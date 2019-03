Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afc06893-7429-40f5-ba64-409f2c191e9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem várt helyről kapott kritikát úttörőnek nevezett eszközei miatt napjaink két legfontosabb technológiai cége, a Samsung és a Huawei. ","shortLead":"Nem várt helyről kapott kritikát úttörőnek nevezett eszközei miatt napjaink két legfontosabb technológiai cége...","id":"20190305_osszehajthato_telefon_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_lego_fold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc06893-7429-40f5-ba64-409f2c191e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0264f103-2e24-445f-a814-9e95025945b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_osszehajthato_telefon_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_lego_fold","timestamp":"2019. március. 05. 11:33","title":"Megjött a Samsung és a Huawei \"kihívója\", itt a Lego Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c1a28b-4980-40e6-83f4-7bdc280c0ff9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezető német politikusok Orbán Viktor miniszterelnökkel szembeni elnéző magatartását kifogásolta a Demokratikus Koalíció elnöke a Frankfurter Allgemeine Zeitungban (FAZ) kedden megjelent írásában.","shortLead":"A vezető német politikusok Orbán Viktor miniszterelnökkel szembeni elnéző magatartását kifogásolta a Demokratikus...","id":"20190305_Gyurcsany_egy_nemet_ujsagban_szolt_be_a_nemet_politikusoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46c1a28b-4980-40e6-83f4-7bdc280c0ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f75da04-ab9c-4b47-911a-112528c5b6c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Gyurcsany_egy_nemet_ujsagban_szolt_be_a_nemet_politikusoknak","timestamp":"2019. március. 05. 11:52","title":"Gyurcsány egy német újságban szólt be a német politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a143ad7-5951-4ead-85f9-672dfc13bd19","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két hónapra kidőlt a klub fiatal sztárja, Vinícius Junior. A brazil labdarúgó az Ajax elleni, súlyos vereségbe torkolló Bajnokok Ligája-mérkőzésen sérült meg.","shortLead":"Két hónapra kidőlt a klub fiatal sztárja, Vinícius Junior. A brazil labdarúgó az Ajax elleni, súlyos vereségbe torkolló...","id":"20190306_real_madrid_vinicius_junior_serules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a143ad7-5951-4ead-85f9-672dfc13bd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbef8c3-a088-4132-81a4-6e78d7325cc9","keywords":null,"link":"/sport/20190306_real_madrid_vinicius_junior_serules","timestamp":"2019. március. 06. 18:10","title":"Újabb csapás érte a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817508a3-c40a-4c14-b659-ef422e3c603d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína továbbra is úgy érzi, az űrkutatás terén az amerikaiak és az oroszok mögött kullog, ezért újabb küldetésre vállalkoznak.","shortLead":"Kína továbbra is úgy érzi, az űrkutatás terén az amerikaiak és az oroszok mögött kullog, ezért újabb küldetésre...","id":"20190305_kina_urutazas_urkutatas_mars_marsjaro_marsi_szonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=817508a3-c40a-4c14-b659-ef422e3c603d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bcc11e4-2fd3-4ab1-bbdd-f9c434eb1efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_kina_urutazas_urkutatas_mars_marsjaro_marsi_szonda","timestamp":"2019. március. 05. 19:03","title":"Kinézte magának a Marsot Kína, 2021-ben landolhat a Mars-járójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823493ff-2598-4486-bac7-85e86739e850","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utas az életmentő árokba zuhant, megsérült.","shortLead":"Az utas az életmentő árokba zuhant, megsérült.","id":"20190305_fovam_ter_4es_metro_baleset_katasztrofavedelem_mentok_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823493ff-2598-4486-bac7-85e86739e850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17afd2ec-d78a-489b-ad8f-1c361fb3a3e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_fovam_ter_4es_metro_baleset_katasztrofavedelem_mentok_bkk","timestamp":"2019. március. 05. 19:35","title":"Metró alá esett egy ember a Fővám térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7928f6fd-6cb0-47b2-8075-b4434fe5eb05","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A japán gyártó elkészítette a nemrégiben debütált Corolla aktív életstílust folytatóknak szánt új változatát.","shortLead":"A japán gyártó elkészítette a nemrégiben debütált Corolla aktív életstílust folytatóknak szánt új változatát.","id":"20190305_itt_az_uj_toyota_corolla_trek_megneztuk_a_enyhe_terepre_termett_ujdonsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7928f6fd-6cb0-47b2-8075-b4434fe5eb05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a8e5e3-82fd-4606-9a5f-602b61fe1664","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_itt_az_uj_toyota_corolla_trek_megneztuk_a_enyhe_terepre_termett_ujdonsagot","timestamp":"2019. március. 05. 16:21","title":"Itt az új Toyota Corolla Trek, megnéztük a enyhe terepre termett újdonságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy A30 és és A50 készülékeken túl más A-szériás mobilokat is fejleszt a Samsung. Ezúttal az A60-ról szivárogtak ki részletek. ","shortLead":"A Galaxy A30 és és A50 készülékeken túl más A-szériás mobilokat is fejleszt a Samsung. Ezúttal az A60-ról szivárogtak...","id":"20190306_samsung_galaxy_a60_eros_akkumulator_32_megapixeles_szelfikamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ee8e76-d3e1-463d-b077-7750e52a1a73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_samsung_galaxy_a60_eros_akkumulator_32_megapixeles_szelfikamera","timestamp":"2019. március. 06. 16:33","title":"32 megapixeles kamera, 4500 mAh-es aksi: jó kis telefon jön a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térkép fejlesztői csapata két részre szakadt, amikor arról kellett dönteni, hogyan nevezzék el a ma Műhold néven futtatott nézetet.","shortLead":"A Google Térkép fejlesztői csapata két részre szakadt, amikor arról kellett dönteni, hogyan nevezzék el a ma Műhold...","id":"20190306_google_terkep_google_maps_bret_taylor_bird_mode_muhold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f877e40-9677-4bc8-9eec-ea4845abd94d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_google_terkep_google_maps_bret_taylor_bird_mode_muhold","timestamp":"2019. március. 06. 15:03","title":"Nem sokon múlt, hogy madaras nevet kapjon a Google Térkép egyik legismertebb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]