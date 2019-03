Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f08fd39-b8a4-43ce-ada1-7521d21c7372","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez nem egy szülinapi torta.","shortLead":"Ez nem egy szülinapi torta.","id":"20190322_autotuz_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f08fd39-b8a4-43ce-ada1-7521d21c7372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ad61d9-3aef-423b-86f7-083272b45e10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_autotuz_video","timestamp":"2019. március. 22. 17:41","title":"Ha kigyullad a kocsid, ne taposs a gázra, a menetszél nem fogja elfújni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802de06f-d8f9-4563-adfc-23b818881e1f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Jövő héten kezdődhet elölről Londonban a parlamenti cirkusz.","shortLead":"Jövő héten kezdődhet elölről Londonban a parlamenti cirkusz.","id":"20190322_Nem_aratott_nagy_tetszest_a_Brexitrol_kotott_alku","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=802de06f-d8f9-4563-adfc-23b818881e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443780a2-66f1-4563-afbf-f10d60fcdee2","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Nem_aratott_nagy_tetszest_a_Brexitrol_kotott_alku","timestamp":"2019. március. 22. 18:27","title":"Nem aratott nagy tetszést a Brexitről kötött alku","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08906af3-a0e5-4cf8-b0c1-1022351cae65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez alatt manapság persze nem egy versenypályát kell elképzelni, hanem a szuperautók fővárosának egyik elegáns negyedét, a londoni Kensingtont.","shortLead":"Ez alatt manapság persze nem egy versenypályát kell elképzelni, hanem a szuperautók fővárosának egyik elegáns negyedét...","id":"20190324_ferrari_tributo_london","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08906af3-a0e5-4cf8-b0c1-1022351cae65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fff5e6-020d-4533-a064-0d88dd9b7d45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_ferrari_tributo_london","timestamp":"2019. március. 24. 08:25","title":"Először bukkant fel a legújabb Ferrari szupersportkocsi természetes élőhelyén - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két robbanás történt egy rendezvényen szombaton a dél-afganisztáni Hilmend tartományban, Laskargáh városban, a detonációkban négy ember meghalt és többen megsebesültek, köztük a tartományi kormányzó.

","shortLead":"Két robbanás történt egy rendezvényen szombaton a dél-afganisztáni Hilmend tartományban, Laskargáh városban...","id":"20190323_Negyen_meghaltak_DelAfganisztanban_amikor_egy_rendezvenyen_robbantottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbbd2d2-b7e3-4afc-92f1-c9a8c2fe269b","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_Negyen_meghaltak_DelAfganisztanban_amikor_egy_rendezvenyen_robbantottak","timestamp":"2019. március. 23. 10:53","title":"Négyen meghaltak Dél-Afganisztánban, amikor egy rendezvényen robbantottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e830b7-ad1f-4d88-826f-cd29ab136342","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Lelkiismerete vezérelje a politikust, vagy lepaktálhat akár az ördöggel is? Száz évvel ezelőtt adott tudományos megalapozást a máig aktuális dilemmához Max Weber, a sokat idézett német szociológus.","shortLead":"Lelkiismerete vezérelje a politikust, vagy lepaktálhat akár az ördöggel is? Száz évvel ezelőtt adott tudományos...","id":"201912__politikusok_felelossege__max_weber__orbanmagyarazas__joembert_nem_keresunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20e830b7-ad1f-4d88-826f-cd29ab136342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f45940-c79f-411b-b0cf-3af9498bdb8b","keywords":null,"link":"/kultura/201912__politikusok_felelossege__max_weber__orbanmagyarazas__joembert_nem_keresunk","timestamp":"2019. március. 24. 10:00","title":"Száz éve írta le Max Weber, milyen az ideális erős vezető, de Orbán nem olyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea9a86d-3821-4d1f-8e5d-3da0dd92a8a9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még \"hozzá nem értő személyek\" is könnyedén összetákolhatják a csokosoknak szánt Fészekházat – főleg, ha elkötelezettek a Magyar Jövő iránt. Azaz sokat szülnek.","shortLead":"Még \"hozzá nem értő személyek\" is könnyedén összetákolhatják a csokosoknak szánt Fészekházat – főleg, ha elkötelezettek...","id":"20190322_feszekhaz_prototipus_csaladtamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ea9a86d-3821-4d1f-8e5d-3da0dd92a8a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7541dcf7-b310-4c10-86c2-69541b992b70","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190322_feszekhaz_prototipus_csaladtamogatas","timestamp":"2019. március. 22. 16:40","title":"Egy házépítő cég máris rárepült a kormány népesedési programjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Animációs sorozatot indít a rendőrség a közlekedési balesetek megelőzésére. A hanganyagot a rádiókban is leadják.","shortLead":"Animációs sorozatot indít a rendőrség a közlekedési balesetek megelőzésére. A hanganyagot a rádiókban is leadják.","id":"20190323_A_radioban_is_adni_fogjak_a_rendorseg_animacios_filmjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2324636d-52fa-4a5e-9735-c50c8b5f7519","keywords":null,"link":"/elet/20190323_A_radioban_is_adni_fogjak_a_rendorseg_animacios_filmjet","timestamp":"2019. március. 23. 21:35","title":"A rádióban is adni fogják a rendőrség animációs filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313818b6-97e8-497b-9110-c9391dd29995","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fejlődő orvostudomány már-már felülírja a biológiai törvényeket, de a társadalom \"vastörvényei\" ellen nemigen van ellenszere.","shortLead":"A fejlődő orvostudomány már-már felülírja a biológiai törvényeket, de a társadalom \"vastörvényei\" ellen nemigen van...","id":"201912_csokkeno_csecsemohalalozas_felulirt_biologiai_torvenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=313818b6-97e8-497b-9110-c9391dd29995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b410fa91-588a-42f9-a8f2-02ad3acf8e02","keywords":null,"link":"/itthon/201912_csokkeno_csecsemohalalozas_felulirt_biologiai_torvenyek","timestamp":"2019. március. 23. 08:30","title":"A demográfusokat is megdöbbentették az új hazai csecsemőhalálozási adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]