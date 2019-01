meghalt Andy Vajna

Cikkünk folyamatosan frissül.

Életének 75. évében hosszú betegség után budapesti otthonában elhunyt Andy Vajna, a magyar és a nemzetközi filmipar meghatározó alakja, filmproducer, nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap vasárnap az MTI-vel. Andy Vajna az elmúlt héten azt mondta közvetlen munkatársainak:

It is my passion to give back.

Azaz az volt a szenvedélye, hogy visszaadjon valamit annak az országnak, ahol született.

Andy Vajna 1944. augusztus 1-jén született Budapesten, Vajna András György néven, 2011 januárja óta a filmipar megújításáért felelős kormánybiztos volt, feladata „a magyar film megőrzésére, fejlesztésére, állami támogatására és az ezzel kapcsolatos kormányzati tevékenység összehangolására irányuló stratégia kidolgozása” volt.

1956-ban 12 évesen egyedül menekült el Magyarországról és a Vöröskereszt segítségével Kanadába emigrált, a család végül Los Angelesben talált ismét egymásra. A Kaliforniai Egyetemen (UCLA) tanult, majd az egyetem mozgókép tanszékén kezdett el dolgozni. Később fotós vállalkozásba kezdett, majd Hongkongban parókakészítő vállalatot alapított és mozit üzemeltetett. 1982-ben megalapította az Amerikai Filmpiackutató Társulást, aminek elnöke lett.

Világhírű filmproducerré lett, 59 alkotás fűződik a nevéhez, mint például a Menekülés a győzelembe, a Rambo-filmek, a Terminator-filmek, a Vörös zsaru, az Elemi ösztön vagy az Evita. Az 1997 és 2019 között gyártott magyar filmek közül a legmagasabb nézőszámot Andy Vajna filmje, A miniszter félrelép érte el.

2013-ban feleségül vette Palácsik Tímeét, 2015-ben pedig megvette a TV2 Csoportot. Korábban több megyei lap és a Bors bulvárlap is az érdekeltségébe tartozott, ezektől azonban megvált, a Lapcom kiadót eladta a Mediaworksnek. A tévé mellett rádiója is volt, társtulajdonos volt a Rádió 1-ben.

Az eladás után, a már említett Index-interjúban azt mondta:

Amikor befektettem a médiába, úgy gondoltam, hogy a rádiónak, a televíziónak és a lapoknak egymást támogatva kell működniük. Egy évig ezt is csináltuk, de elég nehéznek bizonyult mindenkit egy vágányra terelni. A lapok eladott példányszáma pedig közben egyre csökkent. A Borsé még nem is annyira, mint például a Blikknek, de csökkent. És amikor megkaptam az ajánlatot a Mediaworkstől, gondoltam: miért ne?

Vajna decemberben interjút adott az Indexnek, akkori szemlénk szerint azt mondta, nem tud arról, hogy kormányzati támadás alatt állna. (Azonban az igaz, hogy a jobboldalon többen kritizálták az elmúlt időben.) Arról is beszélt, hogy nemrég találkozott Orbán Viktorral, néha összejárnak, a kormányfő látta a Kincsem c. filmet, nézi is a filmeket, de nagyon el van foglalva Brüsszellel, nem hiszi, hogy van ideje moziba járni.

Miután Andy Vajna átvette a magyar film irányítását, a magyar filmek több nemzetközi elismerést is begyűjtöttek. Nemes Jeles László filmje, a Saul fia Oscar-díjat és Golden Globe-díjat is nyert, a Mindenki című rövidfilmet is Oscar-díjjal jutalmazták.

2011-ben a HVG hetilap Portrét készített Andy Vajnával, ebben többek között arról beszélt, hogy Magyarország a hazája. „Sohasem az anyagiak határozták meg, milyen filmet csinálok. Jó ötletből minimális pénzzel is készülhet jó film, és ez fordítva is igaz” – mondta.

Idézünk akkori írásunkból:

„HVG: Most is, mint mindig, kedélyesen nyilatkozik. De azért néha önből is előtör a terminátor?

A. V.: Nekem ápolnom kell a művészlelkeket, simogatva vagy kicsit erélyesebben fellépve, hogy az jöjjön ki a filmből, amit korábban elképzeltünk. Ha ez nem működik, akkor az csakis az én hibám. Hogy az Evitánál maradjunk: Alan Parker fantasztikus rendező, de vitám támadt vele, mert nem akarta jóváhagyni a költségvetést. Amikor kevesellte a pénzt, ultimátumot adtam neki. Öt perccel a határidő letelte előtt megjelent nálam, hogy aláírja a papírokat.”

A Magyar Nemzeti Filmalap Andy Vajnát saját halottjának tekinti.