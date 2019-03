Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc4fedc7-b8a5-42ac-8ea6-5a51ff2f7230","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld Órája nevű energiatakarékossági akciót 2008 óta minden március utolsó szombatján rendezi meg a WWF. Tavaly összesen is több ezer felület világítását kapcsolták le a világ 188 országában. A természetvédelmi szervezet Budapest elsötétülésére készül. A Samsung hazai képviselete jelezte, idén is (nem) látható akcióval csatlakoznak a szimbolikus akcióhoz.","shortLead":"A Föld Órája nevű energiatakarékossági akciót 2008 óta minden március utolsó szombatján rendezi meg a WWF. Tavaly...","id":"20190329_wwf_fold_oraja_samsung","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc4fedc7-b8a5-42ac-8ea6-5a51ff2f7230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2fbdb08-1a2a-4116-a02f-9d90b710a1d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_wwf_fold_oraja_samsung","timestamp":"2019. március. 29. 12:03","title":"Ne csodálkozzon, ha szombaton este hirtelen eltűnik sok nagy hirdetés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69413ff2-daad-4e90-838b-54f9bdb3a56c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze csak viccelt! A Figyelőnek adott interjúban beszélt a verseiről, és arról is, hogy a szelíd irónia sokkal közelebb áll hozzá, mint a gúnyos humor.","shortLead":"Persze csak viccelt! A Figyelőnek adott interjúban beszélt a verseiről, és arról is, hogy a szelíd irónia sokkal...","id":"20190328_Bagi_Ivan_az_ellenzektol_felti_a_kenyeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69413ff2-daad-4e90-838b-54f9bdb3a56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39157a51-7d20-4c3a-91e9-bff521ded5f9","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Bagi_Ivan_az_ellenzektol_felti_a_kenyeret","timestamp":"2019. március. 28. 11:53","title":"Bagi Iván az ellenzéktől félti a kenyerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c1f9d9-df16-4a6e-b22e-a00bf9339141","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ferencvárosi bölcsi kijáratát korábban valaki fémpadokkal torlaszolta el, hogy a gyerekek ne tudjanak kimenni a közös kertbe. ","shortLead":"A ferencvárosi bölcsi kijáratát korábban valaki fémpadokkal torlaszolta el, hogy a gyerekek ne tudjanak kimenni a közös...","id":"20190328_Zavarhatta_a_gyerekzsivaj_rajzszogeket_ragasztott_a_bolcsode_osszes_kismotorjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68c1f9d9-df16-4a6e-b22e-a00bf9339141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef29d58-0acb-4180-a6e1-73a4243c9e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Zavarhatta_a_gyerekzsivaj_rajzszogeket_ragasztott_a_bolcsode_osszes_kismotorjara","timestamp":"2019. március. 28. 17:15","title":"Zavarhatták a gyerekek, rajzszögeket ragasztott a bölcsőde összes kismotorjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem dicsekedhet Magyarország az egészségügyi helyzetével, legalábbis az OECD elemzése szerint. ","shortLead":"Nem dicsekedhet Magyarország az egészségügyi helyzetével, legalábbis az OECD elemzése szerint. ","id":"20190328_Magyarok_a_vilagban_Iszunk_dohanyzunk_hamar_halunk_de_legalabb_kevesebb_az_ongyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce0ad6d-4a6c-46d7-8056-830e3ef4f0fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Magyarok_a_vilagban_Iszunk_dohanyzunk_hamar_halunk_de_legalabb_kevesebb_az_ongyilkos","timestamp":"2019. március. 28. 16:17","title":"Magyarok a világban: iszunk, dohányzunk, korán halunk, de legalább kevesebb az öngyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12486f95-39e9-402d-9bee-1f8c9ed6a8d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Öt hónapig nem lehet majd használni Csepel felől az egyik felhajtót.","shortLead":"Öt hónapig nem lehet majd használni Csepel felől az egyik felhajtót.","id":"20190329_szigetszentmiklos_csepel_M0_felhajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12486f95-39e9-402d-9bee-1f8c9ed6a8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d21db3a-fd3d-479f-a765-913eb3c341e4","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190329_szigetszentmiklos_csepel_M0_felhajto","timestamp":"2019. március. 29. 15:24","title":"Jön az újabb kemény időszak az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Családi vita fajult el a rendőrség szerint. ","shortLead":"Családi vita fajult el a rendőrség szerint. ","id":"20190328_csaladi_vita_lovesek_gaz_riaszto_fegyver_garazdasag_vi_kerulet_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edd78f6-67c6-486e-9994-b69e3a56fcbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_csaladi_vita_lovesek_gaz_riaszto_fegyver_garazdasag_vi_kerulet_rendorseg","timestamp":"2019. március. 28. 12:44","title":"Késsel támadt a fiára, ebből lett a szerda esti pesti lövöldözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb7996f-b0d1-4499-a31d-e11891ca1359","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsöprő többséggel támogatták azt, hogy március 29-én még ne lépjen ki az Egyesült Királyság az EU-ból. Azt még nem tudni, mikor lép ki az ország, és az sem, hogy hogyan, a parlament alternatív megoldásait sem támogatták ugyanis a képviselők.","shortLead":"Elsöprő többséggel támogatták azt, hogy március 29-én még ne lépjen ki az Egyesült Királyság az EU-ból. Azt még nem...","id":"20190327_brexit_halasztas_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bb7996f-b0d1-4499-a31d-e11891ca1359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605435c-6ca3-44f8-8810-8e7bbaac67a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_brexit_halasztas_szavazas","timestamp":"2019. március. 27. 22:23","title":"Megszavazta a brit parlament a Brexit elhalasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook új szabályzata kifejezetten tiltja, hogy a fehér felsőbbrendűség vagy más nacionalista eszmék terjedjenek az oldalon.","shortLead":"A Facebook új szabályzata kifejezetten tiltja, hogy a fehér felsőbbrendűség vagy más nacionalista eszmék terjedjenek...","id":"20190328_facebook_instagram_gyuloletbeszed_feher_felsobbrenduseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0a147a-bf34-42e5-aa30-fdcadbbb079e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_facebook_instagram_gyuloletbeszed_feher_felsobbrenduseg","timestamp":"2019. március. 28. 09:33","title":"Bekeményít a Facebook és az Instagram, csírájában fojtják el a gyűlöletbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]