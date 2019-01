Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7a6ddb0-70cc-4c3f-a52d-2d0fbc217132","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vörösben, narancsban pompázott az ég délután, az ország több pontján is megörökítették a látványosságot.","shortLead":"Vörösben, narancsban pompázott az ég délután, az ország több pontján is megörökítették a látványosságot.","id":"20190116_naplemente_szerda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7a6ddb0-70cc-4c3f-a52d-2d0fbc217132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57892908-ece0-4f25-9014-6bcf8878b633","keywords":null,"link":"/elet/20190116_naplemente_szerda","timestamp":"2019. január. 16. 20:34","title":"Varázslatos színekkel búcsúzott a szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b629578-86a5-4cb0-a85f-f21b8cfea55f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen kis erővel meghajlíthatók a legújabb iPad Prók, sőt akár ez történhet velük egy hátizsákban is. Az Apple mindezt apró (finom) eltérésként kommentálta.","shortLead":"Egészen kis erővel meghajlíthatók a legújabb iPad Prók, sőt akár ez történhet velük egy hátizsákban is. Az Apple...","id":"20190118_ipad_pro_bendgate_apple_magyarazata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b629578-86a5-4cb0-a85f-f21b8cfea55f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7eef763-0e46-438b-a0af-aefbce1db097","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_ipad_pro_bendgate_apple_magyarazata","timestamp":"2019. január. 18. 17:03","title":"Teljesen rendjén való, hogy hajlik az iPad Pro – mondja az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6175cd27-591d-4067-88d5-4fb2fb3add15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Varsóba utazott, ahol az államfői palotához ment. Azt mondta korábbi rabtársának, olyasmire készül, aminek híre bejárja majd a világot.","shortLead":"Varsóba utazott, ahol az államfői palotához ment. Azt mondta korábbi rabtársának, olyasmire készül, aminek híre bejárja...","id":"20190118_mas_tamadasokra_is_keszult_a_gdanski_polgarmester_gyilkosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6175cd27-591d-4067-88d5-4fb2fb3add15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0674d2ca-3c16-4e25-8253-f39c3793d3b1","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_mas_tamadasokra_is_keszult_a_gdanski_polgarmester_gyilkosa","timestamp":"2019. január. 18. 12:08","title":"Más támadásokra is készült a gdanski polgármester gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5a0d77-f97d-4463-a078-f31e2a8c239d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Házi őrizetet rendelt el pénteken a magyar bíróság a Budapesten őrizetbe vett portugál fiatalemberrel szemben, aki gyaníthatóan több focibotrányt is kirobbantott az utóbbi időben.","shortLead":"Házi őrizetet rendelt el pénteken a magyar bíróság a Budapesten őrizetbe vett portugál fiatalemberrel szemben, aki...","id":"20190118_Igazan_zavaros_eletet_el_a_Budapesten_letartoztatott_Football_Leaks_kiszivarogtato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f5a0d77-f97d-4463-a078-f31e2a8c239d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85468938-12ed-403c-aeb3-93495db11f95","keywords":null,"link":"/sport/20190118_Igazan_zavaros_eletet_el_a_Budapesten_letartoztatott_Football_Leaks_kiszivarogtato","timestamp":"2019. január. 18. 17:35","title":"Zsaroló vagy a korrupt focibiznisz leleplezője? – Hazaengedte a magyar bíróság a Football Leaks hackerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba912e8-8407-4ea7-9280-c29c717aef50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezetőből DK-s politikussá lett Vágó István megnézte az új Legyen Ön is milliomos!-t. Szerinte a kvízhez az ő stílusa állt a legközelebb. ","shortLead":"A műsorvezetőből DK-s politikussá lett Vágó István megnézte az új Legyen Ön is milliomos!-t. Szerinte a kvízhez az ő...","id":"20190117_Vago_Istvan_2010_ota_mintha_nem_mernenek_musorkeszitessel_megbizni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ba912e8-8407-4ea7-9280-c29c717aef50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a02c29-1f49-48c7-b094-6b37cc77106e","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_Vago_Istvan_2010_ota_mintha_nem_mernenek_musorkeszitessel_megbizni","timestamp":"2019. január. 17. 09:48","title":"Vágó István: „2010 óta mintha nem mernének műsorkészítéssel megbízni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38d20e3-840b-4307-947f-135f9d471d83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművet havas területen tesztelték, és mint látszik, könnyedén vette az akadályokat.","shortLead":"A járművet havas területen tesztelték, és mint látszik, könnyedén vette az akadályokat.","id":"20190118_hernyotalpas_dacia_duster","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38d20e3-840b-4307-947f-135f9d471d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6e64e8-4158-4569-ae6f-6254017a38ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_hernyotalpas_dacia_duster","timestamp":"2019. január. 18. 10:20","title":"Videó: simán felmegy a sípályán a hernyótalpas Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6290ea5e-74cc-4b8b-aadf-c3b941559d1c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kétéves börtönbüntetésre ítélte a bíróság Sarkozy elnök főrendőrét, aki nyakig benne volt a kor korrupciós ügyeiben. Claude Guéant a rendőrségtől igazolt át Nicolas Sarkozy csapatába, ahol kabinetfőnök volt, aztán belügyminiszter. ","shortLead":"Kétéves börtönbüntetésre ítélte a bíróság Sarkozy elnök főrendőrét, aki nyakig benne volt a kor korrupciós ügyeiben...","id":"20190117_Bortonbe_megy_a_volt_francia_forendor_kemeny_ev_var_ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6290ea5e-74cc-4b8b-aadf-c3b941559d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaacc6b-7408-4c36-a4b2-55446214905a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Bortonbe_megy_a_volt_francia_forendor_kemeny_ev_var_ra","timestamp":"2019. január. 17. 12:30","title":"Börtönbe megy a volt francia főrendőr, kemény év vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Hajnal Gabriella személyében új miniszteri biztost neveztek ki. Neve onnan lehet ismerős, hogy egyébként az iskolafenntartó Klebelsberg Központ elnöke. ","shortLead":"Hajnal Gabriella személyében új miniszteri biztost neveztek ki. Neve onnan lehet ismerős, hogy egyébként...","id":"20190118_Uj_miniszteri_biztost_neveztek_ki_az_alaptanterv_elkeszitesehez_ismeros_arc_kapta_a_feladatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc573333-c87b-4253-8630-08184a34c8a7","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Uj_miniszteri_biztost_neveztek_ki_az_alaptanterv_elkeszitesehez_ismeros_arc_kapta_a_feladatot","timestamp":"2019. január. 18. 08:38","title":"Új miniszteri biztost neveztek ki az alaptanterv bevezetésének előkészítésére, ismerős arc kapta a feladatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]