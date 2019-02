Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d38c13c9-a572-417e-8d25-ca02d85ff6a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Costa Rica volt elnökét egy békeaktivista vádolta meg.","shortLead":"Costa Rica volt elnökét egy békeaktivista vádolta meg.","id":"20190206_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_egyik_Nobelbekedijast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d38c13c9-a572-417e-8d25-ca02d85ff6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5d2014-8c48-4c36-a66e-e06fb0907b97","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_egyik_Nobelbekedijast","timestamp":"2019. február. 06. 10:36","title":"Szexuális zaklatással vádolják az egyik Nobel-békedíjast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcfff99-574d-4733-9387-ed4dedfb25db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Nem túl etikusan cselekedett egy autós, majd az egészet büszkén kiposztolta.","shortLead":"Nem túl etikusan cselekedett egy autós, majd az egészet büszkén kiposztolta.","id":"20190206_autos_video_mcdrive_kerkepar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcfff99-574d-4733-9387-ed4dedfb25db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c784312-9273-44e4-9521-23e88634e7f7","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190206_autos_video_mcdrive_kerkepar","timestamp":"2019. február. 06. 13:21","title":"Inkább videózott a sofőr, mint segített volna – és még be is szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5446daf8-3f41-4d6f-839c-559a43aea209","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A világ második legnagyobb okostelefon-gyártója már olyan magabiztos, hogy két helyet is meg kíván szerezni a legnépszerűbb márkák top 5-ös listáján. A Huawei lényegében saját maga ellen indítja harcba a Honort, melynek eddigi legjobb telefonja ma debütál Magyarországon. Kipróbáltuk.","shortLead":"A világ második legnagyobb okostelefon-gyártója már olyan magabiztos, hogy két helyet is meg kíván szerezni...","id":"20190206_honor_view20_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5446daf8-3f41-4d6f-839c-559a43aea209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdebb8cc-3190-44bd-8420-b5ae3c1f4514","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_honor_view20_teszt","timestamp":"2019. február. 06. 19:53","title":"Megérkezett a Huawei legádázabb vetélytársa: a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mégsem marad köszönet nélkül a kis Grant Thompson, aki nem csak felfedezte, jelentette is az Apple rendszerében talált komoly szoftverhibát. Egy, a cég magasrangú beosztottja már fel is kereste a családot, hogy mivel tudnák honorálni a nem mindennapi felfedezést.","shortLead":"Mégsem marad köszönet nélkül a kis Grant Thompson, aki nem csak felfedezte, jelentette is az Apple rendszerében talált...","id":"20190205_apple_facetime_hiba_hallgatozas_grant_thompson_hibavadasz_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4c3aa4-c153-475f-95fe-663952f0959b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_apple_facetime_hiba_hallgatozas_grant_thompson_hibavadasz_program","timestamp":"2019. február. 05. 21:33","title":"Milliókat kaphat az Apple-től a tizenéves, aki felfedezte a FaceTime hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c15340-b21b-47b5-9f4c-6a4cf6720f1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszabb távon nem valószínű, hogy fennmarad az olaszok kompakt autója, vélhetően a mostani SUV-őrület elsöpri ezt is. ","shortLead":"Hosszabb távon nem valószínű, hogy fennmarad az olaszok kompakt autója, vélhetően a mostani SUV-őrület elsöpri ezt is. ","id":"20190206_Kikerultek_a_2019es_Alfa_Romeo_Giulietta_kepei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4c15340-b21b-47b5-9f4c-6a4cf6720f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e2914a-4184-4bce-9c9a-1ba6ac2a89a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_Kikerultek_a_2019es_Alfa_Romeo_Giulietta_kepei","timestamp":"2019. február. 06. 16:10","title":"Fotók: még utoljára itt a megszépült Alfa Romeo Giulietta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794d7f30-1aae-4d1e-bd11-65d087d5ab26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feleslegesnek és károsnak nevezte Gian Carlo Centinaio olasz idegenforgalmi miniszter azt a velencei döntést, melynek értelmében a lagúnák városába csak egy napra érkező turistáknak belépődíjat kell fizetniük, s előre le kell foglalniuk a helyüket. A döntés májusban lépne életbe, s egy-egy látogatótól 3-10 eurót szednének be.","shortLead":"Feleslegesnek és károsnak nevezte Gian Carlo Centinaio olasz idegenforgalmi miniszter azt a velencei döntést, melynek...","id":"20190206_Megfurjak_Velence_fizetosse_tetelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=794d7f30-1aae-4d1e-bd11-65d087d5ab26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8175be8-906d-4948-9bbb-1c34ea3b52da","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Megfurjak_Velence_fizetosse_tetelet","timestamp":"2019. február. 06. 12:12","title":"Megfúrják Velence fizetőssé tételét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c852c28-1f88-4483-9941-63c51d738852","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyakran arra közlekedő autósok nagy ívben kerülik a méretes kátyút, de sajnos sokan csak későn veszik észre.","shortLead":"A gyakran arra közlekedő autósok nagy ívben kerülik a méretes kátyút, de sajnos sokan csak későn veszik észre.","id":"20190206_a_nap_fotoja_a_10es_ut_hirhedt_katyujanak_egyetlen_napi_disztarcsa_termese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c852c28-1f88-4483-9941-63c51d738852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c888dd0f-e3b7-4b51-9aaf-217040de503a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_a_nap_fotoja_a_10es_ut_hirhedt_katyujanak_egyetlen_napi_disztarcsa_termese","timestamp":"2019. február. 06. 06:41","title":"A nap fotója: a 10-es út hírhedt kátyújának egyetlen napi dísztárcsatermése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1237fa05-485b-4768-ac28-3b1b1ff6042c","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Az új városligeti múzeumok közül a legnagyobb sikert a Néprajzi Múzeum terve aratta. Ferencz Marcel építész elmagyarázta, hogyan képviselheti ez a ház a béke építészetét, és mit keres egy norvég kesztyűminta a múzeum oldalán.","shortLead":"Az új városligeti múzeumok közül a legnagyobb sikert a Néprajzi Múzeum terve aratta. Ferencz Marcel építész...","id":"20190205_ferencz_marcel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1237fa05-485b-4768-ac28-3b1b1ff6042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51e3c18-3598-4978-9130-1c2764a4e7a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_ferencz_marcel","timestamp":"2019. február. 05. 14:40","title":"\"Ott is van, meg nincs is\" – így látja magyar tervezője a világ legjobb középületét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]