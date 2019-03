Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c2e3a74-08d3-46de-b82f-868bbb0f20a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 150 éves platánnak még \"ablaka\" is van. ","shortLead":"A 150 éves platánnak még \"ablaka\" is van. ","id":"20190320_Egy_fa_torzseben_el_a_budapesti_hajlektalan_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c2e3a74-08d3-46de-b82f-868bbb0f20a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03f5369-bf82-4991-8f7f-6d13358b76b3","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Egy_fa_torzseben_el_a_budapesti_hajlektalan_Peter","timestamp":"2019. március. 20. 05:35","title":"Egy fa törzsében él a budapesti hajléktalan, Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346d019e-cc3f-4436-bb10-30cd5df26b9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gökmen Tanis a fiatal nőt az iszlám vallásjoggal, a saríával fenyegette meg.\r

","shortLead":"Gökmen Tanis a fiatal nőt az iszlám vallásjoggal, a saríával fenyegette meg.\r

","id":"20190319_A_nyilt_utcan_sertegette_oltozkodese_miatt_a_riporternot_az_utrechti_lovoldozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=346d019e-cc3f-4436-bb10-30cd5df26b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336c6220-884e-4eb9-96b7-6233e80fcd1f","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_A_nyilt_utcan_sertegette_oltozkodese_miatt_a_riporternot_az_utrechti_lovoldozo","timestamp":"2019. március. 19. 19:50","title":"A nyílt utcán sértegette öltözködése miatt a riporternőt az utrechti lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042cc37b-3c54-4ab4-8eb1-2b997c69011d","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Tessék szépen összeházasodni, mondja az állam. ","shortLead":"Tessék szépen összeházasodni, mondja az állam. ","id":"20190320_Revesz_Kenyszerhazassag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=042cc37b-3c54-4ab4-8eb1-2b997c69011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e51862-c38e-421e-ab06-a6dfe6bae181","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Revesz_Kenyszerhazassag","timestamp":"2019. március. 20. 15:45","title":"Révész: Kényszerházasság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett, Tordai Bence és Korózs Lajos szerint a kormánynak kellene közbeavatkoznia a sztrájkolók érdekében. ","shortLead":"Szél Bernadett, Tordai Bence és Korózs Lajos szerint a kormánynak kellene közbeavatkoznia a sztrájkolók érdekében. ","id":"20190319_A_munkaugyi_hivatallal_egyeztettek_Hankookugyben_ellenzeki_kepviselok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfddc450-7011-4518-8a88-725fd2533dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_A_munkaugyi_hivatallal_egyeztettek_Hankookugyben_ellenzeki_kepviselok","timestamp":"2019. március. 19. 15:51","title":"A munkaügyi hivatallal egyeztettek Hankook-ügyben ellenzéki képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04762487-7680-49d1-91d6-45b7807e4c9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a sofőr úgy döntött, hogy a Mustang GT-jével nagyjából 40 másodpercig pörög egy helyben. Sajnos egy idő után nem csak a gumi füstölt el.","shortLead":"Ez a sofőr úgy döntött, hogy a Mustang GT-jével nagyjából 40 másodpercig pörög egy helyben. Sajnos egy idő után nem...","id":"20190319_gumifustoles_ford_mustang_tuz_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04762487-7680-49d1-91d6-45b7807e4c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b82fa1-81ca-4f2d-b4a0-d5dcaef7ea1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_gumifustoles_ford_mustang_tuz_autos_video","timestamp":"2019. március. 20. 04:06","title":"Addig erőltették a Ford Mustanggal a gumifüstölést, hogy az egész autó felgyulladt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vízre utaló hidratált ásványokat talált a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu kisbolygón – közölték a projektben részt vevő kutatók.","shortLead":"Vízre utaló hidratált ásványokat talált a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu kisbolygón – közölték a projektben részt...","id":"20190320_Vizre_utalo_nyomokat_talalt_a_japan_urszonda_a_Ryugu_kisbolygon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562f16f1-07c6-491d-a633-c9103b6eb25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_Vizre_utalo_nyomokat_talalt_a_japan_urszonda_a_Ryugu_kisbolygon","timestamp":"2019. március. 20. 16:28","title":"Vízre utaló nyomokat talált a japán űrszonda a Ryugu kisbolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336ba5d6-f2d5-4b48-a23a-7ae2c0d3cb97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta csak két kilót lehet gyűjteni fejenként, a kereskedelmi gyűjtéshez pedig engedély is kell. ","shortLead":"Naponta csak két kilót lehet gyűjteni fejenként, a kereskedelmi gyűjtéshez pedig engedély is kell. ","id":"20190319_Kezdodik_a_szezon_erre_vigyazzon_ha_medvehagymat_szed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=336ba5d6-f2d5-4b48-a23a-7ae2c0d3cb97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131fd3f9-9964-4761-b7ff-f0aed3d548ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Kezdodik_a_szezon_erre_vigyazzon_ha_medvehagymat_szed","timestamp":"2019. március. 19. 18:02","title":"Kezdődik a szezon: erre vigyázzon, ha medvehagymát szed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szállítmány nem került veszélybe, senki nem sérült meg.\r

\r

","shortLead":"A szállítmány nem került veszélybe, senki nem sérült meg.\r

\r

","id":"20190320_Tamadok_tuzet_nyitottak_egy_brazil_nuklearis_futoelemeket_szalito_konvojra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdb6b96-a7a5-4b4b-bcc8-d9b0577c8286","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Tamadok_tuzet_nyitottak_egy_brazil_nuklearis_futoelemeket_szalito_konvojra","timestamp":"2019. március. 20. 08:34","title":"Támadók tüzet nyitottak egy brazil, nukleáris fűtőelemeket szálító konvojra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]