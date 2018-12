Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hitelintézetek döntően megfeleltek a fair banki előírásoknak, csak kisebb hiányosságokat tárt fel a jegybanki vizsgálat: a 16 pénzügyi intézményt érintő vizsgálatsorozatban 13,65 millió forint bírságot szabtak ki, és a hibák kijavítására kötelezte a társaságokat.","shortLead":"A hitelintézetek döntően megfeleltek a fair banki előírásoknak, csak kisebb hiányosságokat tárt fel a jegybanki...","id":"20181207_mnb_jegybank_bank_hitelezes_fair","timestamp":"2018. december. 07. 12:44","title":"Megvizsgálta az MNB, mennyire fair a bankok hitelezése"},{"available":true,"c_guid":"80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első információk szerint nem gyanakszanak merényletre.","shortLead":"Az első információk szerint nem gyanakszanak merényletre.","id":"20181206_Balesetet_szenvedett_az_amerikai_tengereszgyalogsag_ket_repulogepe_heten_eltuntek","timestamp":"2018. december. 06. 05:15","title":"Balesetet szenvedett két amerikai katonai repülő, heten eltűntek"},{"available":true,"c_guid":"d9b04488-3f14-48e1-b8ff-ff9ad5aec295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazgató szerint minden adományra szükség van, mert az elhasználódott eszközök lecserélése sokszor szinte lehetetlen feladat.","shortLead":"Az igazgató szerint minden adományra szükség van, mert az elhasználódott eszközök lecserélése sokszor szinte lehetetlen...","id":"20181206_Korhazi_agyra_gyujt_a_Bethesda_korhaznak_egy_beteg_kisfiu_edesanyja","timestamp":"2018. december. 06. 20:10","title":"Kórházi ágyra gyűjt a Bethesda kórháznak egy beteg kisfiú édesanyja"},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BBC egy újabb nyomozása tárta fel, hogy sokkal több olyan videó volt megtalálható a YouTube-on, amelyekben arra biztatták a diákokat, hogy írassák meg mással az esszéjüket. A Facebook is tele volt velük.","shortLead":"A BBC egy újabb nyomozása tárta fel, hogy sokkal több olyan videó volt megtalálható a YouTube-on, amelyekben arra...","id":"20181207_iskolai_csalas_dolgozatiras_essze_hazi_feladat_beadando_dolgozat_edubirdie_youtube_video_torlese_szakdolgozat","timestamp":"2018. december. 07. 09:33","title":"Ezrével törölte a videókat a YouTube, amelyekben iskolai csalásra biztatták a diákokat"},{"available":true,"c_guid":"42c3a7fd-09b9-406d-bd03-435a07dd3887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő átrakta oda a párttagságát.","shortLead":"A képviselő átrakta oda a párttagságát.","id":"20181207_Ungar_Peter_a_Vas_megyei_LMPben_folytatja_a_politizalast","timestamp":"2018. december. 07. 04:54","title":"Ungár Péter a Vas megyei LMP-ben folytatja a politizálást"},{"available":true,"c_guid":"a74acfcb-5725-4267-9f79-edb1b5ba648b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár 45 ezer forintnyi eltérés is lehet a visszafizetendő tartozásnál egy egyéves futamidejű, 200 ezer forintos „karácsonyi" fogyasztási hitelnél, a változó kamatozású fogyasztási hiteleknél pedig a kamatváltozás kockázatára is figyelni kell. A MNB szerint az összes fogyasztásihitel-adós közel fele a potenciális pénzügyi sokknak leginkább kitett, az átlagosnál lényegesen alacsonyabb jövedelemű rétegből kerül ki.","shortLead":"Akár 45 ezer forintnyi eltérés is lehet a visszafizetendő tartozásnál egy egyéves futamidejű, 200 ezer forintos...","id":"20181205_Akar_7_eves_aruhitelbe_is_belemennek_a_hitelzsonglorok","timestamp":"2018. december. 05. 13:34","title":"Karácsonyi hitelzsonglőrök: akár 7 éves áruhitelt is bevállalnak"},{"available":true,"c_guid":"06a0648d-35dd-4f2a-96c2-d8c8b18a8d73","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszeren kívüli lakható bolygók utáni kutatásban újszerű projektet indítottak kutatók: januártól az Európai Déli Obszervatórium (ESO) négy chilei teleszkópja ultrahűvös csillagok közelében fog ilyen bolygók után kutatni.","shortLead":"A Naprendszeren kívüli lakható bolygók utáni kutatásban újszerű projektet indítottak kutatók: januártól az Európai Déli...","id":"20181206_csillagaszat_ultrahuvos_csillagok_lakhato_bolygok_exobolygo","timestamp":"2018. december. 06. 19:03","title":"Elkészítette az első képet a teleszkóp, ami új helyen keres lakható bolygókat"},{"available":true,"c_guid":"47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több ponton sérti a médiatörvényt a kormányközeli médiagóliát alapítvány létrejötte, ezekben a kérdésekben pedig hiába kapott a GVH felmentést a hatósági elbírálás alól, a Médiatanácsnak vizsgálódnia kéne. Elvileg.","shortLead":"Több ponton sérti a médiatörvényt a kormányközeli médiagóliát alapítvány létrejötte, ezekben a kérdésekben pedig hiába...","id":"20181207_Mediakuttok_szerint_nyilt_torvenysertes_zajlik_a_mediamogul_megalakulasaval","timestamp":"2018. december. 