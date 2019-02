A világpremierrel egy időben mutatjuk be a hazai rockzenekar Exotic Post Traumatic című új nagylemezét felvezető új dalt. A When I Was 17 az új album többi dalához hasonlóan Los Angelesben készült – a hazai közönség első alkalommal itt, a hvg.hu-n hallgathatja és nézheti meg a dalt és annak videóját.

Azonnal adódik a kérdés, milyen traumákról emlékezik meg a zenekar hamarosan érkező nagylemeze. A zenekar nagyon nehéz időszakon ment keresztül, mesélik, alapító basszusgitárosuk, Tarnai János betegsége, és a tény, hogy jó ideig nem fog velük újra színpadon állni, „megadta” a 2017 júliusában és 2018 januárjában, a legendás EastWest Studiosban felvett, a hazai Supersize stúdióban is kevert, angol nyelvű lemez alaphangulatát. Tarnait egyébként a stúdiómunkákban a Middlemist Red zenésze, Deli Soma, a koncerteken Springer Márton, a Luckies tagja helyettesítette, helyettesíti.

A fura kettősséget ugyanakkor az adja meg, teszik hozzá, hogy ugyanebben az időszakban a zenekarral nagyszerű dolgok is történtek. A srácok azt is elmesélték egyébként, hogy ebben az időszakban leginkább Paul McCartney, David Bowie, a Doors, a White Stripes, a New Order, a Primal Scream, az LGT és a Fonográf lemezeit hallgatták.

És akkor a dalpremier tárgyát képező számról. „Ez a dal egyrészt a zenekarról, rólunk szól. A szöveg persze nem szűkíthető le csupán egy tagra, szinte mindannyiunk tinédzserkoráról szól. A dal egyben tisztelgés David Bowie – vagyis Ziggy Stardust – előtt is, több rá vonatkozó utalás is szerepel a dalban” – meséli Vitáris Iván, „Furcsának, a társadalomi normákhoz képest másnak, akár kitaszítottnak lenni mindig is ugyanolyan volt. Bowie jelensége szerintem nagyon sok feszültséget oldott fel, és zenéjével közelebb tudta hozni az embereket egymáshoz. Mi azt akartuk megidézni, ahogy a szövegben is szerepel: paintin a lightnin in the middle of my face, show them where my mind is at - vagyis a villámmal a fejemen nem az ő bőrébe bújok, hanem inkább tartozom ahhoz, amit ő képviselt. A hinduknak egy piros pötty, másoknak egy ékszer, nekem itt a villám jelenti azt, hogy másnak lenni előny, és sosem hátrány”

A dalhoz a hazai szcéna kedvelt fotósa és kliprendezője, Bátori Gábor, azaz Sinco készítette a videót. „A klip koncepciója úgy alakult ki, hogy Sinco Jim feljött a próbatermünkbe, mi meg eljátszottuk neki a dalt. A zenekarnak inkább ez az őszinte, nem túlgondolt világ áll jól. Sinco amúgy egy zseni, nagyon jó szeme van és konkrétan a semmiből hozott létre on-the-go egy olyan filmet, ami 100 százalékban mi vagyunk és tökéletesen átadja azt, amit szerettünk volna ezzel a dallal” – meséli Simon Bálint dobos.

Az Ivan & The Parazol Exotic Post Traumatic című albuma március 22-én jelenik meg a hollandiai székhelyű Butler Records kiadásában. A zenekar áprilisban európai turnéra indul, később az Egyesült Államokban is koncerteznek. Magyarországon május 3-án az Akvárium Klubban mutatják be a lemezt.

Az eddig bejelentett európai dátumok:

április 15., Supersonic, Párizs

április 16., Sebright Arms, London

április 18., Paradiso, Amszterdam