözött hétfőn Brisbane központjában, majd elbarikádozta magát egy szállodai apartmanban. A rendőrség...","id":"20181203_fegyveresek_brisbane_ausztralia_lovoldozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85842f7-4752-47f5-a0e3-847286a46de8","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_fegyveresek_brisbane_ausztralia_lovoldozes","timestamp":"2018. december. 03. 06:53","title":"Rendőrökre lőttek, elbarikádozták magukat fegyveresek Brisbane-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány évtized múlva magyar fejlesztésű űrszonda is eljuthat a Marsra, a fiatal mérnököknek pedig már most sem kell külföldre menniük, ha érdekes csillagászati kutatásokhoz akarnak csatlakozni – mondta az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) tudományos főmunkatársa az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában. ","shortLead":"Néhány évtized múlva magyar fejlesztésű űrszonda is eljuthat a Marsra, a fiatal mérnököknek pedig már most sem kell...","id":"20181202_Magyarok_a_Marsra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78a6ecc3-0309-407c-bc3a-6934b2e527da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07ee377-56d9-484b-aee8-ccb7b3ffe88c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_Magyarok_a_Marsra","timestamp":"2018. december. 02. 20:23","title":"Magyarok a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93308208-6374-4824-ac28-8a089976a7c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Örülnek és szívesen látják az egyetemet.","shortLead":"Örülnek és szívesen látják az egyetemet.","id":"20181204_Becs_polgarmestere_buszke_a_CEUra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93308208-6374-4824-ac28-8a089976a7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983658a-2c17-40f2-9699-9f6aa482e0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Becs_polgarmestere_buszke_a_CEUra","timestamp":"2018. december. 04. 10:32","title":"Bécs polgármestere büszke a CEU-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokan a kínai kormányt sejtik a háttérben, de Csienkuj He munkahelye szerint szó sincs arról, hogy a professzort fogva tartanák.","shortLead":"Sokan a kínai kormányt sejtik a háttérben, de Csienkuj He munkahelye szerint szó sincs arról, hogy a professzort fogva...","id":"20181204_Nyoma_veszett_a_kinai_kutatonak_aki_genszerkesztett_ujszulottekrol_beszelt_egy_konferencian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a913f9ca-c8da-4f09-a6ad-b6ac5b5d40d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Nyoma_veszett_a_kinai_kutatonak_aki_genszerkesztett_ujszulottekrol_beszelt_egy_konferencian","timestamp":"2018. december. 04. 11:54","title":"Nyoma veszett a kínai kutatónak, aki génszerkesztett újszülöttekről beszélt egy konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Charles E. Schumer szenátor szerint a Marriott minden olyan vendégének, akinek ellopták az útlevélszámát, 31 ezer forintnyi összeget kellene hogy fizessen.","shortLead":"Az amerikai Charles E. Schumer szenátor szerint a Marriott minden olyan vendégének, akinek ellopták az útlevélszámát...","id":"20181204_marriott_hotel_szallodalanc_hackertamadas_adatszivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cd3270-6754-43d1-be3e-8e253d9f8a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_marriott_hotel_szallodalanc_hackertamadas_adatszivargas","timestamp":"2018. december. 04. 10:33","title":"10 000 milliárd forintnyi összegbe kerülhet a Marriottnak, hogy ellopták tőlük 500 millió vendég adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]