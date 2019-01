Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f91eb91e-a422-4b67-8297-9cce471dac65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rally 2 világbajnokkal elég merész dolgokra képes egy szabadidő-autó is.","shortLead":"Rally 2 világbajnokkal elég merész dolgokra képes egy szabadidő-autó is.","id":"20190111_skoda_kodiaq_rs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f91eb91e-a422-4b67-8297-9cce471dac65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2590ad01-e905-44f6-9a56-699425498ab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_skoda_kodiaq_rs","timestamp":"2019. január. 11. 09:39","title":"Rali-vb-s bajnokra bízták a legizmosabb Skoda Kodiaqot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dér Csaba múlt szombaton, a nyílt utcán végzett ki egy férfit, majd kocsiba szállt és elhajtott. ","shortLead":"Dér Csaba múlt szombaton, a nyílt utcán végzett ki egy férfit, majd kocsiba szállt és elhajtott. ","id":"20190110_3_millio_forintert_olhetett_a_magyar_bergyilkos_Szerbiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434adee7-f321-47ea-babc-fb6ac22544b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_3_millio_forintert_olhetett_a_magyar_bergyilkos_Szerbiaban","timestamp":"2019. január. 10. 07:30","title":"3 millió forintért ölhetett a magyar bérgyilkos Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dunántúli-középhegységben sokfelé havazik, csakúgy, mint a Kisalföld keleti részén, a főváros térségében és elszórtan Somogy, valamint Baranya megyében – adta hírül az Útinform.","shortLead":"A Dunántúli-középhegységben sokfelé havazik, csakúgy, mint a Kisalföld keleti részén, a főváros térségében és elszórtan...","id":"20190109_Figyelmeztetik_az_autosokat_ujra_havazik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75592f72-2b5d-45fa-91ed-b4163e90fba7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_Figyelmeztetik_az_autosokat_ujra_havazik","timestamp":"2019. január. 09. 20:57","title":"Figyelmeztetik az autósokat: újra havazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A New York-i artpunk egyik alapszemélyisége, a \"punk keresztanyja\", Patti Smith Krasznahorkai László klasszikusát, a Sátántangót olvassa.","shortLead":"A New York-i artpunk egyik alapszemélyisége, a \"punk keresztanyja\", Patti Smith Krasznahorkai László klasszikusát...","id":"20190110_Patti_Smith_Krasznahorkai_Laszlo_Satantango","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b24a91-b2c7-40e4-876b-ef26e2fccc1a","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Patti_Smith_Krasznahorkai_Laszlo_Satantango","timestamp":"2019. január. 10. 12:25","title":"Rocklegenda olvas egy magyar kultregényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b79b8c-c986-4283-ad6b-727533ecba26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei évben sem maradt el Mark Zuckerberg újévi fogadalma, ezúttal pedig egy igen nagy fába vágta a fejszéjét. A következő 365 napban szeretne egy sor olyan fontos kérdést megválaszolni, amely befolyásolhatja a társadalom és az egyén jövőjét is.","shortLead":"Az idei évben sem maradt el Mark Zuckerberg újévi fogadalma, ezúttal pedig egy igen nagy fába vágta a fejszéjét...","id":"20190109_mark_zuckerberg_ujevi_fogadalom_facebook_technolgoia_jovoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b79b8c-c986-4283-ad6b-727533ecba26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bd44b6-cfb7-49f0-a217-3294d7d66dc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_mark_zuckerberg_ujevi_fogadalom_facebook_technolgoia_jovoje","timestamp":"2019. január. 09. 11:33","title":"Újévi fogadalmat tett Mark Zuckerberg, és ez az ön jövőjére is hatással lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hormonpótló terápia (HRT) egészségi kockázatairól készült újabb nagyszabású brit tanulmány kimutatta, hogy nincs kockázata a hormontapasz, -gél vagy -krém alkalmazásának, a tabletta formában történő hormonpótlás azonban növeli a trombózis kialakulásának lehetőségét.","shortLead":"A hormonpótló terápia (HRT) egészségi kockázatairól készült újabb nagyszabású brit tanulmány kimutatta, hogy nincs...","id":"20190110_hormonpotlas_boron_ketesztul_tabletta_gel_krem_tapasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4aaa6b-35bf-4613-bd8b-9b0f9f3b41a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_hormonpotlas_boron_ketesztul_tabletta_gel_krem_tapasz","timestamp":"2019. január. 10. 14:03","title":"Ha hormonpótló tablettát szed, jobb lenne átszoknia más formára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyvonat és gépkocsi ütközött.","shortLead":"Személyvonat és gépkocsi ütközött.","id":"20190110_vasuti_atjaro_halalos_baleset_galgaheviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7d617d-3ab9-45ad-971c-5b1c16a9a528","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_vasuti_atjaro_halalos_baleset_galgaheviz","timestamp":"2019. január. 10. 12:42","title":"Ketten meghaltak a galgahévízi vasúti átjáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666cfe06-232d-47a2-8106-b1d2076904e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombat óta tartó havazás miatt teljes a káosz Dél-Németországban, van, ahol 3 méteres a hótakaró. ","shortLead":"A szombat óta tartó havazás miatt teljes a káosz Dél-Németországban, van, ahol 3 méteres a hótakaró. ","id":"20190110_Egy_9_eves_kisfiu_is_a_havazas_aldozatai_kozott_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=666cfe06-232d-47a2-8106-b1d2076904e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75097ec9-7b36-4069-a4cc-f879990596ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Egy_9_eves_kisfiu_is_a_havazas_aldozatai_kozott_Nemetorszagban","timestamp":"2019. január. 10. 21:34","title":"Egy 9 éves kisfiú is a havazás áldozatai között Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]