A Made in Hungáriával robbant be, a Pappa piával megjárta a poklot. Hogyan dolgozta fel élete legnagyobb szakmai kudarcát Szabó Kimmel Tamás? A mostani egy örömtelibb időszak az Alföldi-féle Nemzeti Színház egykori sztárszínésze számára. Sikerrel vetítik a mozik az Apró mesék című új filmjét, a Széttépve című egyszemélyes előadással pedig régi álma vált valóra. Andy Vajna jótanácsáról, a függőségeiről és a Pappa pia 2-ről is kérdeztük.