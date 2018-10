Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kisfiúval bővült az MTK-család.","shortLead":"Egy kisfiúval bővült az MTK-család.","id":"20181018_Nagypapa_lett_Deutsch_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368ae748-722e-4ace-83e2-2163a180a841","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Nagypapa_lett_Deutsch_Tamas","timestamp":"2018. október. 18. 08:33","title":"Nagypapa lett Deutsch Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok közül hatan kiskorúak voltak. ","shortLead":"Az áldozatok közül hatan kiskorúak voltak. ","id":"20181018_Huszra_nott_a_kercsi_iskolai_meszarlas_halottainak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8705da12-45cb-466f-a340-6459f35e0d9e","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Huszra_nott_a_kercsi_iskolai_meszarlas_halottainak_szama","timestamp":"2018. október. 18. 07:21","title":"Kercsi iskolai mészárlás: 20-ra nőtt a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1239c04e-c593-49de-b9f9-d33d88a7ddd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiváló specifikációjú telefonjai, okosórája, okoskarkötője mellett egy különleges memóriakártyát is bemutatott a Huawei a keddi londoni eseményen. Míg a microSD-kártyát a múltnak, addig újdonságát a jövőnek tartja. Kérdés, mit szólnak majd hozzá a telefongyártók és a felhasználók.","shortLead":"Kiváló specifikációjú telefonjai, okosórája, okoskarkötője mellett egy különleges memóriakártyát is bemutatott a Huawei...","id":"20181018_huawei_nano_memory_card_toshiba_huawei_mate_20_pro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1239c04e-c593-49de-b9f9-d33d88a7ddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7bc2d9-f75c-45d1-b653-02103c7dc911","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_huawei_nano_memory_card_toshiba_huawei_mate_20_pro","timestamp":"2018. október. 18. 10:03","title":"Előrukkolt valamivel a Huawei: leváltaná a microSD-memóriakártyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5000421d-5b7b-48a5-9d79-fb659a2c5d05","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Közben egyre többen keresik a polcokon a terméket, így olasz importra szorulunk. Tavaly óta 66 százalékkal lett drágább a szelídgesztenye.","shortLead":"Közben egyre többen keresik a polcokon a terméket, így olasz importra szorulunk. Tavaly óta 66 százalékkal lett drágább...","id":"20181017_Kipusztultak_a_szelidgesztenyeultetenyek_meg_dragabb_lesz_a_teli_csemege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5000421d-5b7b-48a5-9d79-fb659a2c5d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a86d2fa-ead8-405f-a0b8-853c467178f4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181017_Kipusztultak_a_szelidgesztenyeultetenyek_meg_dragabb_lesz_a_teli_csemege","timestamp":"2018. október. 17. 11:42","title":"Kipusztultak a szelídgesztenye-ültetvények, még drágább lesz a téli csemege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban szavazta meg a kaliforniai törvényhozás azt a törvényt, amely kimondja: az eszközök gyártóinak 2020. január 1-jétől egyedileg generált, bonyolult jelszavakkal kell ellátniuk az eszközeiket.","shortLead":"A napokban szavazta meg a kaliforniai törvényhozás azt a törvényt, amely kimondja: az eszközök gyártóinak 2020. január...","id":"20181017_kalifornia_gyenge_jelszo_hasznalata_torveny_biztonsagos_jelszo_alapertelemezett_jelszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abc0ba4-c9ba-42ff-b67b-31a0b0f551c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_kalifornia_gyenge_jelszo_hasznalata_torveny_biztonsagos_jelszo_alapertelemezett_jelszo","timestamp":"2018. október. 17. 10:33","title":"Kalifornia 2020-tól betiltatja az olyan jelszavakat, mint az 123qwe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Befejeződött a lengyel versenytárs felvásárlása; bár az adásvételnél bírósági végzésre is szükség volt, a fuvarozó most új munkaerővel töltheti fel a külföldi piacokra távozó román és magyar sofőrök helyét.\r

","shortLead":"Befejeződött a lengyel versenytárs felvásárlása; bár az adásvételnél bírósági végzésre is szükség volt, a fuvarozó most...","id":"20181017_Joleso_falat_csuszott_le_a_Waberers_torkan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4f0331-1ddb-4a25-9fff-1ea8957e4c5e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181017_Joleso_falat_csuszott_le_a_Waberers_torkan","timestamp":"2018. október. 17. 09:58","title":"Jóleső falat csúszott le a Waberers torkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87e7470-600b-450f-95ef-b2beb75a3991","c_author":"Molnár Tamás (KKI)","category":"vilag","description":"Ami rendíthetetlennek tűnt Bajorországban, az mind megrendült a hétvégi tartományi választáson. Molnár Tamás, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatójának elemzése.","shortLead":"Ami rendíthetetlennek tűnt Bajorországban, az mind megrendült a hétvégi tartományi választáson. Molnár Tamás, a Külügyi...","id":"20181016_Bajororszag_a_tortenelem_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b87e7470-600b-450f-95ef-b2beb75a3991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91eb25e5-77ee-4d7d-9472-ab3f08e24b7e","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Bajororszag_a_tortenelem_vege","timestamp":"2018. október. 16. 17:46","title":"Bajorország: a történelem vége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24eea0a5-73ff-431a-a710-af19ce484e95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2011 óta Angliában élő Nádházi István nyerte az év legjobb kenyércipójáért járó World Bread Awards díjat Nagy-Britanniában.\r

\r

","shortLead":"A 2011 óta Angliában élő Nádházi István nyerte az év legjobb kenyércipójáért járó World Bread Awards díjat...","id":"20181018_Komoly_dijat_hoditott_el_egy_Angliaban_dolgozo_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24eea0a5-73ff-431a-a710-af19ce484e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6854a719-30f8-41cf-8dd8-1db5e6573d35","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Komoly_dijat_hoditott_el_egy_Angliaban_dolgozo_magyar","timestamp":"2018. október. 18. 12:05","title":"Komoly díjat hódított el egy angliai magyar pék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]