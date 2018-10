Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f255bb1-be98-4b2f-af2d-1233b3beb441","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vonat épp csak elindult, de a férfi a kerekek alá szorult. ","shortLead":"A vonat épp csak elindult, de a férfi a kerekek alá szorult. ","id":"20181013_Mozgo_vonatrol_ugrott_le_egy_ferfi_Debrecenben_szornyethalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f255bb1-be98-4b2f-af2d-1233b3beb441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f5f470-60fb-4fe8-af35-21ccbcafb849","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_Mozgo_vonatrol_ugrott_le_egy_ferfi_Debrecenben_szornyethalt","timestamp":"2018. október. 13. 19:39","title":"Mozgó vonatról ugrott le egy férfi Debrecenben, szörnyethalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0e5699-8f83-4c1e-a2a5-52dada3f8fc8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon miért a - sokszor nehezen befogadható - kortárs festmények vezetik a nemzetközi eladási listákat? - teszi fel a kérdést Martos Gábor művészeti szakíró Ilyet én is tudok - Sokmilliós művek kalapács alatt című kötete, amelyet pénteken mutattak be az Art Market Budapest kortárs művészeti vásáron.\r

","shortLead":"Vajon miért a - sokszor nehezen befogadható - kortárs festmények vezetik a nemzetközi eladási listákat? - teszi fel...","id":"20181012_Ilyet_en_is_tudok_mondjak_sokszor_a_kortars_muveszetrol__de_akkor_miert_nem_csinaljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0e5699-8f83-4c1e-a2a5-52dada3f8fc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a0973a-bf08-4252-a12f-bd968a10060a","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Ilyet_en_is_tudok_mondjak_sokszor_a_kortars_muveszetrol__de_akkor_miert_nem_csinaljak","timestamp":"2018. október. 12. 19:18","title":"Ilyet én is tudok, mondják sokszor a kortárs művészetről - de akkor miért nem csinálják?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cad6db-9fe0-42c6-8642-a7af11c87b4b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Repülésipari technológiák után „érdeklődött „Jan Csün-hszü, aki Nankingban, Kína egyik legjobb műszaki egyetemén szerezte diplomáját. 2013 óta folytatott ipari kémkedést az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában. Legalábbis ezzel vádolja őt az amerikai kémelhárítás.","shortLead":"Repülésipari technológiák után „érdeklődött „Jan Csün-hszü, aki Nankingban, Kína egyik legjobb műszaki egyetemén...","id":"20181014_Nem_akarki_akadt_horogra_kinai_szuperkem_amerikai_birosag_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73cad6db-9fe0-42c6-8642-a7af11c87b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f7b81e-638d-4eae-a152-59c126e734b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Nem_akarki_akadt_horogra_kinai_szuperkem_amerikai_birosag_elott","timestamp":"2018. október. 14. 09:47","title":"Nem akárki akadt horogra, kínai szuperkém amerikai bíróság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Weber szerint Orbánnak a CEU és a civilek ügyében lépnie kell végre. ","shortLead":"Weber szerint Orbánnak a CEU és a civilek ügyében lépnie kell végre. ","id":"20181012_Weber_Nagyban_fugg_Orbantol_hogy_a_Fidesz_a_neppart_tagja_marade","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f39d971-2951-4766-8d03-b15bafcbf9a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Weber_Nagyban_fugg_Orbantol_hogy_a_Fidesz_a_neppart_tagja_marade","timestamp":"2018. október. 12. 14:34","title":"Weber: Nagyban függ Orbántól, hogy a Fidesz a Néppárt tagja marad-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c08c9b-48f2-4ab0-9742-0b342b76b4e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Borsodi Sörgyár tulajdonosa regionális központtá alakítja a bőcsi üzemet, és 3,7 milliárd forintos fejlesztéssel 2,5 millió hektoliterre növelik az éves kapacitását.","shortLead":"A Borsodi Sörgyár tulajdonosa regionális központtá alakítja a bőcsi üzemet, és 3,7 milliárd forintos fejlesztéssel 2,5...","id":"20181012_A_cseheknek_is_innen_viszik_a_sort__25_millio_hektorlitert_gyartanak_Bocson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20c08c9b-48f2-4ab0-9742-0b342b76b4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9d1db7-3755-456c-84b5-e779415cb352","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_A_cseheknek_is_innen_viszik_a_sort__25_millio_hektorlitert_gyartanak_Bocson","timestamp":"2018. október. 12. 14:14","title":"A cseheknek is innen viszik a sört – nemsokára 2,5 millió hektorlitert gyártanak Bőcsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a vizsgálatokat két nap alatt lefolytatták úgy, hogy sem a családot, sem az elbocsátott orvost nem hallgatták meg. ","shortLead":"A párt szerint a vizsgálatokat két nap alatt lefolytatták úgy, hogy sem a családot, sem az elbocsátott orvost nem...","id":"20181012_Kikeri_a_vizsgalati_iratokat_a_meghalt_szivbeteg_ugyeben_az_MSZP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cf5600-dba9-45db-b36a-5ff06830ce39","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Kikeri_a_vizsgalati_iratokat_a_meghalt_szivbeteg_ugyeben_az_MSZP","timestamp":"2018. október. 12. 11:53","title":"Kikéri a vizsgálati iratokat a meghalt szívbeteg ügyében az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy benyújtott kezdeményezés szerint felszólítják, hogy vessen véget az üzletnek, ha erre nem hajlandó, etikai eljárás is indulhat ellene.","shortLead":"Egy benyújtott kezdeményezés szerint felszólítják, hogy vessen véget az üzletnek, ha erre nem hajlandó, etikai eljárás...","id":"20181013_Vizsgalatot_kezdemenyez_az_LMP_nehany_tagja_Ungar_ellen_a_Meszarossal_kozos_biznisze_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2ed276-a60d-4bb7-996d-41a673ee7cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Vizsgalatot_kezdemenyez_az_LMP_nehany_tagja_Ungar_ellen_a_Meszarossal_kozos_biznisze_miatt","timestamp":"2018. október. 13. 15:47","title":"Vizsgálatot kezdeményez az LMP néhány tagja Ungár ellen a Mészárossal közös biznisze miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13c6fbd-e5d0-4b59-9730-139bcd28b45a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fideszes országgyűlési képviselő Hódmezővásárhelyen tette le olyan helyen a városi terepjáróját, ahol nem lett volna szabad. ","shortLead":"A fideszes országgyűlési képviselő Hódmezővásárhelyen tette le olyan helyen a városi terepjáróját, ahol nem lett volna...","id":"20181013_lazar_janos_szabalytalan_parkolas_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b13c6fbd-e5d0-4b59-9730-139bcd28b45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a3e7c4-ba8c-4d7c-927b-e42cb4a0c142","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_lazar_janos_szabalytalan_parkolas_buntetes","timestamp":"2018. október. 13. 11:06","title":"Tilosban parkolt Lázár, nem zavarta túlzottan, hogy rajtakapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]