07. 10:58","title":"Médiakutatók szerint nyílt törvénysértés zajlik a médiagóliát megalakulásával"}] A Facebook is tele volt velük. ","shortLead":"A BBC egy újabb nyomozása tárta fel, hogy sokkal több olyan videó volt megtalálható a YouTube-on, amelyekben arra...","id":"20181207_iskolai_csalas_dolgozatiras_essze_hazi_feladat_beadando_dolgozat_edubirdie_youtube_video_torlese_szakdolgozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72ef06e-0c8e-477b-9d8b-1f48163094de","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_iskolai_csalas_dolgozatiras_essze_hazi_feladat_beadando_dolgozat_edubirdie_youtube_video_torlese_szakdolgozat","timestamp":"2018. december. 07. 09:33","title":"Ezrével törölte a videókat a YouTube, amelyekben iskolai csalásra biztatták a diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c3a7fd-09b9-406d-bd03-435a07dd3887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő átrakta oda a párttagságát.","shortLead":"A képviselő átrakta oda a párttagságát.","id":"20181207_Ungar_Peter_a_Vas_megyei_LMPben_folytatja_a_politizalast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42c3a7fd-09b9-406d-bd03-435a07dd3887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768a079c-4fd5-4afb-811f-8c70c529f019","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Ungar_Peter_a_Vas_megyei_LMPben_folytatja_a_politizalast","timestamp":"2018. december. 07. 04:54","title":"Ungár Péter a Vas megyei LMP-ben folytatja a politizálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74acfcb-5725-4267-9f79-edb1b5ba648b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár 45 ezer forintnyi eltérés is lehet a visszafizetendő tartozásnál egy egyéves futamidejű, 200 ezer forintos „karácsonyi” fogyasztási hitelnél, a változó kamatozású fogyasztási hiteleknél pedig a kamatváltozás kockázatára is figyelni kell. A MNB szerint az összes fogyasztásihitel-adós közel fele a potenciális pénzügyi sokknak leginkább kitett, az átlagosnál lényegesen alacsonyabb jövedelemű rétegből kerül ki. ","shortLead":"Akár 45 ezer forintnyi eltérés is lehet a visszafizetendő tartozásnál egy egyéves futamidejű, 200 ezer forintos...","id":"20181205_Akar_7_eves_aruhitelbe_is_belemennek_a_hitelzsonglorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74acfcb-5725-4267-9f79-edb1b5ba648b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef34ddb-14a4-4207-8064-96a359a0eed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Akar_7_eves_aruhitelbe_is_belemennek_a_hitelzsonglorok","timestamp":"2018. december. 05. 13:34","title":"Karácsonyi hitelzsonglőrök: akár 7 éves áruhitelt is bevállalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a0648d-35dd-4f2a-96c2-d8c8b18a8d73","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszeren kívüli lakható bolygók utáni kutatásban újszerű projektet indítottak kutatók: januártól az Európai Déli Obszervatórium (ESO) négy chilei teleszkópja ultrahűvös csillagok közelében fog ilyen bolygók után kutatni. ","shortLead":"A Naprendszeren kívüli lakható bolygók utáni kutatásban újszerű projektet indítottak kutatók: januártól az Európai Déli...","id":"20181206_csillagaszat_ultrahuvos_csillagok_lakhato_bolygok_exobolygo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06a0648d-35dd-4f2a-96c2-d8c8b18a8d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc2f377-5761-49f5-9fd7-8c05c507c4ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_csillagaszat_ultrahuvos_csillagok_lakhato_bolygok_exobolygo","timestamp":"2018. december. 06. 19:03","title":"Elkészítette az első képet a teleszkóp, ami új helyen keres lakható bolygókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több ponton sérti a médiatörvényt a kormányközeli médiagóliát alapítvány létrejötte, ezekben a kérdésekben pedig hiába kapott a GVH felmentést a hatósági elbírálás alól, a Médiatanácsnak vizsgálódnia kéne. Elvileg.","shortLead":"Több ponton sérti a médiatörvényt a kormányközeli médiagóliát alapítvány létrejötte, ezekben a kérdésekben pedig hiába...","id":"20181207_Mediakuttok_szerint_nyilt_torvenysertes_zajlik_a_mediamogul_megalakulasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff16f1e-89b9-4488-9f67-0b6eac7f629d","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Mediakuttok_szerint_nyilt_torvenysertes_zajlik_a_mediamogul_megalakulasaval","timestamp":"2018. december. 07. 10:58","title":"Médiakutatók szerint nyílt törvénysértés zajlik a médiagóliát megalakulásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]