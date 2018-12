Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Reuters, a New York Times, a BBC és a Guardian is kiemelten foglalkozik a magyarországi eseményekkel. ","shortLead":"A Reuters, a New York Times, a BBC és a Guardian is kiemelten foglalkozik a magyarországi eseményekkel. ","id":"20181217_A_fel_vilag_a_budapesti_tuntetesekrol_ir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d40f18b-872f-4924-ad5f-8f2cd3a89e18","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_A_fel_vilag_a_budapesti_tuntetesekrol_ir","timestamp":"2018. december. 17. 15:56","title":"A fél világ a budapesti tüntetésekről ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9345da-87e3-48e2-ac24-66782ac4e72c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"kicsi a bors, de erős\" kategóriás divatterepjáró első példányait hamarosan átvehetik az első szerencsés vásárlók.","shortLead":"A \"kicsi a bors, de erős\" kategóriás divatterepjáró első példányait hamarosan átvehetik az első szerencsés vásárlók.","id":"20181217_15_millio_forint_korul_startol_a_300_loeros_audi_sq2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d9345da-87e3-48e2-ac24-66782ac4e72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0820539b-fd1a-439c-b1b0-3b27853f0b5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_15_millio_forint_korul_startol_a_300_loeros_audi_sq2","timestamp":"2018. december. 17. 15:21","title":"15 millió forint körül startol a 300 lóerős apró Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Keddtől ideiglenesen megnyitják.","shortLead":"Keddtől ideiglenesen megnyitják.","id":"20181217_M0s_M6_lehajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abba37f9-10e5-4138-ae5d-573847c8a019","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_M0s_M6_lehajto","timestamp":"2018. december. 17. 12:15","title":"Végre kész az M0-s lehajtója az M6-os felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7402cb43-5b7a-4ddf-bc52-6c8007b3a1ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, nincs esztendő Sting nélkül. Júliusban visszatér Budapestre.



","shortLead":"Úgy tűnik, nincs esztendő Sting nélkül. Júliusban visszatér Budapestre.



","id":"20181217_Nyaron_megint_jon_Sting","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7402cb43-5b7a-4ddf-bc52-6c8007b3a1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92829d98-9f3f-47d6-bf31-231a890f5c63","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Nyaron_megint_jon_Sting","timestamp":"2018. december. 17. 10:13","title":"Message In A Bottle: Nyáron megint jön Sting","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévében töltötte az éjszakát Hadházy Ákos és több ellenzéki képviselő, egy részüket erőszakkal távolították el az MTVA épületéből. Hadházyt úgy lökték ki a fegyveres őrök, hogy a földre esett, de Szél Bernadett is sírva hagyta el a székházat.","shortLead":"A köztévében töltötte az éjszakát Hadházy Ákos és több ellenzéki képviselő, egy részüket erőszakkal távolították el...","id":"20181217_Nem_dobhattak_volna_ki_Hadhazyekat_a_koztevebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d624f699-3d73-416d-8001-775ea819a7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Nem_dobhattak_volna_ki_Hadhazyekat_a_koztevebol","timestamp":"2018. december. 17. 16:01","title":"Nem dobhatták volna ki Hadházyékat a köztévéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19b3cbf-ee8c-4c64-bf5f-721ef86064c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rabszolgatörvény, bénázás a Brexit körül, év végi bezárások, romló életszínvonal - nem túl szívderítő héten vagyunk túl. De legalább annak örülhetünk, hogy a spanyoloknak jó. A hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Rabszolgatörvény, bénázás a Brexit körül, év végi bezárások, romló életszínvonal - nem túl szívderítő héten vagyunk...","id":"20181216_gazdasagi_osszefoglalo_tuloratorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d19b3cbf-ee8c-4c64-bf5f-721ef86064c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618e1ac6-78d7-417e-8121-a05fb534e38a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_gazdasagi_osszefoglalo_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 16. 07:00","title":"És akkor apa és anya beköltözik a munkahelyére a családok évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350dec0b-3f9d-4337-b839-0f10e8ff857b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka lett az év női úszója a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél.","shortLead":"Hosszú Katinka lett az év női úszója a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél.","id":"20181216_Hosszu_Katinka_az_ev_legjobbja_a_FINAnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=350dec0b-3f9d-4337-b839-0f10e8ff857b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e009c5-1ea2-45d4-83f7-0116afe7eb7b","keywords":null,"link":"/sport/20181216_Hosszu_Katinka_az_ev_legjobbja_a_FINAnal","timestamp":"2018. december. 16. 16:42","title":"Hosszú Katinka az év legjobbja a FINA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Előbb ölelkezett a szurkoló az egy sorral előtte ülővel, utána elkezdte verni. Elfogadta a büntetést, amelyet az ügyészség felajánlott, elzárás, közmunka, és kitiltás lett a vége.","shortLead":"Előbb ölelkezett a szurkoló az egy sorral előtte ülővel, utána elkezdte verni. Elfogadta a büntetést, amelyet...","id":"20181217_Harom_honapra_iteltek_a_szurkolot_aki_az_UjpestFelcsut_meccsen_verekedett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fefe0a-be55-4eb6-b1d4-17a64d101f76","keywords":null,"link":"/sport/20181217_Harom_honapra_iteltek_a_szurkolot_aki_az_UjpestFelcsut_meccsen_verekedett","timestamp":"2018. december. 17. 11:15","title":"Három hónapra ítélték a szurkolót, aki az Újpest-Felcsút meccsen verekedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]