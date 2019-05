Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"306a50e5-15ad-4c62-83a6-04b77e47b171","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy holland kutatás egy bizonyos szempont alapján vizsgált.","shortLead":"Egy holland kutatás egy bizonyos szempont alapján vizsgált.","id":"20190507_On_is_aldozat_a_parkapcsolatban_Ez_lehet_a_nyitja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=306a50e5-15ad-4c62-83a6-04b77e47b171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43efb83f-57d0-454d-a012-13fc0bdabc7a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190507_On_is_aldozat_a_parkapcsolatban_Ez_lehet_a_nyitja","timestamp":"2019. május. 07. 12:15","title":"Ön is áldozat a párkapcsolatában? Ez lehet a nyitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4223888e-eb08-4fbb-8149-84fbb422729a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ralilegendák figyeljenek. ","shortLead":"Ralilegendák figyeljenek. ","id":"20190508_soror_valto_fulop_szigetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4223888e-eb08-4fbb-8149-84fbb422729a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e8880b-2e7b-4f1a-bdfc-e4372762c714","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_soror_valto_fulop_szigetek","timestamp":"2019. május. 08. 14:43","title":"Ilyet még nem láttunk: lábbal vált sebességet ez a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gráfok, halmazok, módusz és medián, ilyen feladatokat kaptak középszinten a diákok. ","shortLead":"Gráfok, halmazok, módusz és medián, ilyen feladatokat kaptak középszinten a diákok. ","id":"20190507_Itt_vannak_az_elso_infok_a_2019es_matekerettsegirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98177d2c-5549-4bb3-995d-a8dd612d73ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Itt_vannak_az_elso_infok_a_2019es_matekerettsegirol","timestamp":"2019. május. 07. 08:47","title":"Itt vannak az első infók a 2019-es matekérettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8681d31a-f2a8-4412-bd01-0a2941ac87b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka pillanatot örökített meg véletlenül egy floridai család.","shortLead":"Ritka pillanatot örökített meg véletlenül egy floridai család.","id":"20190507_Felhuzta_a_redonyt_a_szemben_levo_hazba_epp_akkor_csapott_bele_a_villam__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8681d31a-f2a8-4412-bd01-0a2941ac87b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d5bbfe-7f97-4126-8e09-d1e993c9e794","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_Felhuzta_a_redonyt_a_szemben_levo_hazba_epp_akkor_csapott_bele_a_villam__video","timestamp":"2019. május. 07. 09:33","title":"Felhúzta a redőnyt, a szemben lévő házba épp akkor csapott bele a villám – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e53d86-536f-4d44-915e-5d1426a7e9c2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési nehézségekig változatos tünetekkel járhat. Ugyanakkor a prosztatagyulladás kellő odafigyeléssel, és már néhány egyszerű, ám kevésbé ismert hétköznapi trükkel megelőzhető. Mutatjuk, melyek ezek.","shortLead":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési...","id":"proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5e53d86-536f-4d44-915e-5d1426a7e9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9afdd-bd10-4b02-bb47-6ef44bb1317e","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","timestamp":"2019. május. 07. 17:30","title":"5 tény a férfibetegségről, amitől a rendszeres szex is megvédhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kkv","description":"A beruházó bejelentette, szombatonként is dolgozni fognak a nagy vihart kavart, 15 fa meglepetésszerű kivágásáról elhíresült fejlesztésen.\r

\r

","shortLead":"A beruházó bejelentette, szombatonként is dolgozni fognak a nagy vihart kavart, 15 fa meglepetésszerű kivágásáról...","id":"20190507_Az_arnyek_utan_a_hetvegi_csendnek_is_lottek_a_fakivagasos_ferencvarosi_lakoparkepitesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9c0999-43c2-417c-987a-b59cbf14087e","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Az_arnyek_utan_a_hetvegi_csendnek_is_lottek_a_fakivagasos_ferencvarosi_lakoparkepitesen","timestamp":"2019. május. 07. 20:22","title":"Az árnyék után a hétvégi csendnek is lőttek a fakivágásos ferencvárosi lakóparképítésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint száz vállalati felsővezetőnek mutatták be a Növekedési Kötvényprogram részleteit a Magyar Nemzeti Bank székházában.","shortLead":"Több mint száz vállalati felsővezetőnek mutatták be a Növekedési Kötvényprogram részleteit a Magyar Nemzeti Bank...","id":"20190507_Matolcsy_Gyorgy_reklamozta_a_jegybank_uj_programjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a92401-c868-475c-b2f2-4197fbaf2558","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Matolcsy_Gyorgy_reklamozta_a_jegybank_uj_programjat","timestamp":"2019. május. 07. 15:25","title":"Matolcsy György reklámozta a jegybank új programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc05f6e-97e3-4f07-9a54-9cc7a84aa014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az idei évben is kiosztotta a legjobb androidos alkalmazásoknak és játékoknak szánt elismeréseket.","shortLead":"A Google az idei évben is kiosztotta a legjobb androidos alkalmazásoknak és játékoknak szánt elismeréseket.","id":"20190508_google_play_awards_alkalmazasok_applikacio_io_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc05f6e-97e3-4f07-9a54-9cc7a84aa014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fdbd44-5dcc-4800-ac99-865309c07afa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_google_play_awards_alkalmazasok_applikacio_io_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2019. május. 08. 15:03","title":"Fent van valamelyik a mobilján? Ezek most a legjobb androidos alkalmazások és játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]