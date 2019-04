Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":" Az a futballcsapat, amelyik kikap a május 25-i döntőn, az addig megnyert díja dupláját teheti zsebre.","shortLead":" Az a futballcsapat, amelyik kikap a május 25-i döntőn, az addig megnyert díja dupláját teheti zsebre.","id":"20190403_80_millio_forint_labdarugo_magyar_kupa_jutalom_mlsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343421d9-6195-4f7c-9879-58496a58922f","keywords":null,"link":"/sport/20190403_80_millio_forint_labdarugo_magyar_kupa_jutalom_mlsz","timestamp":"2019. április. 03. 13:26","title":"Nagy pénzt szakít a Magyar Kupa győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ace765-f971-42f7-8762-3f95f7e41dd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már három tabletet is kiadott idén a Samsung, a csúcskategóriás eszköz azonban még várat magára. Ez utóbbiról kaptunk most egy érdekes hírt.","shortLead":"Már három tabletet is kiadott idén a Samsung, a csúcskategóriás eszköz azonban még várat magára. Ez utóbbiról kaptunk...","id":"20190403_samsung_galaxy_tab_s5_snapdragon_855_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ace765-f971-42f7-8762-3f95f7e41dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814cd6c0-f6b5-4d13-a9a4-3cf23e37b87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_samsung_galaxy_tab_s5_snapdragon_855_processzor","timestamp":"2019. április. 03. 17:03","title":"Erős gép lesz a Samsung újdonsága, csúcsprocesszort tesznek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kíváncsiak az amerikai elnök adóügyeire. A 2013-tól 2018-ig terjedő időszakot vizsgálják. ","shortLead":"Kíváncsiak az amerikai elnök adóügyeire. A 2013-tól 2018-ig terjedő időszakot vizsgálják. ","id":"20190404_Kikerte_Trump_adobevallasat_az_amerikai_kepviselohaz_egyik_bizottsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f030388d-26cd-4e04-9208-d53e7c44330d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Kikerte_Trump_adobevallasat_az_amerikai_kepviselohaz_egyik_bizottsaga","timestamp":"2019. április. 04. 06:17","title":"Kikérte Trump adóbevallását az amerikai képviselőház egyik bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98efd7ab-a83d-41a6-a551-527a6585bca7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 43 éves asszony szerint egy pillanatra azt hitte, hogy az egykori alelnök szájon fogja csókolni. ","shortLead":"Egy 43 éves asszony szerint egy pillanatra azt hitte, hogy az egykori alelnök szájon fogja csókolni. ","id":"20190402_Mar_ket_no_is_azzal_vadolta_meg_Joe_Bident_hogy_illetlenul_viselkedett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98efd7ab-a83d-41a6-a551-527a6585bca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977a436c-0dd4-46a0-b9db-d8ccdb8131ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Mar_ket_no_is_azzal_vadolta_meg_Joe_Bident_hogy_illetlenul_viselkedett","timestamp":"2019. április. 02. 17:38","title":"Már két nő is azzal vádolta meg Joe Bident, hogy illetlenül viselkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé haladó oldalon több mint másfél órás a dugó. A csepeli II. Rákóczi Ferenc úton is komoly torlódás van.","shortLead":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé...","id":"20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314a8818-8821-4950-a506-64697196f556","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. április. 03. 12:56","title":"12 kilométeres a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közös polgármesterjelölt még nincs meg.","shortLead":"A közös polgármesterjelölt még nincs meg.","id":"20190403_Pecsett_is_osszefog_az_ellenzek_korzetenkent_egy_jeloltet_inditanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e9a9eb-8224-44d1-9ed9-5198296fd0e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Pecsett_is_osszefog_az_ellenzek_korzetenkent_egy_jeloltet_inditanak","timestamp":"2019. április. 03. 15:10","title":"Pécsen is összefog az ellenzék, körzetenként egy jelöltet indítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205abdfa-9253-4806-95aa-365b4970567e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190404_Hianypotlo_terkep_a_Red_Hot_Chili_Peppers_altal_emlitett_helyekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=205abdfa-9253-4806-95aa-365b4970567e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a07ea89-8f16-44d6-ae0c-8921661fe7d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Hianypotlo_terkep_a_Red_Hot_Chili_Peppers_altal_emlitett_helyekrol","timestamp":"2019. április. 04. 10:27","title":"Hiánypótló térkép a Red Hot Chili Peppers által említett helyekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0a7a3b-3803-4e0c-bd02-4f7c9f15828b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 78 éves, háromszoros világbajnok brazil futball-legenda nincs életveszélyben, de nagyon magas a láza. ","shortLead":"A 78 éves, háromszoros világbajnok brazil futball-legenda nincs életveszélyben, de nagyon magas a láza. ","id":"20190403_Korhazba_kellett_szallitani_Pelet_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af0a7a3b-3803-4e0c-bd02-4f7c9f15828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724a40fc-722c-4938-9980-9ac2d4b89007","keywords":null,"link":"/sport/20190403_Korhazba_kellett_szallitani_Pelet_Parizsban","timestamp":"2019. április. 03. 16:55","title":"Kórházba kellett szállítani Pelét Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]