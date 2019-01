Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a kérdés nem a magyar származású amerikai milliárdos személyére vonatkozott, hanem a túlóratörvény bevezetésére.","shortLead":"Pedig a kérdés nem a magyar származású amerikai milliárdos személyére vonatkozott, hanem a túlóratörvény bevezetésére.","id":"20190130_Tuloratorveny_a_Posta_utan_a_Volanbusz_is_ugy_valaszolt_hogy_Soros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811e7527-6703-4bfd-b8dc-13c95828c95f","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Tuloratorveny_a_Posta_utan_a_Volanbusz_is_ugy_valaszolt_hogy_Soros","timestamp":"2019. január. 30. 14:22","title":"Túlóratörvény: a Posta után a Volánbusz is úgy válaszolt, hogy Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest nyolcezerrel lett kevesebb munkanélküli, a foglalkoztatási ráta hónapok óta gyakorlatilag nem mozdul.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest nyolcezerrel lett kevesebb munkanélküli, a foglalkoztatási ráta hónapok óta...","id":"20190130_Nem_tud_mar_tovabb_csokkenni_a_munkanelkuliseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0d5763-0b69-4902-b6d4-e42a5767694a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Nem_tud_mar_tovabb_csokkenni_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2019. január. 30. 09:55","title":"Nem tud már tovább csökkenni a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Oszterék úgy hakniztak a médiában a bedöglött cirkójukkal, hogy a gyártó cég szerint a készüléket nem szakszerviz üzemelte be, és a buherált beszerelés miatt mondta fel a szolgálatot. Amiből úgy lett országos ügy, hogy a Tv2 élőben kapcsolt a helyszínre, bulvárosan feltupírozva a fagyoskodó színész és feleségének nehézségeit, hiszen már \"zongorázni sem lehetett\" a kihűlt házban. A cég még aznap kiküldte szakemberét Oszterékhez, így már másnapra elhárították a hibát. Kár, hogy eleve nem a szervizt hívták, hanem a Tv2-t - jegyezte meg az ok nélkül lejáratott gyártó.","shortLead":"Oszterék úgy hakniztak a médiában a bedöglött cirkójukkal, hogy a gyártó cég szerint a készüléket nem szakszerviz...","id":"20190129_Slusszpoen_Oszterek_hibajabol_doglott_be_a_cirko_amirol_a_Tv2_eloben_tudositott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9a7e5e-b700-41cd-bdc5-c53f7e08e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Slusszpoen_Oszterek_hibajabol_doglott_be_a_cirko_amirol_a_Tv2_eloben_tudositott","timestamp":"2019. január. 29. 14:01","title":"Slusszpoén: Buherálás miatt mehetett tönkre Oszterék cirkója, amiről a Tv2 élőben tudósított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Aki tehette, nem várta meg a lakásvásárlással az októberi lakáshitel-szigorítást, így tízéves rekordot döntöttek a négyzetméterárak. Mivel ezek a vevők már hiányozni fognak idén a piacról, az eladóknak mérsékelni kell majd az árakat.","shortLead":"Aki tehette, nem várta meg a lakásvásárlással az októberi lakáshitel-szigorítást, így tízéves rekordot döntöttek...","id":"20190129_Sokan_a_jegybank_miatt_hoztak_elore_a_lakasvasarlast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd281cb-a76a-4bc7-9f73-aa15958195e6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190129_Sokan_a_jegybank_miatt_hoztak_elore_a_lakasvasarlast","timestamp":"2019. január. 29. 08:49","title":"Sokan a jegybank miatt hozták előre a lakásvásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df890853-b0cf-4bd5-90cf-d529c32af035","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"A kárpátaljai magyarok és a helyi kormányzat képviselői is kizártnak tartják, hogy Budapestnek köze lenne a tavaly februári ungvári magyarellenes támadásokhoz. De az is valószínű, hogy a következő hetekben megnő az etnikai feszültség.","shortLead":"A kárpátaljai magyarok és a helyi kormányzat képviselői is kizártnak tartják, hogy Budapestnek köze lenne a tavaly...","id":"201904__karpatalja__merenyletek_utan__kinek_azerdeke__provokaciok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df890853-b0cf-4bd5-90cf-d529c32af035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76350afa-975d-4ae4-aaed-03ae38bc5831","keywords":null,"link":"/itthon/201904__karpatalja__merenyletek_utan__kinek_azerdeke__provokaciok_kozott","timestamp":"2019. január. 30. 12:08","title":"Kárpátaljai magyarbajok: titkosszolgák, provokátorok, és két önérzeteskedő kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a9f8c6-4d9d-4e2d-ad95-daa20c9a2cd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2006 óta szolgálatban lévő, a Mars körül keringő Mars Reconnaissance Orbiter űrszonda 2018 októberében vett észre egy krátert a vörös bolygó felszínén, ami korábban nem volt ott.","shortLead":"A 2006 óta szolgálatban lévő, a Mars körül keringő Mars Reconnaissance Orbiter űrszonda 2018 októberében vett észre...","id":"20190129_mars_krater_meteorit_becsapodas_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a9f8c6-4d9d-4e2d-ad95-daa20c9a2cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75099fb-736b-441f-ba8a-9c49df21160d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_mars_krater_meteorit_becsapodas_nasa","timestamp":"2019. január. 29. 19:03","title":"Lefotózták a Mars legfiatalabb kráterét, alig féléves lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság és a Parlament már régóta éles hangon kritizálja Orbánt, de a kormányfőket tömörítő Európai Tanács feltűnően hallgat. A mai EP-vita ébresztőleg kéne hasson rá, és úgy hírlik, a következő féléves EU-elnök Finnország is a bekeményítők pártján áll, írja az EUobserver véleménycikke.","shortLead":"Az Európai Bizottság és a Parlament már régóta éles hangon kritizálja Orbánt, de a kormányfőket tömörítő Európai Tanács...","id":"20190130_EUobserver_a_finn_EUelnokseg_elhozza_a_sanyaru_idoket_Orbannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8feae00-eaff-42a4-857d-cb26d1f78d10","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_EUobserver_a_finn_EUelnokseg_elhozza_a_sanyaru_idoket_Orbannak","timestamp":"2019. január. 30. 14:08","title":"EUobserver: A finn EU-elnökség elhozza a sanyarú időket Orbánnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd387180-ba03-4c2f-9e89-accd3fbf8d50","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Fél éve még azt mondta, soha többé nem akar színpadra állni, most mégis megtette. Ott voltunk a bemutatón.","shortLead":"Fél éve még azt mondta, soha többé nem akar színpadra állni, most mégis megtette. Ott voltunk a bemutatón.","id":"20190131_Borzalmas_dolgok_tortennek_a_szinpadon_de_mi_megis_nagyon_orulunk_Kulka_Janosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd387180-ba03-4c2f-9e89-accd3fbf8d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605fdfd1-92d5-4313-8d18-25c40f112d0a","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Borzalmas_dolgok_tortennek_a_szinpadon_de_mi_megis_nagyon_orulunk_Kulka_Janosnak","timestamp":"2019. január. 31. 07:42","title":"Visszatért Kulka: letaglózó dolgok történnek a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]