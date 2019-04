Vilmányi Benett: A csönd engem már nem feszélyez

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A keret jelentős része \"gyomor bélhuruttal járó vírusinfekciót kapott\", ezért elhalasztanák a hétvégi bajnokit.","shortLead":"A keret jelentős része \"gyomor bélhuruttal járó vírusinfekciót kapott\", ezért elhalasztanák a hétvégi bajnokit.","id":"20190411_virusfertozes_hanyas_hasmenes_mtk_focicsapat_halasztas_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d41c47-8229-4971-946c-a1b607690b96","keywords":null,"link":"/sport/20190411_virusfertozes_hanyas_hasmenes_mtk_focicsapat_halasztas_bajnoksag","timestamp":"2019. április. 11. 10:51","title":"Fertőzés verte le a lábáról az MTK játékosait, nem tudnak focizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már látják, mely területeken tud együttműködni hosszú távon a CEU és a bajor műszaki egyetem, ami megoldhatja a CEU Budapesten maradásának kérdését is – ez a Fidesznek életbevágó. A két egyetem május 7-én folytatja a tárgyalásokat.\r

","shortLead":"Már látják, mely területeken tud együttműködni hosszú távon a CEU és a bajor műszaki egyetem, ami megoldhatja a CEU...","id":"20190412_Fellelegezhet_Orban_kozel_a_megegyezeshez_a_CEU_es_a_Muncheni_Muszaki_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd0ecf6-165f-41e6-bc11-e33af0c69bf6","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Fellelegezhet_Orban_kozel_a_megegyezeshez_a_CEU_es_a_Muncheni_Muszaki_Egyetem","timestamp":"2019. április. 12. 14:57","title":"Fellélegezhet Orbán, közel a megegyezéshez a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd274c2-a1c5-417f-a328-27feb137e15e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hóbagoly érkezett Budakeszire. Erről ír a friss HVG.","shortLead":"A választók jogai is sérülnek, amikor az őket képviselni hivatott honatyákat tiszteletdíjuk megvonásával bünteti Kövér...","id":"20190411_Szel_Bernadett_Ha_rakenyszerulnek_beallok_fizikai_munkat_vegezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cf44eb-4314-4e46-bacf-2bc3380f71b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Szel_Bernadett_Ha_rakenyszerulnek_beallok_fizikai_munkat_vegezni","timestamp":"2019. április. 11. 14:53","title":"Szél Bernadett: Ha rákényszerülnék, beállok fizikai munkát végezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fef5849-8936-4c8a-85a9-d9cbb840cade","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állítólag nincs, aki lepapírozhatná az új járműveket.","shortLead":"Állítólag nincs, aki lepapírozhatná az új járműveket.","id":"20190411_trolibusz_BKK_Skoda_Trollino","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fef5849-8936-4c8a-85a9-d9cbb840cade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8db14f8-cb3a-4cc2-8bb3-359ef102a521","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_trolibusz_BKK_Skoda_Trollino","timestamp":"2019. április. 11. 16:18","title":"Fél éve itt vannak, mégis állnak az új budapesti trolibuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2685a83a-eb97-4324-ae11-2d0d562a9146","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különös kísérletével csaknem a frászt hozta az emberekre a NASA Norvégiában, ahol két rakéta különös fényeket idézett elő az égbolton.","shortLead":"Egy különös kísérletével csaknem a frászt hozta az emberekre a NASA Norvégiában, ahol két rakéta különös fényeket...","id":"20190411_nasa_norvegia_eszaki_feny_azure_raketa_kiserlet_foldonkivuliek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2685a83a-eb97-4324-ae11-2d0d562a9146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b37f6d-c1d8-485d-a8d5-8999c4c34618","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_nasa_norvegia_eszaki_feny_azure_raketa_kiserlet_foldonkivuliek","timestamp":"2019. április. 11. 19:03","title":"Azt hitték, a földönkívüliek azok, pedig csak a NASA \"játszott\" egyet Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott a lapnak. ","shortLead":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott...","id":"20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3271f8d3-0edf-4d2f-a64d-91da46a1de5e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","timestamp":"2019. április. 12. 11:26","title":"Vagy Vajna Tímea nem mond igazat, vagy a Best","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igenis veszélyeztetik a gyermeket, a kiemelés indokolt.","shortLead":"Igenis veszélyeztetik a gyermeket, a kiemelés indokolt.","id":"20190412_Ab_elvehetik_a_gyereket_az_oltasellenes_szuloktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5adcb2-b6b9-40f7-b930-5f34a66d43ab","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Ab_elvehetik_a_gyereket_az_oltasellenes_szuloktol","timestamp":"2019. április. 12. 10:03","title":"Ab: Elvehetik a gyereket az oltásellenes szülőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]