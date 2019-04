Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d279ac61-b08e-4391-bf3c-1a6ee37f3641","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Ustream alapítója, Fehér Gyula otthagyta az IBM-et, hogy Pistyur Veronikával, a Bridge Budapest vezetőjével és ismert milliárdosokkal közös befektetőcéget indítson, saját vagyonából 500 millió forinttal szállt be. A befektetőcég tervezett költségvetése 20 millió euró, ennyi pénzből szeretnék levadászni Kelet-Európa legígéretesebb kezdő startupjait. Kettőt már találtak is. Fehér Gyulával és Pistyur Veronikával beszélgettünk.","shortLead":"A Ustream alapítója, Fehér Gyula otthagyta az IBM-et, hogy Pistyur Veronikával, a Bridge Budapest vezetőjével és ismert...","id":"20190424_Ulhetne_a_cegeert_kapott_milliardokon_de_hajtja_az_adrenalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d279ac61-b08e-4391-bf3c-1a6ee37f3641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0aedd3-6351-404c-b90a-dd93209ab733","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Ulhetne_a_cegeert_kapott_milliardokon_de_hajtja_az_adrenalin","timestamp":"2019. április. 24. 13:20","title":"Ülhetne a cégéért kapott tízmilliárdokon, de hajtja az adrenalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b383b7-a05d-483f-946d-50f3c2cc1fdf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Stadler legújabb dizájnú Flirt motorvonatai szerdán álltak forgalomba a GYSEV vonalain.","shortLead":"A Stadler legújabb dizájnú Flirt motorvonatai szerdán álltak forgalomba a GYSEV vonalain.","id":"20190424_Matol_tiz_uj_vadiuj_motorvonat_jar_NyugatMagyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06b383b7-a05d-483f-946d-50f3c2cc1fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca556583-024c-4d93-9939-0243f04e1642","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Matol_tiz_uj_vadiuj_motorvonat_jar_NyugatMagyarorszagon","timestamp":"2019. április. 24. 16:39","title":"Mától tíz vadiúj motorvonat jár Nyugat-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rogán Cecília üzleti ügyei helyett a Hot magazin bulvárhírei kerültek a Mahir hirdetőoszlopaira, miután a HVG 40 éves szerződését felmondta a kormányközeli cég.\r

\r

","shortLead":"Rogán Cecília üzleti ügyei helyett a Hot magazin bulvárhírei kerültek a Mahir hirdetőoszlopaira, miután a HVG 40 éves...","id":"20190423_Kormanykozeli_bulvarlap_kapta_meg_a_HVG_helyet_a_hirdetooszlopokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55314b4c-cea9-4622-8069-557b2bce5759","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Kormanykozeli_bulvarlap_kapta_meg_a_HVG_helyet_a_hirdetooszlopokon","timestamp":"2019. április. 23. 13:18","title":"Kormányközeli bulvárlap kapta meg a HVG helyét a hirdetőoszlopokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64985232-7ad2-4c1b-b1a4-c7f567e80c58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint még mindig nem érzik a felhasználók eléggé, hogy a gyenge jelszavakkal saját életüket szolgáltatják ki a bűnözőknek.","shortLead":"A jelek szerint még mindig nem érzik a felhasználók eléggé, hogy a gyenge jelszavakkal saját életüket szolgáltatják ki...","id":"20190423_jelszo_egyesult_kiralysag_felmeres_rossz_jelszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64985232-7ad2-4c1b-b1a4-c7f567e80c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3025a33-4d3e-4eb1-8b0c-3af6f21cf304","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_jelszo_egyesult_kiralysag_felmeres_rossz_jelszo","timestamp":"2019. április. 23. 13:33","title":"20 millió brit választotta magának ezt a borzalmas jelszót – ugye ön nem ezt használja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d8a3dd-3fd6-43f0-857f-bdf171e38ab6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fitneszguru a 168 Órának adott interjúban azt mondta, nem tudná elviselni, hogy a vállalkozása sikere azon múljon, hogy melyik politikai erővel kell aktuálisan jóban lenni.","shortLead":"A fitneszguru a 168 Órának adott interjúban azt mondta, nem tudná elviselni, hogy a vállalkozása sikere azon múljon...","id":"20190425_Schobert_Norbert_Nem_kizart_hogy_en_lennek_az_orszagos_rendorfokapitany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8d8a3dd-3fd6-43f0-857f-bdf171e38ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8157dae1-117e-4938-9461-d741c3516af1","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Schobert_Norbert_Nem_kizart_hogy_en_lennek_az_orszagos_rendorfokapitany","timestamp":"2019. április. 25. 11:27","title":"Schobert Norbert: Nem kizárt, hogy én lennék az országos rendőrfőkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a szabadban is tudnak sétálni korábban otthonukhoz kötött Parkinson-kóros páciensek kanadai kutatók egy új kezelésének köszönhetően. A szakértők szerint az eredmények nagy reményekre adnak okot. ","shortLead":"Már a szabadban is tudnak sétálni korábban otthonukhoz kötött Parkinson-kóros páciensek kanadai kutatók egy új...","id":"20190423_parkinson_kor_kezeles_setalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02598b9-a55d-40f5-a166-eb923f59737f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_parkinson_kor_kezeles_setalas","timestamp":"2019. április. 23. 18:03","title":"Áttörést értek el kanadai kutatók a Parkinson-kóros betegek kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Franciaországban, illetve Észak-Afrikában termesztett burgonya van helyette. ","shortLead":"Franciaországban, illetve Észak-Afrikában termesztett burgonya van helyette. ","id":"20190424_magyar_krumpli_burgonya_import","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb6cffe-33b3-4e29-9004-88af608fdedc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_magyar_krumpli_burgonya_import","timestamp":"2019. április. 24. 08:05","title":"Nincs már magyar krumpli a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f712eb-617e-430c-a253-ede58df6c02e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemcsak az a kérdés, mekkora volt a királyság, hanem hogy egyáltalán létezett-e.","shortLead":"Nemcsak az a kérdés, mekkora volt a királyság, hanem hogy egyáltalán létezett-e.","id":"20190424_Evtizedes_vitat_donthet_el_egy_egyszeru_varfal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31f712eb-617e-430c-a253-ede58df6c02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53215bed-43d8-4ee8-9bb8-fe9351943688","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Evtizedes_vitat_donthet_el_egy_egyszeru_varfal","timestamp":"2019. április. 24. 15:59","title":"Évtizedes vitát dönthet el egy egyszerű várfal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]