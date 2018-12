Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c65d981-afe5-4677-bd42-3ccc0dbc750c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét komplex ellenőrzés-sorozatot tartott a rendőrség a bulinegyedben. Négy embert állítottak elő, taxisok ellen tettek feljelentést. ","shortLead":"Ismét komplex ellenőrzés-sorozatot tartott a rendőrség a bulinegyedben. Négy embert állítottak elő, taxisok ellen...","id":"20181204_Megint_kutyakkal_razziaztak_a_bulinegyedben_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c65d981-afe5-4677-bd42-3ccc0dbc750c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a35e46-3d28-4e19-841d-f732ced79a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Megint_kutyakkal_razziaztak_a_bulinegyedben_a_hetvegen","timestamp":"2018. december. 04. 18:10","title":"Megint kutyákkal razziáztak a bulinegyedben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Eltávolodik „nagy testvértől”, önállósodó márkaként is helyet követel magának a legnagyobb telefongyártók toplistáján a Huawei csoporthoz tartozó Honor.","shortLead":"Eltávolodik „nagy testvértől”, önállósodó márkaként is helyet követel magának a legnagyobb telefongyártók toplistáján...","id":"20181205_huawei_honor_onallo_ebrand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9417fd3-dee5-45ea-83de-e1af7cbc06d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_huawei_honor_onallo_ebrand","timestamp":"2018. december. 05. 20:03","title":"Nagyon rákapcsol a kis telefonmárka: 2020-ban már 100-ból 10 embernek ilyen mobilja lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Kiadja-e Kanada az USA-nak a Huawei főnökének lányát? Amerikai kérésre fogták el Meng Van-zsu-t Vancouverben, ahol a Huaweit képviselte, mint a kínai óriás pénzügyi igazgatója.","shortLead":"Kiadja-e Kanada az USA-nak a Huawei főnökének lányát? Amerikai kérésre fogták el Meng Van-zsu-t Vancouverben, ahol...","id":"20181206_Tuszul_ejthettek_a_Huaweialapito_lanyat_a_kinaiamerikai_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3d4994-7bba-4422-a712-9b29acf35908","keywords":null,"link":"/kkv/20181206_Tuszul_ejthettek_a_Huaweialapito_lanyat_a_kinaiamerikai_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. december. 06. 10:49","title":"Túszul ejthették a Huawei-alapító lányát a kínai-amerikai kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, bombát helyezett el, emiatt 3700 embert küldtek ki az áruházból.","shortLead":"Azt mondta, bombát helyezett el, emiatt 3700 embert küldtek ki az áruházból.","id":"20181206_Bortonre_iteltek_a_ferfit_aki_miatt_ezreket_kellett_kimenekiteni_egy_kobanyai_uzletkozpontbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e381a3-cec5-4cc9-91fe-6929e816be8f","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Bortonre_iteltek_a_ferfit_aki_miatt_ezreket_kellett_kimenekiteni_egy_kobanyai_uzletkozpontbol","timestamp":"2018. december. 06. 09:06","title":"Börtönre ítélték a férfit, aki miatt ezreket kellett kimenekíteni az Árkádból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újrahasznosítható és biológiailag lebomló szívószálat fejleszt a finn Stora Enso, a világ egyik legnagyobb papírgyára, amely a Sulapac nevű helyi startup vállalkozással együttműködve veszi fel a harcot a műanyagszennyezés globális problémájával.","shortLead":"Újrahasznosítható és biológiailag lebomló szívószálat fejleszt a finn Stora Enso, a világ egyik legnagyobb papírgyára...","id":"20181206_biologiailag_lebomlo_szivoszal_stora_enso_sulapac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43564f3-e2d2-454f-9307-e40a234ce816","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_biologiailag_lebomlo_szivoszal_stora_enso_sulapac","timestamp":"2018. december. 06. 08:33","title":"Nagyon jó hír: megcsinálták a biológiailag lebomló szívószálat, tavasztól már kapni is lehet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sebastian Kurz néppárti (ÖVP) kancellár szerint az osztrák főváros számára \"pozitív gyarapodást\" jelent, hogy a CEU jövőre Bécsbe költözik, Heinz-Christian Strache alkancellár viszont bírálta a \"vándoregyetem\" áttelepítését.\r

","shortLead":"Sebastian Kurz néppárti (ÖVP) kancellár szerint az osztrák főváros számára \"pozitív gyarapodást\" jelent, hogy a CEU...","id":"20181204_Az_osztrak_kancellar_orul_a_CEU_erkezesenek_az_alkancellar_mar_kevesbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97670831-2ef2-4e55-a5ae-ace1a1e58bd5","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Az_osztrak_kancellar_orul_a_CEU_erkezesenek_az_alkancellar_mar_kevesbe","timestamp":"2018. december. 04. 18:25","title":"Az osztrák kancellár örül a CEU érkezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan tervvel orvosolná az Egyesült Államok hadserege az egyre nagyobb problémát okozó létszámhiányt: a gamereket fogják megszólítani az elkövetkező időszakban. ","shortLead":"Szokatlan tervvel orvosolná az Egyesült Államok hadserege az egyre nagyobb problémát okozó létszámhiányt: a gamereket...","id":"20181205_egyesult_allamok_amerikai_hadsereg_videojatek_esport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3814545c-b809-473f-8b52-1e5d63cc8041","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_egyesult_allamok_amerikai_hadsereg_videojatek_esport","timestamp":"2018. december. 05. 14:03","title":"Videojátékosokkal töltené fel az üres helyeket az amerikai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac46ddab-b8bd-43a7-8dff-84aa4b6ba9eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz Audioweld nemrég állt elő a Syntwatch nevű karórával, ami nemcsak az időt mutatja, de minihangszerként is használható. Most a Kickstarteren várják a megrendeléseket.","shortLead":"Az olasz Audioweld nemrég állt elő a Syntwatch nevű karórával, ami nemcsak az időt mutatja, de minihangszerként is...","id":"20181205_audioweld_synthwatch_karora_kickstarter_projekt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac46ddab-b8bd-43a7-8dff-84aa4b6ba9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55e9ac2-2b37-4376-92c6-fe08cb8e78c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_audioweld_synthwatch_karora_kickstarter_projekt","timestamp":"2018. december. 05. 15:03","title":"Megcsinálják a karórát, ami egyben szintetizátor is – de nem biztos, hogy ez jó ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]