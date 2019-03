Hónapok óta vártuk Quentin Tarantino kilencedik filmjének előzetesét. Angolul már meg is érkezett, az Indexen pedig már látható a magyar szinkronos verziója is. A Once Upon a Time in Hollywood címe magyarul Volt egyszer egy... Hollywood lesz. Ahogy az előzetesben, a tervek szerint a kész szinkronban is Hevér Gábor lesz Leonardo DiCaprio magyar hangja, illetve Stohl András lesz Brad Pitté.

Tarantinónak ismét sikerült kivételes színészgárdát toboroznia, játszik a filmben Leonardo DiCaprio és Brad Pitt mellett Margot Robbie, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Tim Roth, Michael Madsen, Kurt Russell és Al Pacino is.

